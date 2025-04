Tươi tỉnh trở lại khi ông Trump hoãn áp thuế

Dệt may là ngành hàng có kim ngạch xuất lớn của Việt Nam. Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam đạt 44 tỷ USD, tăng 11,26% so với năm 2023.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều doanh nghiệp dệt may cho biết Mỹ là thị trường xuất khẩu quan trọng. Chỉ riêng quý I/2025, xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang Mỹ đạt 3,8 tỷ USD, tăng trưởng 15% so với năm ngoái.

Vì vậy, trước quyết định hoãn thuế đối ứng với các nước trên thế giới (trừ Trung Quốc) của Tổng thống Mỹ Donal Trump, nhiều doanh nghiệp cho biết cảm thấy bớt lo, có phần tươi tỉnh trở lại sau “cú sốc” áp thuế 46% đối với hàng hóa từ Việt Nam như thông báo trước đó của Nhà Trắng.

Doanh nghiệp dệt may vừa mừng vừa lo khi ông Trump hoãn thuế. Ảnh: Đức Hòa

Ông Phạm Xuân Hồng - Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP.HCM (Agtex), cho biết ngay khi có thông tin chính thức về việc hoãn áp thuế trong 90 ngày, chỉ đánh thuế 10% đồng đều giữa các nước, thì các doanh nghiệp trong hội rất mừng.

“Đây là tin vui với ngành dệt may Việt Nam. Các doanh nghiệp rất vui, họ cảm thấy yên tâm hơn, người lao động cũng yên tâm làm việc hơn”, ông Hồng nói.

Theo Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP.HCM, mức thuế Mỹ áp hiện nay đồng đều với các quốc gia thì tạo thuận lợi đối với hàng dệt may của Việt Nam xuất khẩu đi Mỹ. Với đối tác lâu năm, cùng với môi trường, xã hội, người lao động và sự đầu tư công nghệ thiết bị hiện đại thời gian qua sẽ giúp các doanh nghiệp cạnh tranh tốt.

“Chúng tôi hy vọng việc hoãn thuế không chỉ 90 ngày”, ông Hồng nói và kỳ vọng các đàm phán tích cực tiếp theo giữa Việt Nam và Mỹ sẽ hỗ trợ cho vấn đề thuế quan. Khi đó, ngành dệt may Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu xuất khẩu năm nay.

Ông Phạm Quang Anh - Tổng giám đốc Công ty May mặc Dony, nhận định với mức thuế 10% Mỹ áp đồng đều cho các quốc gia trên thế giới trừ Trung Quốc, thì các doanh nghiệp mạnh về may mặc như Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế.

Nhưng ông Quang Anh cũng bày tỏ băn khoăn về việc 3 tháng tới sẽ có nhiều biến động; chưa kể các chính sách thuế sẽ có những thay đổi sau 90 ngày tạm hoãn của Tổng thống Trump. Theo ông, với ngành may mặc, các đối tác cần có sự hợp tác lâu dài và bền vững. Một mối lo khác là khi một quốc gia bị áp thuế quá cao, họ tìm đường dịch chuyển sang các nước.

Cần phải đa dạng thị trường xuất khẩu

Trong tình hình hiện nay, các doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng cần phải đa dạng thị trường, tập trung chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để thích ứng với quyết định về thuế cũng như yêu cầu tiêu chuẩn nhập khẩu của các nước.

Các doanh nghiệp dệt may đang tức tốc đa dạng thị trường, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào một thị trường. Ảnh: Đức Hòa

CEO Dony cho biết trước đây, tỷ trọng ngành hàng xuất khẩu của doanh nghiệp sang Mỹ đến 40%. Tuy nhiên, 5 năm qua, doanh nghiệp đã liên tục cơ cấu lại thị trường, quyết tìm thêm các thị trường mới nên hiện nay tỷ lệ hàng xuất đi Mỹ giảm xuống còn 20%.

“Chúng tôi đã chuẩn bị nghiêm túc chuyển đổi, đa dạng thị trường. Hiện ngoài Mỹ, chúng tôi xuất hàng đi Trung Đông, Nga, Đông Nam Á. Cuối 2024, chúng tôi bắt đầu với đối tác ở châu Phi. Song song đó, chúng tôi cũng tập trung nội địa nhiều. Nếu phụ thuộc hoàn toàn vào một thị trường thì thời điểm này sẽ rất mệt”, CEO Dony Phạm Quang Anh nói.

Ông Phạm Văn Việt - Chủ tịch HĐQT Việt Thắng Jean, cho biết công ty đã chủ động mở rộng thị trường, tìm kiếm đơn hàng từ Australia, Canada, Trung Đông hay châu Phi. Việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng đang được thúc đẩy để bù đắp cho sự thu hẹp từ thị trường Mỹ.

Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP.HCM Phạm Xuân Hồng cho rằng về lâu dài, Việt Nam phải chủ động hơn về cung ứng nguồn nguyên liệu. Gần đây, các doanh nghiệp xúc tiến nhưng cần phải thực hiện xuyên suốt, nghiêm túc.

Ông cũng kiến nghị lúc này các doanh nghiệp mong muốn được hỗ trợ chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, cải tiến đầu tư thiết bị, đặc biệt là quản lý chặt chẽ xuất xứ nguồn gốc hàng hóa, nguyên phụ liệu của ngành may mặc.