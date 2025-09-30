Đối chuyền xinh đẹp nhất bóng chuyền nữ Việt Nam nhận tin vui lớn

Đối chuyền xinh đẹp nhất bóng chuyền nữ Việt Nam Hoàng Thị Kiều Trinh nhận tin vui lớn

Ngày 25/9, 3 vận động viên Phạm Thị Hiền, Hoàng Thị Kiều Trinh và Lưu Thị Ly Ly nhận quyết định thăng quân hàm. Cả 3 đều là thành viên của CLB bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin và thường xuyên được triệu tập lên ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh, libero Lưu Thị Ly Ly được thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy. Phụ công Phạm Thị Hiền từ Trung úy lên Thượng úy.

Hoàng Thị Kiều Trinh được thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy. Ảnh: FBNV.

Cùng với Nguyễn Thị Bích Tuyền, Kiều Trinh được xem là một trong hai đối chuyền hàng đầu của bóng chuyền Việt Nam hiện nay. Ngoài rất nhiều thành tích nổi bật trong cả màu áo CLB lẫn tuyển quốc gia, Kiều Trinh còn đoạt danh hiệu Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam năm 2023. Cô nàng từng công khai chuyện tình cảm với nam VĐV bóng chuyền Huỳnh Quốc Sự. Tuy nhiên, cả hai khá kín tiếng và ít chia sẻ về đời tư.

Nhắc tới Kiều Trinh, có lẽ nhiều NHM bóng chuyền Việt Nam sẽ nhớ ngay tới cô gái từng đoạt danh hiệu Danh hiệu Hoa khôi (Miss Volleyball) VTV Cup Ferroli 2023. Theo đó, sau khi cùng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam giành chức vô địch, phụ công 22 tuổi này đã đoạt luôn danh hiệu hoa khôi giải đấu và đối chuyền xuất sắc nhất giải.

Thành công trên sân đấu, được NHM bóng chuyền Việt Nam yêu mến, nhưng ít người biết rằng, Kiều Trinh từng trải qua tuổi thơ khốn khó và mất mát. Xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Lệ Thủy, Quảng Bình, những vất vả lúc nhỏ đã hun đúc cho Hoàng Thị Kiều Trinh ý chí vượt khó hơn nhiều so với các bạn bè cũng trang lứa. Nhưng ngay từ nhỏ, Kiều Trinh đã rất đam mê và yêu thích bóng chuyền. Hè năm 2016, Trinh chính thức thọ giáo HLV Nguyễn Tâm Anh trong một lần về Quảng Bình tuyển quân và giấc mơ bóng chuyền của em bắt đầu từ đây.

Hoàng Thị Kiều Trinh hãnh diện khoe niềm vui với NHM. Ảnh: FBNV.

Sau vòng sơ loại, được tập trung tập luyện tuyến năng khiếu của Bộ tư lệnh Thông tin, dưới sự dìu dắt của HLV Nguyễn Tâm Anh và trợ lý Nguyễn Trọng Linh không lâu sau, Kiều Trinh vọt lên rất nhanh về chuyên môn và cả tính cách nhẫn nhịn, khiêm nhường như một người chị cả trong đội. Giữa năm 2018, bất ngờ đối chuyền Phạm Thị Nguyệt Anh gặp phải tai nạn, Kiều Trinh từ cô bé mới tập bóng chuyền 2 năm đã được chọn lên đội 1 thay thế khi vừa 16 tuổi, dù bước đầu chỉ là VĐV dự bị được thay vào sân nhưng ai cũng nhận ra rằng Kiều Trinh đủ sức đánh chính tại đội 1 và sẽ sớm trở thành con át chủ bài của CLB Bộ tư lệnh Thông tin.

Không chỉ sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh nghèo khó, ngay từ bé, Kiều Trinh còn trải qua nỗi đau bố mất sớm, nhưng chiều điều đó càng hun đúc đối chuyền này vươn lên: "Em luôn học cách sống tự lập, điều đó thực ra VĐV xa nhà đều trải qua. Em còn trẻ, trước mắt em sẽ cố gắng lo cho bản thân rồi sẽ gửi về phụ giúp gia đình. Em cũng rất muốn giúp đỡ những người khó khăn. Dù bây giờ chưa thật dư dả, nhưng thi thoảng em vẫn làm điều đó", Kiều Trinh chia sẻ với PV Dân Việt.