Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu bóng chuyền, báo chí thế giới viết gì?

Quyết định kỷ luật Đặng Thị Hồng của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) không chỉ gây chấn động trong nước mà còn được truyền thông quốc tế đồng loạt đăng tải, từ Thái Lan, Indonesia cho đến Italia.

Án phạt nghiêm khắc từ VFV đối với Đặng Thị Hồng

Ngày 11/9, VFV ra thông báo chính thức cấm thi đấu với chủ công trẻ Đặng Thị Hồng kể từ tháng 9/2025. Đây là hệ quả sau khi Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) kết luận Hồng không đủ điều kiện tham dự giải bóng chuyền U21 nữ thế giới 2025 tại Indonesia.

Hậu quả là đội tuyển U21 Việt Nam bị xử thua toàn bộ 4 trận có Hồng góp mặt, đồng thời vận động viên sinh năm 2006 bị loại khỏi danh sách đăng ký và buộc ngồi khán đài cổ vũ đồng đội. Trang chủ giải đấu cũng đã xóa toàn bộ dữ liệu thi đấu liên quan đến Hồng.

Báo Thái Lan, thế giới đồng loạt đưa tin về việc Đặng Hồng bị cấm thi đấu.

Theo quyết định này, Hồng không chỉ vắng mặt ở giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 mà còn bị cấm tham gia mọi giải đấu chính thức do VFV tổ chức.

Truyền thông quốc tế đồng loạt lên tiếng

Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của báo chí thế giới.

Tờ Thairath (Thái Lan) giật tít: “Sự thật phơi bày! Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cấm Đặng Thị Hồng thi đấu suốt đời". Bài báo khẳng định quyết định này khiến tay đập 19 tuổi gần như không còn cơ hội trở lại đấu trường quốc tế.

Ivolleymagazine (Italia) bình luận kỹ hơn: “Quyết định mạnh tay được đưa ra sau thông báo từ FIVB. Đặng Thị Hồng đã ra sân bốn trận vòng bảng tại U21 World Championship trước khi bị loại, kéo theo án phạt nặng dành cho tuyển U21 Việt Nam”.

AIS PLAY Sports (Thái Lan) viết: “Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã áp lệnh cấm Đặng Thị Hồng. Tranh cãi về vấn đề giới tính ở giải U21 thế giới là nguyên nhân chính, và từ năm 2026 VFV sẽ áp dụng quy định kiểm tra nghiêm ngặt bằng xét nghiệm gen để đảm bảo công bằng”.

Siamsport (Thái Lan) giật tít: "VFV cấm vĩnh viễn Đặng Thị Hồng, khi cô không vượt qua kiểm tra giới tính, FIVB loại khỏi U21 vô địch thế giới".

Sanook (Thái Lan) thì viết: "Sự thật phơi bày. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cấm Đặng Thị Hồng thi đấu suốt đời".

Beritasatu (Indonesia) cũng nhanh chóng đưa tin, nhấn mạnh đây là một trong những án phạt gây chấn động nhất lịch sử bóng chuyền trẻ khu vực.

Tranh cãi và những hệ lụy

Vụ việc của Đặng Hồng đang làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng VFV và FIVB đã quá cứng rắn, trong khi nhiều ý kiến khác coi đây là bước đi cần thiết để đảm bảo tính minh bạch trong thể thao.

Ở tuổi 19, lẽ ra Hồng còn cả một chặng đường dài phía trước. Nhưng với lệnh cấm hiện tại, sự nghiệp bóng chuyền của cô gần như đóng băng. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên VFV đưa ra quyết định nghiêm khắc đến mức này, cho thấy xu hướng siết chặt quy định về điều kiện thi đấu trong tương lai.