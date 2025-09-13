VĐV Đặng Thị Hồng liệu có cơ hội trở lại với bóng chuyền đỉnh cao?

Sự việc của VĐV Đặng Thị Hồng rất đáng buồn, nhưng cơ hội tái xuất vẫn còn?

Ngày 11/9, Liên đoàn bóng chuyền Việt NAM (VFV) đã thống nhất về việc không cho phép VĐV Đặng Thị Hồng thi đấu tại giai đoạn 2 giải vô địch bóng chuyền nữ quốc gia 2025. Bên cạnh đó, Đặng Thị Hồng cũng không được tham gia tranh tài ở các giải thi đấu chính thức trong hệ thống của VFV.

Trước đó, tại giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, sau 4 trận vòng bảng, thông tin “nhạy cảm” liên quan đến VĐV Đặng Thị Hồng cũng đã được Liên đoàn bóng chuyền quốc tế (FIVB) đưa ra kết luận. Theo đó, tất cả các trận đấu của ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam có sự tham dự của VĐV Đặng Thị Hồng bị hủy kết quả. ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam bị xử thua 4 trận với tỷ số 0-3, không có cơ hội lọt vào vòng 1/16 dù đã có những thành tích rất ấn tượng.

Đặng Thị Hồng bị VFV cấm thi đấu.

Khi trao đổi với PV Báo Dân Việt, Tổng thư ký VFV là ông Lê Trí Trường đã khẳng định: “Dù là giải đấu trong nước, nhưng mọi thủ tục, đăng ký của các CLB đều được đưa lên VFV rồi sau đó sẽ có FIVB thông qua. Tất cả các VĐV phải được xác nhận đủ điều kiện thi đấu và sự chính xác sẽ được thông báo cụ thể. Từ năm 2026, sự kiểm tra với bất kỳ VĐV nào cũng sẽ được thực hiện chặt chẽ hơn. Đây là sự công bằng dành cho mọi VĐV, không riêng Đặng Thị Hồng và VFV luôn xử lý tất cả các vấn đề một cách chính xác nhất”.

Liên quan đến vấn đề này, Báo Dân Việt đã liên hệ với nhà báo kỳ cựu Nguyễn Lưu, người rất am hiểu về bóng chuyền Việt Nam và nhận được sự chia sẻ. Nhà báo Nguyễn Lưu cho biết: “Lỗi không phải của VĐV mà là cách làm của bóng chuyền Việt Nam chưa chặt chẽ, hay nói thẳng là không thấu đáo, chưa đạt hiệu quả cũng như đúng các tiêu chí được đặt ra. Ngay từ khâu tuyển chọn, xác định để VĐV đủ điều kiện thi đấu hay không đã không thực sự rõ ràng, minh bạch thì mới dẫn đến câu chuyện như thế này.

Đặng Thị Hồng không phải trường hợp đáng tiếc, mà đúng hơn là các cấp quản lý đã làm chưa tốt. Nếu quy định được siết chặt, sẽ chẳng có những tranh cãi, lùm xùm nào xảy ra, và cũng chẳng có chuyện bóng chuyền Việt Nam, cụ thể là bóng chuyền nữ Việt Nam lâm vào tình cảnh “dở khóc, dở cười” như thế này”.

Khi Báo Dân Việt dặt thêm câu hỏi về việc VĐV Nguyễn Thị Bích Tuyền rút lui khỏi ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam trong lần đầu tiên được dự Giải vô địch bóng chuyền nữ thế giới cách đây không lâu, nhà báo Nguyễn Lưu cũng đưa ra quan điểm cụ thể. Nhà báo Nguyễn Lưu nhấn mạnh: “Câu chuyện của Đặng Thị Hồng buồn 1 thì việc của Bích Tuyền buồn 10. Đây rõ ràng là trách nhiệm của VFV, bởi VĐV khi không đủ điều kiện mà vẫn được đăng ký thi đấu là điều rất khó chấp nhận. Bóng chuyền Việt Nam sẽ cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc để có những giải pháp cụ thể, tránh tiếp tục rơi vào những lùm xùm không cần thiết”.

Vào thời điểm này, dù đã bị cấm thi đấu, nhưng Đặng Thị Hồng vẫn chưa hoàn toàn hết cơ hội tái xuất để chơi bóng chuyền đỉnh cao. Việc Đặng Thị Hồng bị VFV không cho phép thi đấu bắt nguồn từ án phạt của FIVB vì quy định này áp dụng cho tất cả những giải thuộc liên đoàn thành viên. Việc Đặng Thị Hồng có thể trở lại thi đấu hay không phụ thuộc vào bản chất cụ thể về sự việc này bởi FIVB chưa công bố lý do vì sao VĐV này không đủ tư cách thi đấu.

Đặng Thị Hồng vẫn chưa hết cơ hội trở lại với bóng chuyền chuyên nghiệp. Ảnh: Báo Bóng đá.

Như trong thông báo của VFV có nêu: “Các giải đấu chính thức của VFV và các CLB, các VĐV tham gia đều được đăng ký trong hệ thống của FIVB. Do đó, các VĐV không đủ điều kiện được FIVB xác định sẽ không được thi đấu tại các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của VFV cho đến khi có quyết định khác”.

Có 2 khả năng được đặt ra xoay quanh Đặng Thị Hồng là vấn đề liên quan đến giấy tờ hoặc giới tính. Được biết, Đặng Thị Hồng là người dân tộc Dao, quê ở miền núi huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (cũ), nay thuộc xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên. Đặng Thị Hồng sinh năm 2006, nhưng giấy khai sinh bị làm chậm 1 năm, dẫn đến việc sai lệch độ tuổi khi tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025. Liên quan đến việc này, trao đổi với Dân Việt trước đó, Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường choa biết đã báo cáo với FIVB về sự chậm trễ liên quan đến giấy khai sinh và đây là điều thường xảy ra tại Việt Nam ở thời điểm đó.

Trong trường hợp này, nếu hết hạn cấm thi đấu, khi đáp ứng điều kiện chỉnh sửa hồ sơ thật chính xác, Đặng Thị Hồng sẽ có thể trở lại thi đấu tại các giải của FIVB. Khả năng này cũng đồng nghĩa với việc VFV không còn cấm Đặng Thị Hồng thi đấu ở các giải thuộc hệ thống của tổ chức này.

Ở khả năng thứ hai, nếu Đặng Thị Hồng được xác định không đủ tiêu chuẩn thi đấu liên quan đến giới tính thì mọi việc sẽ khó khăn hơn. Bộ quy định mới của FIVB ban hành năm 2023 có đề cập đến việc giới tính của VĐV không chỉ dựa trên giấy tờ mà còn có thể bị xem xét và kiểm tra y tế nếu có khiếu nại chính thức từ liên đoàn khác kèm theo bằng chứng. Nếu liên quan đến khả năng này, Đặng Thị Hồng sẽ không thể thi đấu tại các giải chính thức của FIVB và cũng đồng nghĩa không thể tiếp tục thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp tại Việt Nam.



Khi Báo Dân Việt đặt câu hỏi liệu Đặng Thị Hồng liệu có cơ hội tái xuất hay không, Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường nhấn mạnh: “VFV thực hiện nghiêm các quy định, mọi thứ được siết chặt để tăng tính chính xác. Khi nào có thông báo cụ thể về trường hợp của Đặng Thị Hồng, VFV sẽ thông tin chính thức, cụ thể, rõ ràng để xác định rõ Đặng Thị Hồng có được thi đấu trở lại hay không. Vào lúc này, VFV chưa có câu trả lời và mọi chuyện không nên được thực hiện một cách vội vã”.