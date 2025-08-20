Đội hình Thể Công Viettel ở mùa giải 2025/2026: Bộ tứ Brazil, 3 Việt kiều và dàn nội binh chất lượng

Thể Công Viettel đủ lực để lên ngôi vương?

Thể Công Viettel ở mùa 2024/2025 kết thúc giai đoạn lượt đi với ngôi nhất bảng. Tuy nhiên, ở giai đoạn lượt về, Thể Công Viettel có dấu hiệu chững lại với những kết quả không như mong đợi.

Chính vì điều này, HLV Nguyễn Đức Thắng đã rời khỏi vị trí “thuyền trưởng” và HLV Velizar Popov được lựa chọn thay thế. HLV Popov thời điểm đó đã có trao đổi với Dân Việt: “Thể Công Viettel là đội bóng mạnh, có đầy đủ cơ sở để cạnh tranh danh hiệu tại V.League. Đây cũng là sự lựa chọn mang tính bước tiến trong sự nghiệp cầm quân của tôi.

Đội hình của Thể Công Viettel ở mùa giải này. Ảnh: Thể Công Viettel FC

Thể Công Viettel có nhiều cầu thủ giỏi, có cơ sở hạ tầng vững chắc. Chính vì vậy, khi dẫn dắt Thể Công Viettel, tôi tự tin sẽ có những đóng góp tích cực nhất để tạo ra hiệu quả cao cho đội bóng”.

Tất nhiên, đi kèm với sự kỳ vọng là những áp lực không hề nhỏ tại Thể Công Viettel dành cho HLV Popov. Chiến lược gia người Bulgaria hiện tại đã có quãng thời gian đủ dài để áp dụng triết lý bóng đá của mình với Thể Công Viettel.

Mùa trước, Thể Công Viettel chỉ kết thúc V.League với vị trí thứ 4. Mùa này, “Cơn lốc đỏ” thể hiện quyết tâm rất cao với mục tiêu cực kỳ cụ thể. Đại tá Đỗ Mạnh Dũng - Giám đốc Công ty Thể thao Viettel đã khẳng định trong lễ ra quân của Thể Công Viettel vào ngày 11/8: “Bước vào mùa giải mới, toàn đội sẽ thi đấu với tinh thần quả cảm, kỷ luật, trung thực và cống hiến vì màu cờ sắc áo Thể Công, vì niềm tin của nhân dân và quân đội, hoàn thành mục tiêu chinh phục ngôi vô địch V.League 2025/2026”.

HLV Popov và Thể Công Viettel đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch V.League mùa này. Ảnh: Thể Công Viettel

Có bột mới gột nên hồ, đội hình của Thể Công Viettel tại mùa giải này có rất nhiều ngôi sao rải đều các tuyến. Những gương mặt như Bùi Tiến Dũng, Khuất Văn Khang, Kyle Colonna, Lucao, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hữu Thắng, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Văn Việt… mang tới sức mạnh cũng như chiều sâu để Thể Công Viettel vững tiến trên chặng đường dài.

Ở trận ra quân, Thể Công Viettel đã chơi tương đối tốt và hòa 1-1 trước một ứng cử viên vô địch khác là CLB CAHN. Điều này cho thấy Thể Công Viettel sẵn sàng đối diện với bất cứ thử thách nào. HLV Popov cũng đã nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ gặp tất cả các đội nên không quan trọng ai là đối thủ là ai. Điều quan trọng nhất là bạn kết thúc mùa giải như thế nào. Như thường lệ, chúng tôi luôn quyết tâm thắng trận”.

Thể Công Viettel đã ghi danh 9 tân binh gồm 5 nội binh và 4 cầu thủ thuộc nhóm Việt kiều và ngoại binh. Bên cạnh đó Thể Công Viettel còn ký hợp đồng với Williams Lee Oliver Grant, Việt kiều Anh. Tiền đạo 18 tuổi này được đánh giá là một phần trong chiến lược chuẩn bị cho tương lai gần của Thể Công Viettel. Đây là mùa giải có số lượng tân binh lớn nhất của Thể Công Viettel trong những năm gần đây.

Điểm đáng chú ý trong đội hình Thể Công Viettel tham dự mùa giải 2025/2026 là họ sử dụng cả 4 ngoại binh đến từ Brazil, bao gồm Lucao, Paulinho Curua, Wesley Nata và Pedro Henrique. Ngoài ra, họ cũng ký hợp đồng với 4 cầu thủ Việt kiều, đồng thời chỉ đăng ký 3 (cầu thủ chưa được đăng ký là Williams Lee Oliver Grant). Trong 3 cầu thủ Việt kiều được đăng ký gồm Kyle Colonna, Thomas Dương Thanh Tùng và Damian Vũ Thanh An, thì Damian Vũ Thanh An đã có quốc tịch Việt Nam và thi đấu với tư cách cầu thủ nội.