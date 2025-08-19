HAGL tan đàn xẻ nghé, "chỉ mặt" xuống hạng: Vậy bản sắc còn lại gì?

Trận thua của HAGL không chỉ để lại một kết quả xấu về chuyên môn, mà còn phơi bày rõ những vấn đề cốt lõi của đội bóng phố Núi: sự hụt hẫng lực lượng sau cuộc “chảy máu” nhân sự và bài toán gìn giữ bản sắc.

Lực lượng còn lại của HAGL sau cuộc “chảy máu” nhân sự

Mùa hè vừa qua, HAGL chia tay gần như toàn bộ dàn trụ cột quen thuộc nhiều năm liền. Từ Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang đến Bảo Toàn, Dụng Quang Nho, những gương mặt này lần lượt rời đội, để lại khoảng trống lớn cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Đây là đợt biến động nhân sự lớn nhất trong 10 năm trở lại đây của đội bóng phố Núi.

Trong bối cảnh ấy, lực lượng HAGL hiện nay chủ yếu dựa vào những cầu thủ "cây nhà lá vườn" như Hoàng Vĩnh Nguyên, Nguyễn Thanh Nhân, Phan Du Học. Những gương mặt được đánh giá cao ở sức trẻ, nhưng phần nào đó chưa thực sự mang lại yên tâm về kinh nghiệm chinh chiến V.League.

Hầu như những trụ cột của HAGL ở mùa giải trước đã rời đi. Ảnh: VPF.

Vì vậy, đội bóng phố Núi hiện kỳ vọng nhiều vào năng lực của các ngoại binh là trung vệ Fillho Jairo, tiền vệ Khevin Rodrigo, và hai tiền đạo Conceiao Grabiel, Silva Marciel. Ngoài ra còn bản hợp đồng đáng chú ý là Ryan Hà - tiền đạo Việt kiều Pháp, một ẩn số thú vị nhưng cũng cần thêm thời gian để hòa nhập.

Đội hình của HAGL có tuổi đời trung bình 23,8, vẫn thuộc hàng trẻ nhất V.League và để trở thành một tập thể vững vàng ở V.League, đội bóng cần thêm nhiều thời gian, sự kiên nhẫn và cả tính toán chiến thuật hợp lý từ ban huấn luyện.

Áp lực với bài toán bản sắc

Khi những trụ cột rời đi, HAGL tiếp tục đối diện nguy cơ đánh mất bản sắc. Đã có thời, đội bóng phố Núi là biểu tượng cho lối đá ban bật kỹ thuật, giàu cảm xúc, thu hút người hâm mộ khắp cả nước. Sân Pleiku từng là “pháo đài” không chỉ bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt, mà còn vì khán giả tin rằng mỗi trận đấu ở đây đều mang đến thứ bóng đá đẹp mắt.

Thất bại 0-3 trước Becamex cho thấy HAGL hiện tại chưa còn giữ được điều đó. Dù cầm bóng nhiều, đội bóng trẻ tỏ ra rời rạc, thiếu ý tưởng, điểm tựa kinh nghiệm và dễ tổn thương trước sức ép.

Trong bối cảnh ấy, áp lực dồn lên HLV Lê Quang Trãi là vô cùng lớn trong nhiệm vụ vừa đảm bảo thành tích, vừa phải tái tạo bản sắc vốn là linh hồn của HAGL.

Bài toán đặt ra cho HAGL không chỉ đơn giản là trụ hạng, mà còn là câu chuyện về cách giữ niềm tin nơi khán giả. Bởi nếu đánh mất bản sắc, đội bóng phố Núi sẽ mất đi giá trị lớn nhất mà họ từng tạo dựng, đó là sự yêu mến của người hâm mộ dành cho thứ bóng đá cống hiến.

Khởi đầu bằng một thất bại nặng nề không phải là điều mong muốn, nhưng nó phản ánh trung thực tình cảnh HAGL lúc này: thiếu hụt lực lượng, non kinh nghiệm và đang loay hoay tìm lại chính mình.

Nhưng mùa giải vẫn còn rất dài. Với niềm tin đặt vào sức trẻ, sự kiên nhẫn của ban huấn luyện và sự đồng hành của khán giả, HAGL hoàn toàn có thể từng bước xây dựng lại hình ảnh.

Thử thách phía trước là rất lớn, đội bóng phố Núi cần chứng tỏ được bản lĩnh trong giai đoạn có thể được coi như một chu kỳ tái thiết.

