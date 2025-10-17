Đối phó với mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất, Đà Nẵng điều tiết mực nước loạt thủy điện thượng nguồn

Ngày 17/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) TP Đà Nẵng cho hay, Cục Khí tượng thủy văn dự báo trong khoảng ngày 23/10- 26/10 tới đây, các tỉnh khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp của hình thái không khí lạnh, nhiễu động gió Đông trên cao. Đây là hình thái thời tiết điển hình kết hợp với đặc điểm địa hình có thể gây mưa lớn, lũ lớn trên các lưu vực sông từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi.

Trước tình hình nêu trên, Ban Chỉ huy PTDS TP Đà Nẵng đã ban hành công văn yêu cầu các đơn vị quản lý hồ thủy điện tại thượng nguồn khẩn trương tổ chức vận hành điều tiết mực nước theo quy định, nhằm chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lớn và lũ quét.

Theo ghi nhận lúc 16 giờ chiều 16/10, cùng ngày, mực nước tại các hồ thủy điện như Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Đắk Mi 4 và Sông Tranh 2 đều đang ở mức cao, nhưng các trạm thủy văn Hội Khách, Ái Nghĩa, Nông Sơn và Câu Lâu vẫn dưới ngưỡng báo động I.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, các đơn vị vận hành được yêu cầu hạ dần mực nước hồ Sông Bung 2 về cao trình 597m và hồ A Vương về 372m trước 9 giờ ngày 19/10. Việc điều tiết bắt đầu từ 9 giờ ngày 17/10 và phải tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình vận hành liên hồ chứa số 1865.

Ban Chỉ huy PTDS TP Đà Nẵng cùng Trung tâm Giám sát và Điều hành thông minh TP Đà Nẵng theo dõi sát tình hình thiên tai tại khu vực miền núi và đồng bằng qua hệ thống giám sát.

Đối với các hồ Sông Tranh 2, Đắk Mi 4 và Sông Bung 4, yêu cầu đặt ra là không được vượt quá mực nước đón lũ thấp nhất. Việc vận hành phải đảm bảo nguyên tắc an toàn, tránh thay đổi đột ngột gây ảnh hưởng đến vùng hạ lưu. Đồng thời, các đơn vị phải chủ động thông báo đến chính quyền và người dân về kế hoạch điều tiết, đảm bảo công tác phòng chống thiên tai được triển khai hiệu quả.

Ban Chỉ huy PTDS TP Đà Nẵng cũng yêu cầu thường xuyên cung cấp bản tin dự báo lũ và số liệu mưa từ các trạm đo trên lưu vực hồ đến các sở ngành liên quan để phục vụ công tác theo dõi, tham mưu chỉ đạo.

Trong khi đó, theo dự báo, từ ngày 19 đến 21 và 24 đến 25/10, khu vực Đà Nẵng có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to, kèm theo dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ ngập úng tại vùng trũng, lũ quét và sạt lở đất là rất cao. Việc điều tiết mực nước các hồ thủy điện là bước đi cần thiết để giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn cho người dân.