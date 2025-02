Đối tượng gặp cảnh sát giao thông bỏ chạy, bị truy đuổi thì ra là trộm chó

Ngày 18/2, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳnh Phụ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Phú, sinh năm 1987, trú tại xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình về tội "Chống người thi hành công vụ" quy định tại Điều 330, Bộ luật hình sự.

Công an huyện Quỳnh Phụ đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Phú vì chống người thi hành công vụ. Ảnh: CA Thái Bình

Về diễn biến vụ việc, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 22/1, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông cầu Nghìn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Bình tiến hành tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm giao thông tại Km58, Quốc lộ 10, thuộc địa phận thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, phát hiện Nguyễn Xuân Phú điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, màu xanh, biển kiểm soát 15B2-365.69 có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, tuy nhiên Phú không chấp hành và điều khiển xe bỏ chạy.

Tổ công tác đã nhanh chóng giữ được xe của Phú thì Phú vất xe bỏ chạy vào nhà dân. Sau đó, 2 đồng chí trong tổ công tác truy đuổi theo thì bị Phú dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt và chống trả quyết liệt với tính chất manh động, liều lĩnh nhằm bỏ chạy; khiến 01 đồng chí bị thương ở hai đầu gối.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính người và phương tiện của Phú, quản lý thu giữ 01 xe mô tô biển kiểm soát 15B2-365.69; 01 bình xịt hơi cay, 01 gậy sắt, 01 gậy tròng chó bằng kim loại dài khoảng 1 mét, 01 bộ kích điện và 02 bao tải.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Phú khai nhận, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Phú đã mang theo các công cụ, phương tiện trên sang huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng để trộm cắp chó; khi thấy lực lượng Công an làm nhiệm vụ, Phú lo sợ, không chấp hành và dùng bình xịt hơi cay tấn công lực lượng Cảnh sát giao thông.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.