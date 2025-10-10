Đối tượng lái ô tô tông 2 người thương vong ở Gia Lai có thể bị xử lý ra sao?

Đối tượng lái xe ô tô 7 chỗ tông vào quán nhậu, khiến 2 người thương vong ở xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai đã ra đầu thú

Như Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin vào 8/10, Công an xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) cho biết, đối tượng Đặng Văn Sang (27 tuổi, trú xã Bình Dương) đã đến trụ sở công an địa phương đầu thú sau khi gây ra vụ tông xe khiến một người tử vong, một người khác bị thương vào đêm 7/10.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 7/10, tại quán Ốc Nướng Ngon (thôn Dương Liễu Tây), giữa Sang và anh Nguyễn Quang S. (26 tuổi, trú cùng thôn) xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu. Cả hai lời qua tiếng lại, sau đó Sang dùng dao trong quán rượt đuổi anh S., tuy nhiên được người dân can ngăn kịp thời.

Không dừng lại, sau khi thấy anh S. xuất hiện tại quán Xóm Nhậu (gần hiện trường ban đầu) và có lời lẽ khiêu khích, Sang đã điều khiển ô tô mang biển số 77A-312.24 lao thẳng vào quán, tông trúng anh S. và bà Lương Thị Q. (55 tuổi, mẹ của chủ quán Xóm Nhậu). Cú tông mạnh khiến bà Q. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bồng Sơn nhưng đã tử vong lúc 23h cùng ngày. Anh S. cũng bị thương và đang được điều trị.

Ông Đinh Công Hoàng - Chủ tịch UBND xã Bình Dương xác nhận vụ việc và cho biết: "Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai bàn nhậu. Đối tượng sau đó đã lái ô tô đâm thẳng vào quán để giải quyết mâu thuẫn. Đáng tiếc là nạn nhân tử vong lại là người không liên quan, chỉ tình cờ có mặt tại hiện trường".

Cũng theo ông Hoàng, qua kiểm tra ban đầu, Sang không dương tính với ma túy và không có biểu hiện ngáo đá. Hiện, công an đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, thu thập chứng cứ và vận động đối tượng ra đầu thú.

Quy định của pháp luật về tội Giết người

Trao đổi với PV về vụ việc, luật sư Nguyễn Bá Huy – Giám đốc Công ty Luật TNHH Tín Hải cho biết, khi một người quyết định dùng phương tiện nguy hiểm như ô tô để giải quyết mâu thuẫn tức là người đó chấp nhận sử dụng bạo lực, dùng phương tiện có khả năng gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe người khác. Việc này thể hiện sự coi nhẹ tính mạng người khác, coi thường pháp luật của người thực hiện hành vi.

Dưới góc độ pháp lý, người lái xe ô tô có cố ý đâm chết người và bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không phải đợi kết quả điều tra và kết luận từ phía cơ quan công an. Lời khai của người làm chứng sẽ được sử dụng làm chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội nếu lời khai đó phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ, như dữ liệu camera, lời khai của các nhân chứng khác có mặt tại hiện trường. Nếu lời khai của người làm chứng được xác minh là đúng, thì hành vi lái xe ô tô cố ý đâm chết người có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội “Giết người” được quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Cũng theo luật sư Huy, phía cơ quan điều tra sẽ làm rõ diễn biến hành vi, làm rõ nguyên nhân sự việc, đồng thời xác định nhận thức, ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện trên để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Trường hợp Đặng Văn Sang có động cơ mục đích giết người, nhận thức được hành vi của mình nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện đâm vào người khác dẫn đến nạn nhân tử vong, sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo thông tin hiện tại từ các cơ quan báo chí, đối tượng không dương tính với ma túy. Vì vậy, trường hợp người điều khiển xe ô tô thực hiện hành vi khi đang say rượu thì đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm đối với hành vi giết người.

Ngoài ra, đối tượng phải bồi thường chi phí mai táng đối với người vô can bị chết, chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất tổn thất đối với người bị thương, thu nhập của gia đình nạn nhân bị mất, tổn thất tinh thần, thiệt hại vật chất (hư hại tài sản quán nhậu, bàn ghế, v.v.).

Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh khi mâu thuẫn cá nhân dễ bị thổi phồng thành hành động cực đoan, bạo lực, nhiều người đang giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực và cảm xúc thay vì lý trí và pháp luật. Vì vậy, người dân cần tăng cường trau dồi kỹ năng giải quyết xung đột, không chỉ trên giấy tờ mà bằng các chương trình thực tế. Về phía các cơ quan chức năng cần tăng cường xử lý nghiêm các vụ dùng phương tiện nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn nhằm răn đe và bảo vệ tính mạng người dân vô can.