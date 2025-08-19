Đối tượng trộm cắp lái ô tô tông vào CSGT khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra

Chiều ngày 19/8, nguồn tin của phóng viên xác nhận, Tổ Cảnh sát Giao thông (CSGT) số 8 thuộc Trạm CSGT Mađaguôi (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã phối hợp với lực lượng liên quan khống chế, bắt giữ được nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn xã Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng).

Các đối tượng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ khi bỏ chạy hàng chục km.

Theo đó, tổ công tác trên gồm 6 cán bộ công an làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông tại 8 xã khu vực phía Nam tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, Tổ CSGT nhận được thông tin từ Công an xã Đạ Tẻh về một số đối tượng trộm cắp tài sản hiện đang ở địa phương, chưa xác định cụ thể về người và phương tiện gây án.

Đến khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, tại tỉnh lộ ĐT 721 thuộc thôn 3, xã Đạ Tẻh, tổ công tác phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 72A-253.76 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tuy nhiên, người lái phương tiện trên không chấp hành hiệu lệnh của CSGT mà tăng tốc bỏ chạy. Tổ CSGT đã nhanh chóng sử dụng phương tiện ô tô đặc chủng truy đuổi, đồng thời thông báo cho công an các đơn vị địa phương phối hợp truy bắt.

Điều tra ban đầu, các đối tượng bị khống chế đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn.

Trên đường trốn chạy, tại bùng binh Phước Tiến xe ô tô của các đối tượng đã va chạm với một xe máy của một cán bộ Công an xã Đạ Tẻh và kéo lê khoảng 1 km. Xe ô tô biển kiểm soát 72A-253.76 tiếp tục quay đầu chuyển hướng bỏ chạy về tỉnh lộ ĐT 725 đi xã Bảo Lâm.

Đến địa phận xã Đạ Tẻh 3, một tổ công tác tiếp tục ra hiệu lệnh dừng phương tiện nhưng các đối tượng tiếp tục điều khiển xe ô tô tông trực diện vào tổ công tác, may mắn các cán bộ công an trong tổ công tác đã tránh kịp nên không có thiệt hại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của các đơn vị, khi các đối tượng trên di chuyển đến địa phận chân đèo Con Ó thì bị lực lượng chức năng dừng xe. Tại đây, các đối tượng đã "bỏ của chạy lấy người" nhưng vẫn bị CSGT, Công an xã và người dân phối hợp khống chế.



Qua đấu tranh, các đối tượng trên khai nhận gồm: Lê Văn Thành (sinh năm 1981, thường trú xã Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) là người điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 72A-253.76, chở theo Lê Thiện Mạnh (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai). Đây là nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Hiện, các đối tượng đã được bàn giao cho được Công an xã Đạ Tẻh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.