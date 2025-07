Đón đánh quả Erne trượt bị xử thua, trọng tài Pickleball đúng hay sai?

Pickleball là môn thể thao có một số nét mang tính kết hợp giữa quần vợt, cầu lông và bóng bàn. Pickleball có thể thi đấu trong nhà hoặc ngoài trời theo thể thức đánh đơn hoặc đánh đôi (đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ).

Pickleball ra đời vào năm 1965 tại Mỹ. Hiện tại, Pickleball là môn thể thao được đông đảo người chơi yêu thích tại hơn 50 quốc gia trên thế giới. Vài năm gần đây, Pickleball trở thành môn thể thao rất phổ biến và có độ lan tỏa cao tại Việt Nam. Thậm chí, nhiều VĐV quần vợt chuyên nghiệp hoặc người chơi quần vợt phong trào cũng chuyển sang tập luyện, tranh tài ở môn Pickleball.

Trọng tài quốc gia Đinh Công Minh. Ảnh: PV

Trong thực tế cũng như trên mạng xã hội, rất nhiều người chơi Pickleball “khoe” ảnh, clip mình đang luyện tập. Nhiều HLV Pickleball cũng có thu nhập khá ổn định khi dạy môn thể thao này cho những người mới tập chơi.

Nếu ở mức độ phong trào, Pickleball có thể chơi với tinh thần vui vẻ, không quá chặt chẽ về luật lệ. Nhưng khi thi đấu mang tính chất tranh giải, mọi quy định phải được thực hiện chính xác, đúng luật theo quyết định được trọng tài đưa ra. Vậy khi đón đánh quả Erne trượt bị xử thua, trọng tài Pickleball quyết định như vậy là đúng hay sai?

Trên thực tế, tình huống trọng tài N.M.C. bắt giải ngày 13/7 vừa qua tại giải Cup Phong Linh ở Hải Phòng (Hải Dương cũ) trận tứ kết như sau:

Cặp VĐV AB thi đấu với cặp VĐV CD, khi hai bên đang tiến hành kỹ thuật Dink trên khu vực “bếp” (kitchen) thì VĐV C nhảy ra mang cá sân phía sát cột lưới để chủ động đón đánh quả Erne (là một cú đánh được thực hiện khi người chơi bước ra ngoài vạch biên dọc và di chuyển lên sát lưới để đánh bóng ngay bên ngoài khu vực bếp).

Tuy nhiên, do phán đoán nhầm, VĐV C đánh trượt bóng và va vào lưới, nhưng VĐV D đồng đội của VĐV C vẫn đỡ được quả bóng đó qua lưới.

Lúc này, trọng tài N.M.C. dừng trận đấu và bắt lỗi VĐV C vì đã chạm lưới.

VĐV CD kiện trọng tài bắt sai và cương quyết không chấp nhận phán quyết của trọng tài với lý do VĐV C không tham gia vào đường bóng đó.

Trọng tài N.M.C. sau khi giải thích mà VĐV CD vẫn không nghe, và không chịu thi đấu tiếp. Trọng tài đã xử thua cho VĐV CD.

Vậy tình huống này trọng tài xử lý đúng hay sai? Trao đổi với Dân Việt, trọng tài quốc gia Đinh Công Minh trả lời: “Căn cứ luật Pickleball của Cục Thể dục thể thao Việt Nam ban hành, ở phần 7 quy tắc lỗi quy định: Bóng còn sống, người chơi, quần áo, vợt phụ kiện của người chơi chạm vào lưới, cột lưới hay phần sân đối phương là lỗi.

Vậy pha bóng đó trọng tài bắt đúng luật dù VĐV C không tham gia vào đường bóng đó.Trọng tài xử thua cặp VĐV CD là đúng theo quy định”.