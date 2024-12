Đón Tết Ất Tỵ 2025, Bảo Việt Nhân thọ tri ân khách hàng 34.000 quà tặng an khang

"Quà tết an khang, vui xuân như ý"

Tết là dịp lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt, là thời gian để các gia đình sum vầy, đoàn tụ và chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp bên nhau. Đây không chỉ là thời điểm để tạm gác lại những lo toan, bộn bề của cuộc sống mà còn là dịp để mỗi người nhìn lại chặng đường đã qua, đón nhận năm mới với nhiều hy vọng và ước mơ. Tết cũng là thời khắc đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới, mang theo niềm tin và kỳ vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, với những điều may mắn, an lành và thịnh vượng.

Đồng hành cùng các gia đình Việt đón xuân an khang và kỷ niệm 60 năm Bảo Việt, Bảo Việt Nhân thọ tưng bừng triển khai chương trình tri ân đặc biệt "Quà tết an khang, vui xuân như ý" với tổng giá trị quà tặng lên đến 7,5 tỷ đồng. Chương trình được triển khai trên toàn quốc từ ngày 27/12/2024 đến hết 28/2/2025. Theo đó, Bảo Việt Nhân thọ dành tặng 30.000 lá bồ đề An Khang - biểu tượng của sự bình an, sức khỏe và an lành cho các khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mới trong thời gian diễn ra chương trình. Đặc biệt, 4.000 bộ gối sofa cao cấp in hình lá ngân hạnh – biểu tượng của sự trường thọ và bình an – cũng sẽ được trao tặng cho các hợp đồng có mức phí đóng hàng năm từ 20 triệu đồng trở lên và đáp ứng các điều kiện của chương trình. (Chi tiết thể lệ xem tại đây: https://bit.ly/quatetankhang-bao).

Bảo Việt Nhân thọ triển khai chương trình tri ân đặc biệt “Quà tết an khang, vui xuân như ý” với tổng giá trị quà tặng gần 7,5 tỷ đồng thay cho lời chúc năm mới an khang, như ý.

Bên cạnh việc cung cấp các giải pháp bảo vệ, đầu tư tài chính chất lượng nhằm mang lại cuộc sống bình an, hạnh phúc cho các gia đình Việt, Bảo Việt Nhân thọ luôn nỗ lực mang đến nhiều hơn nữa những giá trị thiết thực cho khách hàng. Chương trình tri ân "Quà tết an khang, vui xuân như ý" nhân dịp Tết này chính là món quà đặc biệt mà Bảo Việt Nhân thọ muốn gửi đến các khách hàng, như một lời cảm ơn chân thành và lời chúc cho một năm mới an khang, như ý, thành công.

Bảo Việt Nhân thọ - Thương hiệu Quốc gia uy tín

Là thành viên trực thuộc Tập đoàn Bảo Việt – tập đoàn Tài chính, bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ là thương hiệu bảo hiểm nhân thọ duy nhất 2 lần vinh dự được đón nhận danh hiệu "Thương hiệu Quốc gia" do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành, Bảo Việt Nhân thọ đã luôn nỗ lực để mang đến những sản phẩm bảo hiểm chất lượng, giúp bảo vệ tài chính và xây dựng tương lai vững chắc cho hàng triệu gia đình Việt. Bên cạnh đó, với phương châm luôn hoạt động vì lợi ích của người Việt, Bảo Việt Nhân thọ còn nỗ lực triển khai nhiều chương trình tri ân ý nghĩa tới các khách hàng và các hoạt động cộng đồng thiết thực, góp phần xây dựng cuộc sống hạnh phúc và bình an.

Bảo Việt Nhân thọ hiện là công ty có thị phần lớn nhất tại thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam. Công ty có mạng lưới vững mạnh với 63 công ty thành viên và gần 400 văn phòng khu vực phủ đến tận tuyến huyện trên khắp 63 tỉnh thành. Tính đến hiện tại, Bảo Việt Nhân thọ đã phục vụ hơn 18,5 triệu lượt khách hàng, chi trả quyền lợi bảo hiểm, đáo hạn hơn 85.000 tỷ đồng và đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 319.000 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Bảo Việt Nhân thọ đã gặt hái được nhiều thành tựu và giải thưởng danh giá, khẳng định vị thế của Thương hiệu Quốc gia uy tín: lần thứ 8 dẫn đầu Top 10 Công ty BHNT uy tín Việt Nam, được bình chọn là Doanh nghiệp xuất sắc 2024 và Thương hiệu truyền cảm hứng 2024.