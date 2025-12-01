ĐÓN XEM: Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về "Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam" 2025

Dân Việt trò chuyện

Dân Việt trò chuyện

Kỳ Duyên của ngày hôm nay không chỉ là một MC nổi tiếng với trí tuệ sắc sảo và nụ cười tỏa nắng. Đằng sau ánh đèn sân khấu, chị là một người phụ nữ đã trải qua hai cuộc hôn nhân, có mối tình dài kéo dài cả thập kỷ, và những nỗi đau không dễ gọi tên. Có lẽ, chính những mảnh vỡ ấy đã mài giũa nên một Kỳ Duyên "phiên bản mới" - mạnh mẽ, an nhiên và thấu hiểu hơn.