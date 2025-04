Một số địa phương trong diện sáp nhập tỉnh duy trì đà tăng trưởng tốt

Theo số liệu của Cục thống kê (Bộ Tài chính), tăng trưởng GDP quý I/2025 đạt 6,93%. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, cao nhất so với cùng kỳ giai đoạn 2020 - 2024 (tăng lần lượt là 3,21%, 4,85%, 5,42%, 3,46%, 5,98%). Đặc biệt, nhiều địa phương trong diện dự kiến sáp nhập tỉnh, thành tăng trưởng kinh tế ấn tượng.

Trong đó, 4 địa phương thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số là: Nam Định 11,86%; Hải Phòng 11,07%; Hải Dương 10,87% và tỉnh Hà Nam đạt 10,54%.

Đối với thành phố Hải Phòng, GRDP năm 2024 đạt 11,01%, đứng đầu vùng Đồng bằng sông Hồng và xếp thứ 3 cả nước, là năm thứ 10 liên tiếp duy trì tăng trưởng ở mức 2 con số.

Quy mô kinh tế ngày càng mở rộng, năm 2024 đặt dấu mốc là năm đầu tiên thành phố bước vào nhóm 5 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Theo đó, quy mô GRDP theo giá hiện hành năm 2024 ước đạt 445.995 tỷ đồng, đứng thứ 5 cả nước.

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố ước đạt 211.481 tỷ đồng, tăng 10,09% so với năm trước. Bao gồm, vốn khu vực Nhà nước đạt 29.351 tỷ đồng, chiếm 13,88% tổng vốn và giảm 0,55%; khu vực ngoài Nhà nước đạt 72.841,7 tỷ đồng, chiếm 34,44% và tăng 20,42%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 109.288,3 tỷ đồng, chiếm 51,68% và tăng 7,04%.



Hải Phòng giữ vững phong độ với GRDP quý I/2025 tăng 11,07% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 6 cả nước và thứ 2 vùng đồng bằng sông Hồng. Ảnh: Hạnh Phúc

Trong quý I/2025, kinh tế Hải Phòng vẫn giữ vững phong độ với GRDP tăng 11,07% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 6 cả nước và thứ 2 vùng đồng bằng sông Hồng.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,52%, đóng góp 0,04% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,74%, đóng góp 7,03%; khu vực dịch vụ tăng 9,4%, đóng góp 3,46%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10%, đóng góp 0,54% vào mức tăng trưởng chung.

Đối với tỉnh Hải Dương, GRDP năm 2024 tăng 10,2% với quy mô đạt 212.386 tỷ đồng, là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua, đứng 3 vùng Đồng bằng sông Hồng, thứ 6 cả nước.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Hải Dương đạt mức cao nhất từ trước đến nay, hơn 30.700 tỷ đồng, tăng hơn 50% dự toán. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 10,3 tỷ USD, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hơn 64.300 tỷ đồng. Thu hút đầu tư trong nước hơn 11.400 tỷ đồng, thu hút FDI đạt 718 triệu USD.

Trong quý I/2025, GRDP tăng 10,87% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 3 vùng Đồng bằng sông Hồng. Trong lĩnh vực kinh tế, tổng giá trị sản phẩm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 7,87%, vượt mục tiêu quý I/2025 là 4%. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 13,01% và khu vực dịch vụ tăng 7,98%.

Ba tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương ước đạt hơn 9.820 tỷ đồng, vượt mục tiêu của quý I (mục tiêu là 9.375 tỷ đồng), bằng 36% dự toán năm.

GRDP tỉnh Nam Định đứng đầu vùng Đồng bằng sông Hồng quý I/2025

Kinh tế - xã hội của tỉnh Nam Định năm 2024 phát triển mạnh với tổng sản phẩm GRDP tăng 10,01%, đứng thứ 4 vùng Đồng bằng sông Hồng và thứ 9 cả nước, đây là năm thứ 2 liên tiếp tốc độ tăng GRDP của tỉnh đạt 2 con số.

Năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 14,56%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 18%; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 14.828 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2023.

Trong quý I/2025, GRDP tỉnh ước tăng 11,86% so với cùng kỳ năm 2024. Với mức tăng này, tăng trưởng GRDP tỉnh Nam Định đứng đầu các tỉnh, thành phố của vùng Đồng bằng sông Hồng và xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quy mô GRDP tỉnh Nam Định theo giá hiện hành quý I/2025 ước đạt 27.700 tỷ đồng, tăng 14,10% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,88%, đóng góp 0,64% vào mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 17,44%, đóng góp 7,31%. Khu vực dịch vụ tăng 9,59%, đóng góp 3,65%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,32%, đóng góp 0,26% mức tăng trung.

GRDP tỉnh Nam Định ước tăng 11,86% so với cùng kỳ năm 2024, đứng đầu vùng Đồng bằng sông Hồng và xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Ảnh: Thái Nguyễn

Đầu tư công tỉnh Nam Định quý I/2025 bứt phá với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đang bước vào giai đoạn nước rút.

Cụ thể, tuyến đường Nam Định mới - Lạc Quần - Đường bộ ven biển (tỉnh lộ 484) thúc đẩy liên kết vùng. Cầu vượt sông Đáy trên tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Hải Phòng tăng cường kết nối giao thông chiến lược. Cầu vượt sông Đào (thành phố Nam Định) giúp giảm tải áp lực giao thông đô thị. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định (1.755 tỷ đồng) đang tăng tốc thi công, sớm đi vào khai thác.

Đối với tỉnh Hà Nam, GRDP năm 2024 ước đạt 56.115,3 tỷ đồng, tăng 10,93% so với năm 2023, đứng thứ 2 vùng Đồng bằng sông Hồng. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt gần 17.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2023. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 111 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,65%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước đạt 248.253,3 tỷ đồng, tăng 17,54% so với năm 2023; đạt 109,6% kế hoạch năm. Tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp chủ yếu của tỉnh đảm bảo đạt kế hoạch năm và tăng cao so với cùng kỳ năm 2023.

Trong quý I/2025, GRDP tỉnh Hà Nam ước tăng 10,54% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng trưởng cao nhất của quý I kể từ năm 2021 trở lại đây và đứng thứ 4 vùng Đồng bằng sông Hồng.

Trong đó, sản xuất công nghiệp của tỉnh có nhiều khởi sắc. Các doanh nghiệp đã tập trung đẩy mạnh sản xuất số lượng đơn hàng đã được ký kết. Tăng trưởng ngành công nghiệp của tỉnh trong quý I/2025 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá với giá trị tăng thêm toàn ngành ước tăng 12,84% so với cùng kỳ năm 2024, đóng góp 7,46% vào mức tăng GRDP quý I/2025.

Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của tỉnh Hà Nam ước đạt 15.893,2 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 12.782 tỷ đồng, tăng 20,9%;...

Ngoài khu vực vùng Đồng bằng sông Hồng, các địa phương miền Bắc thuộc diện dự kiến sáp nhập tỉnh, thành cũng có mức tăng trưởng GRDP 2 con số là: tỉnh Bắc Giang tăng 13,82%, tỉnh Hòa Bình tăng 12,76%. Bên cạnh đó, 2 tỉnh tại miền Bắc không thuộc diện sáp nhập tỉnh cũng có mức tăng trưởng GRDP ấn tượng là: tỉnh Lai Châu tăng 11,32% và tỉnh Quảng Ninh tăng 10,91%.