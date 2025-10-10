Động lực mới cho mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM

TP.HCM sắp đón hơn 1.000 căn nhà ở xã hội

Hiện nay, trong bối cảnh giá nhà liên tục leo thang, nhà ở xã hội được xem là hy vọng của rất nhiều người lao động TP.HCM về giấc mơ an cư. Trước tình hình trên, chính quyền TP.HCM xác định việc phát triển các dự án nhà ở xã hội là mục tiêu được ưu tiên hàng đầu.

Liên quan đến kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tại địa phương, UBND TP.HCM vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 tại phường Phú Mỹ.

Theo quyết định mới, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO (IDICO-CONAC) được giao làm chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Mỹ Xuân B1 tại phường Phú Mỹ. Dự án có diện tích hơn 34.000m², gồm ba khối chung cư cao 15 tầng với khoảng 1.200 căn hộ, diện tích từ 25–65m², tổng vốn đầu tư 850 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.200 người dân và lao động trên địa bàn.

Ngoài khu căn hộ, dự án còn có 34 căn nhà liên kế thương mại, hệ thống trường mầm non, công viên cây xanh, khu thể thao, bãi xe và khu sinh hoạt cộng đồng, tạo không gian sống tiện nghi, hiện đại cho cư dân. TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo năng lực tài chính, triển khai đúng tiến độ và tuân thủ quy định về bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở 2023.

TP.HCM hiện nay đang rất cần thêm dự án nhà ở xã hội để giúp người lao động an cư. Ảnh: Gia Linh

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, việc dự án được thông qua là tín hiệu tích cực trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh chương trình phát triển nhà ở xã hội. Với dự án Mỹ Xuân B1 được khởi động, TP.HCM kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho chương trình phát triển nhà ở xã hội trong 3 tháng cuối năm, từng bước giảm áp lực chỗ ở cho người dân và người lao động thu nhập thấp.

Tăng tốc triển khai kế hoạch phát triển gần 200.000 nhà ở xã hội

Về kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, theo chỉ tiêu từ Chính phủ, đến năm 2030, TP.HCM sau sáp nhập phải hoàn thành gần 200.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên đến nay, toàn thành phố chỉ mới hoàn thành đưa vào sử dụng được 6.657 căn, đạt khoảng 6,6% so với mục tiêu đề ra. Trong đó có hơn 3.400 căn tại TP.HCM cũ, gần 3.000 căn ở Bình Dương cũ và hơn 300 căn ở Bà Rịa – Vũng Tàu cũ.

TP.HCM cũng đặt mục tiêu thực hiện phát triển nhà ở xã hội theo các giai đoạn. Từ nay đến năm 2030 đầu tư xây dựng 69.700 căn nhà ở xã hội (trong đó, giai đoạn 2021-2025 là 26.200 căn, giai đoạn 2026-2030 là 43.500 căn); năm 2025: 2.874 căn; năm 2026: 6.410 căn; năm 2027: 9.610 căn; năm 2028: 12.820 căn; năm 2029: 16.020 căn; năm 2030: 19.221 căn.

Nhằm đạt được chỉ tiêu trên, thành phố đã đăng ký với Bộ Xây dựng về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2025 như sau: 3 dự án dự kiến hoàn thành với quy mô 2.316 căn hộ; 8 dự án dự kiến khởi công với quy mô khoảng 8.000 căn.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay nguồn cung nhà ở xã hội tại TP.HCM vẫn đang rất khan hiếm. Theo các chuyên gia, cần tháo gỡ, ban hành nhiều cơ chế, chính sách để phát triển nhà ở xã hội mới có thể thu hút nhà đầu tư.

TP.HCM đang tăng tốc để đạt được chỉ tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Ảnh: Gia Linh

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết để đạt được chỉ tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, UBND TP.HCM đã chủ trì nhiều cuộc họp chuyên đề về nhà ở xã hội với các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện nhằm tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án nhà ở xã hội. Đến nay, UBND Thành phố đã giải quyết cho 48 dự án với 185 lượt giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các dự án.

Qua rà soát, việc bố trí quỹ đất ở 20% làm nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn TP.HCM được phân bổ như sau:

Khu vực TP.HCM cũ: 35 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị thuộc trường hợp dành quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội với diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội khoảng 247ha, dự kiến số lượng căn hộ khoảng 71.000 căn.

Khu vực tỉnh Bình Dương cũ: 33 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị thuộc có quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội với diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội khoảng 138ha, dự kiến số lượng căn hộ khoảng 39.000 căn.

Khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ: 4 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị thuộc có quỹ đất 20% làm nhà ở xã hội với diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội khoảng 23ha, dự kiến số lượng căn hộ khoảng 5.800 căn.