Kinh tế
Thứ bảy, ngày 20/09/2025 18:33 GMT+7

Đồng Nai đặt mục tiêu thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng năm 2025 và những năm tiếp theo

Nguyên Vỹ Thứ bảy, ngày 20/09/2025 18:33 GMT+7
Có nguồn thu mới có nguồn lực để phát triển, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nêu rõ mục tiêu thu ngân sách của tỉnh trên 100.000 tỷ đồng trong năm 2025 và những năm tiếp theo là nhiệm vụ phải thực hiện bằng được.
Đồng Nai thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng

Ngày 20/9, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai không thường kỳ đã xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn cho biết, văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, thu nhập bình quân đầu người trên 120 triệu đồng/năm.

Trong đó, việc đạt mốc thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng mỗi năm là chỉ tiêu trọng tâm. Ông đề nghị tỉnh phải quan tâm đến các thành phần kinh tế, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nêu rõ mục tiêu Đồng Nai thu ngân sách trên 100.000 tỷ đồng trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Ảnh: Nguyên Vỹ

Khi giải quyết công việc, các cơ quan, đơn vị phải đặt mình vào vị trí của người dân và doanh nghiệp để xử lý tốt nhất, đồng thời mong người dân, doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn, vướng mắc với cơ quan nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thời gian tới, Đồng Nai cần tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông để dẫn dắt phát triển kinh tế, thực hiện công tác quy hoạch đồng bộ, cân bằng phát triển giữa các vùng, phát huy lợi thế đất đai nhằm gia tăng giá trị sản xuất và bất động sản.

Ông cũng yêu cầu chú trọng thu hút đầu tư trong và ngoài nước, chọn những nhà đầu tư tốt nhất và giải quyết nhanh chóng thủ tục giới thiệu địa điểm.

“Tỉnh hoan nghênh các địa phương đã mạnh dạn đề xuất chủ trương, quan điểm để thu hút đầu tư. Nếu không mạnh dạn đề xuất thì sẽ mất cơ hội phát triển”, ông Văn nói.

Với mục tiêu thu ngân sách Đồng Nai 2025 đạt trên 100.000 tỷ đồng, ông Vũ Hồng Văn khẳng định Tỉnh ủy, Ban thường vụ sẽ chỉ đạo quyết liệt, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để phát triển.

Ông yêu cầu các sở, ngành tập trung nghiên cứu, tham mưu chính sách, tháo gỡ khó khăn trong thẩm quyền, những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp trên.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Đồng Nai cần tập trung đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông để dẫn dắt phát triển kinh tế. Đơn vị thi công nỗ lực hoàn thiện dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới. Ông cho rằng mọi hành động cần trên dưới đồng lòng, tập trung trí tuệ, thể hiện tinh thần đoàn kết để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, đưa Đồng Nai phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết từ ngày 1/7, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã nhanh chóng vận hành ổn định, đạt kết quả tích cực. Tỉnh hoàn đã thành sắp xếp 14 cơ quan chuyên môn, 34 đơn vị sự nghiệp, 8 doanh nghiệp nhà nước, đồng thời giải quyết chế độ cho 2.624 trường hợp và tổ chức tập huấn cho hàng ngàn cán bộ. UBND tỉnh bổ sung 178 tỷ đồng sửa chữa trụ sở, bố trí nhà công vụ, xe đưa đón, đảm bảo điều kiện làm việc.

Trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 350.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,12%; 100% xã, phường có họp trực tuyến, các hệ thống dùng chung vận hành ổn định. Tuy nhiên, địa phương còn đối mặt tình trạng quá tải nhiệm vụ ở cấp xã, thiếu nhân sự lĩnh vực then chốt, cơ sở vật chất xuống cấp, hạ tầng số chưa đồng bộ.

Ông Võ Tấn Đức nhấn mạnh tỉnh sẽ tập trung 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm tăng cường lãnh đạo, kiện toàn tổ chức, tinh giản biên chế, hoàn thiện quy chế, chăm lo chính sách cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, sắp xếp đơn vị sự nghiệp, cải cách hành chính và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

