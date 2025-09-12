Đồng Nai tiếp tục vướng mắc trong thu hồi đất cao su cho dự án trọng điểm

Ngày 12/9, ông Hồ Văn Hà – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và 4 công ty cao su trên địa bàn về công tác thu hồi đất cao su, thanh lý cây, bàn giao mặt bằng.

Đây là bước chuẩn bị cho các dự án đấu giá quyền sử dụng đất, khu tái định cư, hạ tầng giao thông và khu công nghiệp.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, 4 doanh nghiệp liên quan gồm: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước và Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú. Trong số này, vướng mắc lớn nhất nằm ở Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai.

Cụ thể, có 3 khu đất diện tích hơn 10ha, tổng kinh phí bồi thường hơn 5,2 tỷ đồng đã được UBND tỉnh phê duyệt và chi trả, nhưng đến nay công ty vẫn chưa bàn giao mặt bằng.

Đồng Nai đang cần thu hồi nhiều diện tích đất cao su phục vụ các dự án trọng điểm. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngoài ra, 8 khu đất với diện tích hơn 217ha, tổng giá trị bồi thường hơn 118 tỷ đồng cũng chưa nhận được sự đồng thuận từ phía doanh nghiệp.

Ông Hồ Văn Hà nhấn mạnh, việc thu hồi, bồi thường đất cao su có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của Đồng Nai hiện tại và trong tương lai. Đây là quỹ đất quan trọng để triển khai tái định cư, đô thị, KCN và đường giao thông.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các công ty cao su khẩn trương thanh lý cây, bàn giao đất đã nhận tiền bồi thường và lên kế hoạch cụ thể cho các diện tích còn lại.

Với những kiến nghị liên quan đến bồi thường bổ sung tài sản đã khấu hao, vườn cây kiến thiết cơ bản hay hệ thống đường nội bộ, tỉnh giao Sở Tài chính trả lời bằng văn bản chậm nhất ngày 20/9.

Riêng Công ty Cao su Đồng Nai, lãnh đạo tỉnh yêu cầu bàn giao đất đấu giá tại xã Dầu Giây trong tháng 11/2025, hoàn tất thanh lý cây trước tháng 12/2025. Các khu đất khác thuộc diện quy hoạch đấu giá, đường giao thông và khu tái định cư phải bàn giao theo kế hoạch chung của tỉnh.

UBND tỉnh cũng khẳng định quan điểm bồi thường cây cao su được thực hiện thống nhất, đúng quy định pháp luật, không có sự chênh lệch giữa các khu vực.

Vấn đề kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng tiến độ phát triển

Trước đó, tháng 6/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản kiến nghị Chính phủ hướng dẫn sử dụng quỹ đất thu hồi của ngành cao su cho các dự án KCN, đô thị, logistics, giáo dục, sân golf, khách sạn…

Theo ông Võ Tấn Đức – Chủ tịch UBND tỉnh, Đồng Nai hiện quy hoạch nhiều khu đất do Cao su Đồng Nai quản lý để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tỉnh cần có hướng dẫn cụ thể để bảo đảm tính pháp lý trong việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo phản ánh trước đó của Báo Dân Việt, tình trạng chậm trễ thu hồi đất cao su đã tồn tại nhiều năm. Trong 19 khu đất thuộc kế hoạch đấu giá năm 2025 với diện tích gần 897ha, có 5 khu đất hơn 383ha đã hoàn thành chi trả nhưng vẫn chưa nhận mặt bằng.

Nhiều diện tích đất cao su của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai chưa bàn giao. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đáng chú ý, 7 khu đất hơn 216ha đã có quyết định thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường nhưng Công ty Cao su Đồng Nai không đồng ý nhận tiền.

Nguyên nhân được chỉ ra là vướng mắc pháp lý kéo dài từ thời Luật Đất đai 2013. Khi đó, việc thu hồi đất theo Điều 62 không thực hiện được do thiếu chủ trương đầu tư, còn theo Điều 65 thì doanh nghiệp không tự nguyện trả đất. Vì vậy, nhiều khu đất dù có quyết định thu hồi vẫn không thể triển khai giải phóng mặt bằng.

Hệ quả là một số KCN dù đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn “đứng bánh”, trong đó có nguyên nhân do vướng mắc liên quan đến đất cao su chưa được tháo gỡ.

Theo Kế hoạch 49 của UBND tỉnh, năm 2025 Đồng Nai đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số. Để làm được, tỉnh cần nguồn lực từ quỹ đất để triển khai hạ tầng giao thông và KCN. Tổng diện tích cần thu hồi trong năm nay lên tới hơn 4.577ha, trong đó hơn 4.530ha cần được bàn giao sớm.

Theo ông Võ Tấn Đức – Chủ tịch UBND tỉnh, nguồn lực từ đất đai đóng vai trò quyết định cho tăng trưởng. Tỉnh rất cần sự phối hợp của Tập đoàn Cao su Việt Nam và các công ty thành viên trong việc thanh lý cây, bàn giao mặt bằng.