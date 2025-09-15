Máy phun thuốc của nhà khoa học của nhà nông 2025 ở Đồng Nai phun cao tới 35m, một giờ bao trọn 3-4ha

Từ cậu bé cầm cuốc đến 2 lần nhận danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông

Clip: Nhà khoa học của nhà nông Nguyễn Văn Lĩnh đến từ tỉnh Đồng Nai. Thực hiện: Nguyên Vỹ

Nguyễn Văn Lĩnh lớn lên trong gia đình nghèo khó. Từ năm 13, 14 tuổi, anh đã theo cha mẹ lên rẫy, cầm cuốc, cầm rựa phát nương, trồng bắp, lúa, mì, bo bo… Những ngày dài lam lũ đã in hằn trong tâm trí cậu bé. Từ đó, anh sớm ấp ủ ước mơ: Một ngày nào đó sẽ chế tạo máy móc để giảm gánh nặng cho nông dân.

Anh kể: “Tôi từng vắt sức ngoài đồng, nên hiểu nỗi khổ của bà con. Ước mơ ban đầu chỉ đơn giản là có một chiếc máy giúp bớt nhọc nhằn”. Nhưng để biến ước mơ thành hiện thực là hành trình không hề dễ dàng. Anh chỉ học hết lớp 5, kiến thức cơ khí gần như bằng không.

Cơ duyên đến khi gia đình cho anh học nghề sửa phuộc nhún xe máy. Trong xưởng học việc, lần đầu anh được tiếp xúc với máy tiện khi thầy nhờ tiện phôi thép. Từ đó, anh bén duyên với nghề cơ khí.

Thế nhưng, chưa kịp học xong khóa học thì anh phải xin nghỉ vì hoàn cảnh gia đình neo đơn, mẹ già cần người chăm sóc. Anh mua lại chiếc máy tiện cũ của thầy, mang về nhà vừa sửa dụng cụ cho bà con, vừa tự học hỏi.

Ban đầu, anh chỉ hàn cuốc, rựa gãy. Lâu dần, anh biết tiện chi tiết máy, cải tiến thiết bị có sẵn, rồi mạnh dạn nâng cấp sản phẩm.

Anh nhớ lại mình từng cải tiến máy xay cà phê, từ năng suất 3 tạ một giờ lên 7 tạ, lại nhẹ hơn nhiều nhờ thay động cơ dầu. Hoặc anh làm cánh bơm tăng áp cho các máy bơm nước. Những thành công nho nhỏ cứ dần thdôi thúc anh có thêm động lực sáng tạo.

Anh Nguyễn Văn Lĩnh đã có gần 20 năm chế tạo máy nông nghiệp. Ảnh: Nguyên Vỹ

Gần 20 năm kiên trì, anh đã chế tạo hàng loạt máy nông nghiệp. “Ngọn lửa sáng tạo đến từ sự vất vả của chính mình, của người thân và bà con xung quanh. Tôi dành cả trái tim cho máy nông nghiệp. Tôi từng được mời chế tạo máy công nghiệp nhưng từ chối, vì chỉ muốn phục vụ nông dân”, anh Lĩnh nói.

Những sáng chế và nỗi trăn trở của nhà khoa học của nhà nông

Trong hành trình sáng tạo, anh Nguyễn Văn Lĩnh cho ra đời hàng chục sản phẩm, được nông dân nhiều nơi tin dùng. Nổi bật có thể kể đến là máy phun thuốc bảo vệ thực vật “5 trong 1”.

Ban đầu, anh chỉ định làm máy phun thuốc thông thường, nhưng rồi lần lượt bổ sung thêm chức năng: Phun cao, phun xa, thổi lá, xông khói, diệt sâu đục thân bằng điện áp.

6 năm ròng rã nghiên cứu, chiếc máy hoàn thiện và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường suốt một thập kỷ và đến nay vẫn được khách hàng tin dùng.

“Máy có thể phun cao tới 35m, phun xa hơn 300m², mỗi giờ phun 3-4ha điều hoặc cao su. Nhờ vậy tiết kiệm 50% thuốc và 40% thời gian so với máy thường”, anh giải thích. Sản phẩm này đã đưa tên tuổi anh vang xa, nhiều người trìu mến gọi anh là “kỹ sư nông dân không bằng cấp”.

Từ cơ sở tại nhà, anh Lĩnh đã phát triển lên công ty chế tạo máy. Ảnh: Nguyên Vỹ

Anh còn chế tạo máy bơm mủ cao su giải quyết điểm nghẽn cố hữu của ngành. Trước kia, bơm mủ thường hay tắc, hỏng phốt, gây tốn kém nhân công.

Máy của anh chỉ cần vài công nhân là có thể bơm cả tấn mủ trong vài phút, vận hành bằng điện hoặc xăng. Từ năm 2019, hàng trăm chiếc đã được bán cho nông trường và các công ty cao su.

Mới đây, anh còn ra mắt máy phát chồi cỏ 6 trụ, xuất khẩu sang Lào. Thiết kế đặc biệt giúp lưỡi dao tự động bật ra – gập vào khi gặp gốc cây, phát sát gốc mà không hại cây trồng.

“Một giờ máy có thể làm hơn 2ha, cả ngày vài chục ha, hiệu quả gấp nhiều lần lao động thủ công”, anh cho biết. Với giá 70 triệu đồng, chiếc máy nhanh chóng được nông dân trồng sầu riêng, cao su ưa chuộng.

Theo Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai, sản phẩm của anh Lĩnh hiện có mặt ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và đã xuất khẩu sang Lào, Campuchia. Giá mỗi loại dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Năm 2023, Công ty TNHH Chế tạo máy Lĩnh do anh làm giám đốc còn lọt Top 3 Vietnam Innovation Hub Award, một giải thưởng uy tín về đổi mới sáng tạo.

Anh Lĩnh kiểm tra máy phát chồi cỏ 6 trụ là sáng tạo mới nhất của mình trước khi xuất khẩu sang Lào. Ảnh: Nguyên Vỹ

Thế nhưng, sau ánh hào quang là muôn vàn khó khăn. Ngày khởi nghiệp thì vừa làm thuê, vừa cạo mủ để kiếm tiền mua sắt về làm. Sản phẩm thành công thì ít mà hàng bán... ve chai thì nhiều.

Đến khi một đề tài sáng chế thành công thì việc đăng ký sáng cũng chế tốn kém lắm. Có đề tài, anh phải chi 35 triệu đồng cho công ty đại diện. Nhưng có công ty không làm đúng hạn, khiến anh không bảo vệ được đề tài quý. Tiếc vô cùng!

“Hiện tôi có 2 bằng sáng chế độc quyền, nhưng vẫn còn nhiều sáng chế chưa được bảo hộ đầy đủ”, anh Lĩnh cho biết.

Để sản xuất hàng công nghiệp với số lượng lớn, khó khăn lớn nhất là vốn. Anh chỉ đủ tiền nghiên cứu, còn sản xuất phải đưa bản vẽ cho công ty khác gia công.

“Như vậy, giá thành cao, bà con phải trả nhiều tiền. Nếu có dây chuyền hiện đại, chắc chắn giá sẽ giảm, chất lượng cũng cao hơn, nông dân dễ tiếp cận hơn”, anh phân tích.

Nhà khoa học của nhà nông và trái tim dành cho nông nghiệp

Khó khăn là vậy, anh vẫn giữ vững nguyên tắc: Chất lượng đặt lên hàng đầu. Không thể làm máy giá rẻ mà nhanh hỏng, để bà con mua về rồi bỏ xó.

Sản phẩm cơ khí sáng tạo mà chất lượng kém thì cũng chỉ là đống sắt vụn. Để minh chứng, anh nhập luôn máy Trung Quốc có chức năng tương tự về cho bà con dùng thử để so sánh. “Tôi muốn bà con tự đối chứng về chất lượng, giá cả, dịch vụ. Ai thấy tốt thì mua”, anh nói thẳng.

Anh Lĩnh đang có 2 bằng độc quyền sáng chế. Ảnh: Nguyên Vỹ





Năm 2024, anh Lĩnh lần đầu tiên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh là Nhà khoa học của nhà nông. Ảnh: Nguyên Vỹ

Không ít công ty mời anh hợp tác chế tạo máy công nghiệp, nhưng anh đều từ chối. “Tôi dành trái tim cho nông nghiệp. Nông dân Việt Nam đang thiếu thiết bị, sức người có hạn, phải cơ giới hóa mới kịp”, anh chia sẻ.

Theo anh, sáng chế máy nông nghiệp không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho nông sản Việt.

Nhân công ngày càng khan hiếm, chi phí thuê cao. Có máy móc thay thế, sản xuất hiệu quả hơn, giá thành giảm, chất lượng tăng. Đó cũng là cách nông nghiệp Việt vươn ra quốc tế.

Anh Lĩnh giữ ngọn lửa đam mê sáng tạo máy cơ khí đến từ sự vất vả của chính mình, của người thân và bà con xung quanh. Ảnh: Nguyên Vỹ

Thực tế, máy của anh đã giúp giảm mạnh chi phí nhân công. Trước kia, một khu đất lớn phải thuê 20-30 người. Giờ chỉ cần 1 máy, 1 người vận hành là xong. Nhân công giờ khan hiếm, giá thuê 300.000-500.000 đồng/ngày. Máy móc là giải pháp lâu dài.

Anh hay kể, anh vui nhất khi thấy bà con dùng máy của mình, bớt nhọc nhằn, giảm chi phí. Anh sẽ còn sáng tạo, còn sức là còn nghiên cứu, để có thêm nhiều chiếc máy phục vụ nông nghiệp.

Và từ khát vọng ấy, anh không giấu nỗi mong mỏi Chính phủ, địa phương có chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực về nguồn vốn, để có thể sản xuất máy hàng loạt, giá rẻ, đưa cơ giới hóa đến từng cánh đồng.

“Đó không chỉ là lợi ích của bà con, mà còn góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt trên thị trường quốc tế”, anh Lĩnh chia sẻ.