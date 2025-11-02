Đồng Nai vào chặng đua cuối cùng trên công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành

Dốc toàn lực cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ở Đồng Nai thông xe kỹ thuật đúng hẹn

Ngày 2/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra thực địa dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành tại Đồng Nai. Tại hiện trường, ông nhấn mạnh đây là chặng đua cuối, yêu cầu toàn bộ đơn vị thi công phải dốc toàn lực, không được để lỡ tiến độ.

Ông Nguyễn Văn Long – Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án 85 cho biết dự án thành phần 2 của cao tốc dài 18,2km đã hoàn thành hơn 70% khối lượng.

Các hạng mục then chốt đạt kết quả khả quan: Khối lượng đắp đất K95 đạt 84%, tuyến chính đạt gần 93%, bê tông nhựa hoàn thành khoảng 20%. Hệ thống cầu cũng đang tiến sát đích với 96% cọc khoan nhồi và 97% mố trụ đã hoàn tất.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (thứ 2, trái sang) kiểm tra thực địa dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: PV

Ông Long cho hay, các nhà thầu đang thi công “3 ca, 4 kíp” để kịp tiến độ dù thời tiết mưa nhiều. “Đơn vị cam kết thông xe kỹ thuật đúng hẹn, dù khó khăn đến đâu cũng phải hoàn thành,” ông nói.

Tại hiện trường, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị tăng cường thiết bị, máy móc, huy động vật liệu đầy đủ để không bị gián đoạn. “Không còn thời gian nữa. Làm đến đâu phải đạt đến đó, chắc đến đó. Đây là giai đoạn nước rút, không được phép chậm,” Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ông Đinh Văn Hùng – Phó Tổng giám đốc điều hành Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị đủ nguồn vật liệu, đặc biệt là đá và bê tông nhựa. “Chúng tôi đã tăng gấp đôi dây chuyền rải, cam kết hoàn thành đúng tiến độ,” ông Hùng khẳng định.

Về phía địa phương, ông Võ Tấn Đức – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh đang khẩn trương bàn giao phần mặt bằng còn lại và chỉ đạo các sở ngành phối hợp để không xảy ra ách tắc trong giai đoạn thi công nước rút.

Đồng Nai và các đơn vị giữ đúng cam kết để kịp đón chuyến bay đầu tiên tại sân bay Long Thành

Cùng ngày, Bộ trưởng Trần Hồng Minh kiểm tra công trường sân bay Long Thành, nơi các hạng mục trọng điểm cũng đang được gấp rút hoàn thiện.

Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi Công sân bay Long Thành. Ảnh: NV

Ông Nguyễn Tiến Việt – Phó Tổng giám đốc phụ trách Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết hạng mục tuyến kỹ thuật ngầm đã hoàn thành hơn 19,7km trên tổng số 21,7km. Công tác lắp đặt thiết bị tại nhà ga hành khách cũng đang triển khai đồng bộ.

Theo ông Nguyễn Linh – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, thời tiết mưa kéo dài là trở ngại lớn nhất. “Nhà thầu phải che bạt để thi công, nhưng năng suất vẫn bị ảnh hưởng. Dù vậy, chúng tôi vẫn kiên trì bám tiến độ,” ông Linh nói.

Cả hai dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành đều giữ vai trò then chốt trong kết nối vùng Đông Nam Bộ. Khi hoàn thành, hai công trình này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế khu vực, đặc biệt là Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM.

Công nhân thi công tại sân bay Long Thành. Ảnh: NV

Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu ACV phối hợp với Bộ Xây dựng để hoàn thiện các thủ tục đầu tư giai đoạn 2 và triển khai đường cất hạ cánh thứ 3.

Ông nhấn mạnh, mục tiêu là đến ngày 19/12/2025, sân bay Long Thành phải đón được chuyến bay kỹ thuật đầu tiên. “Làm đến đâu gọn đến đó, sạch đến đó. Không được để cảnh ngổn ngang trong ngày về đích,” Bộ trưởng quán triệt.

“Đây là giai đoạn nước rút, mỗi hạng mục hoàn thành đều là một bước tiến quan trọng. Các bên phải dồn toàn lực, làm chắc, làm đẹp, làm đúng tiến độ để đưa công trình về đích trong năm 2025” Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh.