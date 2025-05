Văn bản được ông Hồ Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị tỉnh cho phép đầu tư xây dựng 7 khu nhà công vụ nhằm phục vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang khi sáp nhập 2 tỉnh Bình Phước và Đồng Nai.

Trong đó, có 2 khu danh cho lực lượng vũ trang quân đội sẽ do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai thực hiện; 2 khu cho lực lượng công an do Công an tỉnh Đồng Nai triển khai. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai được giao xây 3 khu cho các cán bộ khác.



UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu rà soát 4 block chung cư tại phường Quang Vinh, TP. Biên Hòa để hoán cải thành nhà công vụ. Ảnh: L.H

Đồng Nai rà soát trụ sở cũ để sắp xếp làm nhà công vụ

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Sở Xây dựng trong quá trình quy hoạch, chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường, đề xuất khu đất bố trí xây dựng nhà công vụ và nhà ở xã hội. Nếu được triển khai, tới đây, tỉnh sẽ có thêm 8 khu nhà công vụ xây dựng mới để bố trí chỗ ở lâu dài cho cán bộ về TP. Biên Hòa làm việc sau sáp nhập 2 tỉnh.

Bên cạnh các dự án xây mới, tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì rà soát các trụ sở dôi dư, không còn sử dụng sau khi sáp nhập; hợp nhất cơ quan, sáp nhập tỉnh, để duy tu, sửa chữa làm nhà công vụ. Việc này nhằm 2 mục đích, vừa có nhà ở ngay cho cán bộ công chức, tránh lãng phí tài sản công sẵn có.

Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình cho biết, qua rà soát thấy 6 trụ sở có thể sửa chữa thành nhà công vụ, số lượng hơn 150 căn hộ/phòng ở. Trong đó, trụ sở của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, khu Nhà khách 71 và Trung tâm Giáo dục thường xuyên tại phường Trung Dũng, khu 4 block chung cư nhà ở xã hội tại phường Quang Vinh còn các căn hộ trống…

Riêng Nhà khách 71, thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai sẽ trở thành nhà công vụ dành cho cán bộ tỉnh Bình Phước, khi sáp nhập 2 tỉnh. Ảnh: L.H

Ngoài ra, có 7 trụ sở là các cơ quan, đoàn thể đang thuộc diện sắp xếp cần xác định lại nhu cầu sử dụng. Trường hợp không sử dụng hết công năng, hoặc không còn nhu cầu sử dụng thì chuyển sang làm nhà ở công vụ. Trong đó, có các trụ sở như: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn Đồng Nai…, các trụ sở này phần lớn mới được xây dựng, nằm ngay trung tâm TP. Biên Hòa.

Theo ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, khi sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Bình Phước sáp nhập với tỉnh Đồng Nai. Dự kiến, có khoảng 1.600 cán bộ, công chức tỉnh Bình Phước về Đồng Nai làm việc. Trước mắt sẽ có khoảng 800 người về công tác tại TP. Biên Hòa trong tháng 7/2025.



Tỉnh Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu đang tăng của cán bộ, viên chức, công chức, khi sáp nhập 2 tỉnh Bình Phước và Đồng Nai. Ảnh: L.H

Với công chức, viên chức không thuộc diện được bố trí nhà ở công vụ, tỉnh đã có các giải pháp đảm bảo nhu cầu về chỗ ở. Cụ thể, tỉnh sẽ làm việc với các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn TP. Biên Hòa đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành; xây dựng các dự án nhà ở cao tầng giá phù hợp; đẩy nhanh tiến độ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, chỉ định thầu đối với các dự án nhà ở xã hội đã có trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ chi phí thuê, mua nhà ở cho cán bộ, công chức phải di chuyển chỗ ở sau sáp nhập.