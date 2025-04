Dòng vốn ưu đãi 50.000 tỷ đồng từ Agribank: Tiếp sức sản xuất, đồng hành cùng triệu hộ kinh doanh

Thị trường trong nước đang chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của các hoạt động sản xuất, kinh doanh sau thời gian trầm lắng. Các ngành nghề nhỏ lẻ như chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh tạp hóa, dịch vụ ăn uống hay vận tải nội vùng đều cho thấy dấu hiệu phục hồi tích cực. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu thị trường, thách thức lớn nhất của các hộ gia đình, hộ kinh doanh cá thể hiện nay không nằm ở ý tưởng hay nguồn lực lao động mà là khả năng tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, linh hoạt và thủ tục thuận tiện.

Bà Nguyễn Thị Tâm, chủ cơ sở trồng rau hữu cơ tại Hòa Bình giới thiệu về khu nhà màn kiên cố và hiện đại của mình: “Trước đây mỗi lần cây giống mọc lên thì đều sâu bệnh, nhất là khi vào vụ thu hoạch, vườn cây trái tiêu điều, tan hoang xơ xác”. Do chỉ là một hộ kinh doanh nhỏ bà Tâm đối mặt với những khó khăn về tiếp cận nguồn vốn để đầu tư cơ sở vật chất. Vấn đề chỉ được giải quyết khi Agribank vào cuộc hỗ trợ.

Tại nhiều vùng nông thôn và ven đô hay ngay cả khu vực trung tâm, không ít cá nhân như bà Tâm vẫn gặp khó khi muốn tiếp cận nguồn tín dụng chính thống do hạn chế về tài sản đảm bảo hoặc thủ tục phức tạp. Việc có được một chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi, thời hạn ngắn, giải ngân nhanh có thể trở thành chìa khóa mở ra cơ hội làm ăn, tái đầu tư và vượt qua giai đoạn khó khăn tạm thời.

Bà Nguyễn Thị Tâm đang đưa cán bộ Agribank thu hoạch vườn cà chua trong nhà màng.

Để kịp thời hỗ trợ những khách hàng cá nhân như bà Tâm tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Agribank đã triển khai chương trình cho vay ngắn hạn ưu đãi phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng cá nhân vào năm 2024. Nhờ đó mà không lâu sau, hai khu nhà màn lớn che chở cho những luống dưa và cà chưa đơm bông rồi trĩu quả của bà Tâm đã được dựng lên từ số tiền 2 tỷ mà bà vay từ Agribank.

Tiếp nối chương trình tín dụng thành công trong năm 2024 và để khẳng định cam kết của Agribank đồng hành cùng sự phục hồi và phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế nông thôn và tiểu thương đô thị, Agribank tiếp tục triển khai chương trình tín dụng ưu đãi mới dành cho khách hàng cá nhân. Chương trình tín dụng với tổng hạn mức lên tới 50.000 tỷ đồng được áp dụng từ ngày 02/4/2025 đến 30/6/2025 hoặc cho đến khi giải ngân hết quy mô chương trình. Chương trình áp dụng mức lãi suất ưu đãi từ 4,5%/năm mang đến lợi ích thiết thực cho khách hàng trong bối cảnh chi phí vốn ngày càng trở thành yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, Agribank cũng đưa ra nhiều phương thức vay linh hoạt phù hợp với nhu cầu thực tế như vay từng lần, vay theo hạn mức, hoặc vay thấu chi trên tài khoản thanh toán. Việc xét duyệt và giải ngân sẽ tuân thủ theo các quy định hiện hành của Agribank và các điều kiện cụ thể của chương trình.

Điểm đáng chú ý của chương trình tín dụng này không chỉ nằm ở mức lãi suất cạnh tranh mà còn ở chính tính linh hoạt và thiết kế sát thực tế của sản phẩm. Agribank đã khéo léo cân đối giữa quy định chặt chẽ của tín dụng Ngân hàng và yêu cầu thực tiễn từ người vay vốn.

Câu chuyện của anh Đào Duy Khánh, chủ cơ sở may mặc Hùng Luyến tại Thanh Trì, Hà Nội càng chứng minh hiệu quả của nguồn vốn dành cho khách hàng cá nhân đúng lúc này. Anh Khánh từng gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh do thiếu hụt nguồn vốn. Sau đó, nhờ khoản vay của Agribank mà đến nay anh đã phát triển được hai xưởng may diện tích hơn 300m², bên cạnh một cửa hàng chính tại trung tâm thị xã.

Anh Đào Duy Khánh chia sẻ

“Tôi luôn trân trọng sự đồng hành của Agribank trong suốt quá trình khởi nghiệp và phát triển. Từ thủ tục vay ban đầu, cách các cán bộ tín dụng hướng dẫn hồ sơ đến việc giải ngân nhanh chóng, mọi thứ đều rất rõ ràng và uy tín. Với chương trình ưu đãi lần này, tôi đang có kế hoạch vay thêm để đầu tư máy móc, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng gia công”.

Những câu chuyện như của bà Tâm, anh Khánh không chỉ phản ánh niềm tin của khách hàng, mà còn là minh chứng sống động cho vai trò đồng hành dài hạn của Agribank trong hành trình phát triển sản xuất, kinh doanh cá thể tại Việt Nam.

Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, khi thị trường tài chính liên tục biến động, lãi suất có xu hướng dao động mạnh, thì việc cam kết mức lãi suất ưu đãi cụ thể trong thời gian giới hạn chính là cơ hội “vàng” để người dân tranh thủ vay vốn, tái đầu tư cho sản xuất và ổn định cuộc sống. Bằng việc chủ động điều chỉnh chính sách tín dụng, nâng cao chất lượng phục vụ và mở rộng các hình thức vay vốn phù hợp với nhu cầu thực tế, Agribank đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của một “bạn đồng hành tin cậy” của hàng triệu hộ kinh doanh và hộ sản xuất nhỏ lẻ trên khắp mọi miền đất nước.