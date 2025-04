Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với đất nước; là năm tăng tốc, bứt phá, về đích; là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, tiến hành Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chuẩn bị, củng cố các yếu tố nền tảng, làm tiền đề để nước ta tự tin bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030.

Nền kinh tế nước ta năm 2025 được dự báo duy trì đà tăng trưởng tích cực, có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là từ những yếu tố bất lợi bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại đã kéo dài nhiều năm. Ngày 05/02/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP về mục tiêu tăng trưởng các ngành, các lĩnh vực và các địa phương bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.

Agribank quyết tâm triển khai các giải pháp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động

Tình hình kinh tế trong nước và hoạt động ngân hàng thời gian tới dự báo còn nhiều khó khăn do sự bất định từ chính sách thuế quan của Mỹ, xung đột thương mại giữa các nước ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng kinh tế. Ngày 10/4/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2025 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; chủ động, linh hoạt, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả với những vấn đề phát sinh, kiên định mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên.

Agribank đang tiếp tục cung cấp đầy đủ các sản phẩm tín dụng tới tất cả đối tượng khách hàng, đồng thời triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất, quy mô lớn

Đối với ngành Ngân hàng, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình quốc tế, khu vực, việc thay đổi và điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn để điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; điều hành tỷ giá phù hợp với điều kiện thị trường, sẵn sàng can thiệp khi cần thiết nhằm ổn định thị trường ngoại tệ; tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay với chi phí hợp lý, giá vốn rẻ; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng; đẩy mạnh cho vay ngắn hạn để hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do chính sách thuế quan của Mỹ; nghiên cứu xây dựng gói tín dụng ưu đãi cho người dưới 35 tuổi mua nhà, gói tín dụng ưu đãi khoảng 500 nghìn tỷ đồng cho doanh nghiệp đầu tư hạ tầng, công nghệ số vay dài hạn…

Thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2025 sẽ tạo nền tảng vững chắc để đất nước đạt tốc độ tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Đẩy mạnh tăng trưởng hiệu quả, an toàn, Agribank nỗ lực đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế đất nước

Với vai trò là một trong những ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước hàng đầu, Agribank xác định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển và thịnh vượng. Tinh thần đổi mới sáng tạo cùng với việc quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng hiệu quả, an toàn là những yếu tố then chốt để Agribank đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội 8% trở lên của đất nước trong năm 2025.

Agribank triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng hiệu quả, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu năm 2025

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Agribak đã ban hành Nghị quyết số 63-NQ/ĐU-NHNo ngày 02/01/2025 về nhiệm vụ công tác năm 2025, là căn cứ để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ và toàn hệ thống triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Đây cũng là cơ sở để Hội đồng thành viên ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐTV ngày 06/01/2025 về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2025 và Tổng Giám đốc ban hành văn bản số 1567/NHNo-KHCL ngày 24/01/2025 về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp năm 2025.

Thực hiện Kết luận số 123-KL/TW, ngày 24/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ, Đảng ủy Agribank đã ban hành Chương trình hành động số 42-CTr/ĐU ngày 04/3/2025 thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên. Đây là cơ sở định hướng hành động cho toàn Đảng bộ và làm căn cứ để cụ thể hóa nội dung Kết luận vào hoạt động của Agribank, định hướng hành động cho Đảng bộ Agribank.

Năm 2025, Agribank quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh doanh được NHNN giao, các chỉ tiêu, mục tiêu của Phương án cơ cấu lại, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đề án chiến lược phát triển Agribank đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngay trong quý I/2025, toàn hệ thống đã kịp thời triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả. Agribank đang tiếp tục cung cấp đầy đủ các sản phẩm tín dụng tới tất cả đối tượng khách hàng. Thực hiện hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNH, Agribank đã ban hành các cơ chế, chính sách, triển khai sớm 10 chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất với tổng quy mô khoảng 350.000 tỷ đồng nhằm tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu, quý đầu. Bên cạnh đó, Agribank cũng luôn chú trọng công tác phát triển khách hàng, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp về cơ cấu lại hoạt động như: sắp xếp tổ chức bộ máy, mạng lưới; xử lý, thu hồi nợ xấu; công tác tài chính; thúc đẩy chuyển đổi số…

Agribank dành nguồn vốn cho người trẻ vay mua nhà với lãi suất ưu đãi

Đến ngày 31/3/2025, các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu của Agribank đạt kết quả tích cực. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt gần 1,78 triệu tỷ đồng. Đây là năm có mức tăng trưởng dư nợ đột phá của Agribank so với cùng kỳ các năm gần đây. Tổng nợ xấu nội bảng giảm 1.107 tỷ đồng (tương đương 3,79%) so với đầu năm, 69/162 chi nhánh giảm nợ xấu, thu nợ sau xử lý rủi ro cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024. Đạt được kết quả trên, ngoài vai trò chỉ đạo điều hành sát sao, linh hoạt từ Trụ sở chính, nhiều chi nhánh đã thay đổi tư duy kinh doanh, chủ động triển khai các giải pháp, vận dụng hiệu quả các chính sách, sản phẩm do Trụ sở chính ban hành để thúc đẩy hoạt động kinh doanh ngay từ đầu năm, không còn tâm lý mùa vụ, thụ động.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025 được NHNN, Đảng ủy, Hội đồng thành viên giao và các mục tiêu của Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, Tổng Giám đốc Agribank yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống tổ chức triển khai nghiêm túc Chương trình, nhiệm vụ công tác từng tháng, quý; phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần đổi mới sáng tạo, không ngừng nỗ lực phấn đấu, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội bứt phá, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch, Phương án cơ cấu lại Agribank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đề án chiến lược phát triển Agribank đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, chuẩn bị triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Agribank lần thứ XI, nhiệm kỳ 2025-2030, tạo tiền đề phát triển bền vững, tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030, đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển của dân tộc.

Agribank nỗ lực đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước

Sự vào cuộc tích cực và đồng bộ từ Trụ sở chính tới các chi nhánh là tiền đề quan trọng để Agribank tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng đề ra trong năm 2025, cùng ngành Ngân hàng có nhiều đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.