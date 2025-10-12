ĐT Indonesia tan mộng World Cup 2026, HLV Patrick Kluivert rời “ghế nóng”?

Sau hai trận đấu liên tiếp tại vòng loại thứ tư World Cup 2026 khu vực châu Á, ĐT Indonesia đã phải nhận hai thất bại liên tiếp trước Ả Rập Xê Út và Iraq, khép lại hy vọng mong manh giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thất bại 0–1 trước Iraq sáng nay là một kết cục có phần được dự báo, nhưng cũng mở ra nhiều câu hỏi về tương lai của HLV Patrick Kluivert – người được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Indonesia tạo nên kỳ tích.

BLV Quang Huy, trong phần bình luận sau trận đấu trên kênh BLV Quang Huy Story, nhìn nhận rằng kết quả này không gây bất ngờ. Theo anh, khoảng cách trình độ giữa Indonesia và nhóm đội hàng đầu Tây Á vẫn còn quá lớn, bất chấp sự tiến bộ đáng kể trong thời gian gần đây. “Cả Iraq lẫn Ả Rập Xê Út đều có những cầu thủ có thể định đoạt trận đấu ở thời điểm then chốt. ĐT Indonesia dù đã mạnh lên nhờ làn sóng nhập tịch, nhưng chưa đủ bản lĩnh và đẳng cấp để sánh ngang với họ,” anh nhận định.



ĐT Indonesia ép sân nhưng vẫn nhận thất bại trước ĐT Iraq. Ảnh: Aseanfootball.

Thực tế, ĐT Indonesia hiện nay đã khác xa hình ảnh một “đội lót đường” từng bị Đông Nam Á coi thường. Họ sở hữu một dàn cầu thủ có thể hình, tốc độ và nền tảng kỹ thuật tốt hơn hẳn quá khứ. Nhưng điều mà đội bóng này còn thiếu chính là sự gắn kết. Sự chênh lệch giữa cá nhân và tập thể thể hiện rõ trong những thời điểm then chốt – khi cần sự phối hợp ăn ý hay tính kỷ luật chiến thuật, ĐT Indonesia thường đánh mất nhịp chơi, để đối phương khai thác khoảng trống. Những đội như Iraq hay Ả Rập Xê Út, vốn có nền tảng đội hình ổn định qua nhiều năm, dễ dàng tận dụng điều đó để chiếm ưu thế.

Trước giải, sự xuất hiện của HLV Patrick Kluivert – huyền thoại Hà Lan – đã mang đến niềm tin lớn. Người Indonesia kỳ vọng ông không chỉ mang đến triết lý bóng đá châu Âu hiện đại, mà còn kết nối tốt nhóm cầu thủ gốc Hà Lan với các cầu thủ bản địa. HLV Patrick Kluivert, với danh tiếng và uy tín của mình, thực sự đã mang lại sự tôn trọng trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, BLV Quang Huy cho rằng ông chưa chứng tỏ được năng lực chiến thuật đủ tầm. “Patrick Kluivert có lợi thế về danh tiếng, nhưng về chuyên môn thì ông vẫn đang học hỏi. Có cảm giác bóng đá Indonesia chọn ông không chỉ vì tài năng huấn luyện, mà vì họ cần một biểu tượng để đoàn kết đội tuyển”, anh nói.

Vấn đề lớn nhất với ĐT Indonesia hiện tại là họ đang ở giữa một dự án chuyển giao. Họ đã xây dựng được nền tảng, nhưng vẫn thiếu người đủ bản lĩnh để dẫn dắt nó đến đích. BLV Quang Huy cho rằng, đây không phải là thất bại, mà là một giai đoạn thử thách cần thiết. “ĐT Indonesia đã tiến xa hơn nhiều so với vài năm trước. Việc họ góp mặt ở vòng loại thứ tư World Cup là cột mốc lịch sử, cho thấy họ không còn là đội yếu trong khu vực. Thua Iraq và Ả Rập Xê Út không phải cú ngã đau, mà là bài học để họ biết mình cần làm gì tiếp theo”, anh nhấn mạnh.

Nhưng bóng đá, đặc biệt ở cấp đội tuyển, là nơi kết quả quyết định số phận. Và với hai thất bại liên tiếp, tương lai của HLV Patrick Kluivert trở nên bấp bênh. Dù BLV Quang Huy đánh giá dự án của bóng đá Indonesia đang đi đúng hướng, anh cũng thẳng thắn cho rằng người thực hiện – tức HLV trưởng – có thể sẽ thay đổi. “Hướng đi đúng, nhưng có thể cần người khác thực hiện. Patrick Kluivert là danh thủ, nhưng chưa phải là chiến lược gia ở tầm cao. Bóng đá Indonesia hoàn toàn có thể tiếp tục dự án của mình, nhưng với một HLV có kinh nghiệm hơn trong việc xây dựng và định hình lối chơi ở cấp độ đội tuyển quốc gia”.

HLV Patrick Kluivert. Ảnh: PSSI.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) – ông Erick Thohir – từ lâu đã theo đuổi chiến lược phát triển bóng đá bài bản và lâu dài. Ông đặt trọng tâm vào ba yếu tố: cơ sở vật chất, chương trình nhập tịch cầu thủ gốc châu Âu và hệ thống đào tạo trẻ. Vì vậy, nếu HLV Patrick Kluivert ra đi, con đường mà bóng đá Indonesia đang đi sẽ không thay đổi. Mô hình mà họ hướng đến giống như Nhật Bản hoặc Ma Rốc – nơi cầu thủ kiều dân đóng vai trò then chốt, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng của quốc gia.

So với các quốc gia khác trong khu vực, Indonesia đang đi chậm nhưng chắc. BLV Quang Huy nhấn mạnh rằng sự khác biệt giữa Indonesia và Malaysia là minh chứng rõ nhất. “Malaysia chọn con đường nhập tịch chớp nhoáng, thiếu chuẩn bị, dẫn đến khủng hoảng và thậm chí bị FIFA điều tra. Trong khi đó, Indonesia có sự chuẩn bị kỹ càng, chủ yếu là cầu thủ gốc Indonesia sinh ra hoặc trưởng thành tại Hà Lan, nên họ hòa nhập rất tự nhiên. Điều này tạo nên một tập thể đồng nhất và giàu năng lượng hơn nhiều”.

Vấn đề hiện nay là, nếu tiếp tục để HLV Patrick Kluivert nắm đội, liệu ông có đủ năng lực để phát huy tối đa tiềm năng mà ĐT Indonesia đang có hay không? Câu trả lời dường như đang nghiêng về phía “không”. Thất bại trong việc định hình lối chơi rõ ràng, cùng những quyết định chiến thuật thiếu linh hoạt trước ĐT Iraq và ĐT Ả Rập Xê Út, khiến dư luận Indonesia dần mất kiên nhẫn. Trong bối cảnh giấc mơ World Cup 2026 đã tan vỡ, PSSI hoàn toàn có thể coi việc thay HLV là bước đi cần thiết để tái khởi động dự án.

Dẫu vậy, BLV Quang Huy tin rằng bóng đá Indonesia đang ở đúng quỹ đạo. “Họ không thể đến World Cup 2026, nhưng đã tạo nền móng cho tương lai. Cái họ cần lúc này là tiếp tục kiên trì, củng cố hệ thống giải quốc nội và duy trì kết nối với mạng lưới cầu thủ ở châu Âu. Khi nền tảng đủ vững, họ hoàn toàn có thể nghĩ đến World Cup 2030 hoặc 2034”, anh chia sẻ.

Có thể nói, HLV Patrick Kluivert đến Indonesia như một làn gió mới – mang lại cảm hứng và sự kỳ vọng. Nhưng nếu không thể chuyển hóa cảm hứng đó thành kết quả, việc chia tay ông sẽ chỉ là bước đi tất yếu trong hành trình phát triển của bóng đá xứ vạn đảo. Dự án của bóng đá Indonesia không phụ thuộc vào một cá nhân, mà là cả một hệ thống đang vận hành theo tư duy hiện đại. Và có lẽ, chính sự tỉnh táo trong những quyết định như thế mới là điều giúp họ tiến gần hơn đến giấc mơ World Cup trong tương lai.