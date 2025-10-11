Xem trực tiếp Indonesia vs Iraq trên kênh nào?

Thất bại trước Saudi Arabia ở ngày ra quân đặt Indonesia vào thế “cửa tử”. Để nuôi hy vọng giành vé dự VCK World Cup 2026, đoàn quân của ông Patrick Kluivert buộc phải thắng trận này. Nếu không đứng nhất bảng chung cuộc thì 1 trận thắng cũng có thể giúp cho Indonesia có cơ hội đứng nhì bảng B, qua đó bước vào trận play-off tranh một suất đá liên lục địa. Bên kia chiến tuyến, Iraq thừa hiểu, họ phải chiếm được ưu thế lớn sau trận đấu với Indonesia. Một chiến thắng, thậm chí phải thắng với cách biệt 2 bàn để chiếm lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng với Saudi Arabia, trước khi giáp mặt chính chủ nhà ở lượt trận cuối. Với tính chất gần như “phải thắng” này, cuộc đọ sức giữa Indonesia và Iraq được xem là “một mất một còn” đối với cả 2 đội.

Indonesia vs Iraq.

So với Saudi Arabia, Iraq mạnh ngang ngửa. Nếu nhìn vào bảng xếp hạng thế giới thì đoàn quân của ông Graham Arnold đứng cao hơn Saudi Arabia 1 bậc (58 so với 59). Tuy nhiên, Iraq không có lợi thế sân nhà, khán giả nhà giống như Saudi Arabia khi đối đầu với Indonesia. Nhưng bù lại, việc tổ chức các trận đấu ở Tây Á cũng là thuận lợi cho Iraq về điều kiện thời tiết, nhịp sinh học. Rõ ràng, HLV Patrick Kluivert cũng đã phàn nàn về những bất lợi đó đối với các học trò của ông sau khi đặt chân đến Saudi Arabia cũng như sau thất bại trước chủ nhà. Theo chiến lược gia này thì những điều kiện ngoài chuyên môn ấy đã ảnh hưởng lớn đến phong độ của các học trò.

Để thủng lưới đến 3 bàn trước Saudi Arabia cho thấy những vấn đề trong hệ thống phòng ngự của Indonesia. Các cầu thủ chưa có nhiều thời gian để chuẩn bị. Họ đến từ nhiều CLB khác nhau khiến khả năng phối hợp, phòng thủ gặp nhiều trục trặc, chưa thông suốt nên có nhiều khoảng trống cho Saudi Arabia khai thác. Ở trận đấu này, cầu thủ thuần Indonesia là hậu vệ phải Sayuri bị đánh giá thấp nhất khi không kiểm soát được tình hình. Rất có thể, hậu vệ này sẽ nhường chỗ cho một gương mặt nhập tịch khác vốn có thể hình và thể lực tốt hơn để có thể so đọ với Iraq. Khả năng phòng ngự từ xa của Klok cũng không tốt. Ở hàng công, 2 bàn thắng từ chấm 11m sau những tình huống VAR không phải là con số thống kê ấn tượng về khả năng tổ chức tấn công của Indonesia.

Chắc chắn, HLV Patrick Kluivert buộc phải điều chỉnh hàng thủ để đảm bảo vững chãi hơn trước khi tìm cách xuyên phá cầu môn đối phương. Bởi Iraq sở hữu lực lượng mạnh, nhiều cá nhân có khả năng tạo đột biến cao. Chân sút Ayman Hussein là gương mặt đáng chú ý nhất. 33 bàn thắng sau 87 trận cho thấy khả năng săn bàn nhạy bén của cầu thủ 29 tuổi này. Ngôi sao trẻ đang lên Ali Jasim cũng là gương mặt cự phách khác có thể đặt hàng thủ của Indonesia vào thế báo động đỏ nếu không có giải pháp ổn thỏa. Ngoài ra, những pha bắn phá của Osama Rashid, Ibrahim Bayesh… từ giữa sân cũng là phương án tiếp cận cầu môn rất nguy hiểm đối với HLV Kluivert.

Đội hình dự kiến Indonesia vs Iraq

Indonesia: Paes, Walsh, Diks, Idzes, James, Jonathans, Haye, Pelupessy Oratmangoen, Romeny, Kambuaya.

Iraq: Jalal Hasan, Manaf Younis, Akam Hashim, Zaid Hasan, Hussein Ali, Osama Rashid, Amir Al-Amari, Ibrahim Bayesh, Montaser Majed, Ali Jasim, Ayman Hussein.

Xem trực tiếp Indonesia vs Iraq trên kênh nào?

Trận đấu giữa Indonesia và Iraq sẽ diễn ra lúc 2h30 ngày 12/10 và được trực tiếp trên K+ Sport 1.

Theo: Theo Tạp chí Báo Bóng đá