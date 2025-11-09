ĐT Malaysia bị “xoá sổ” khỏi bản đồ các giải đấu đỉnh cao?

Canh bạc cuối cùng và nguy cơ sụp đổ của bóng đá Malaysia

Bóng đá Malaysia đang đứng trước một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất lịch sử, một cơn bão tự thân gây ra có nguy cơ xóa sổ đội tuyển quốc gia khỏi bản đồ các giải đấu đỉnh cao trong nhiều năm. Vụ bê bối làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch không chỉ là một vết nhơ về mặt liêm chính, mà còn đẩy Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vào một canh bạc pháp lý đầy rủi ro với chính cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới.

Sau khi đơn kháng cáo bị FIFA bác bỏ, FAM đã quyết định theo đuổi vụ kiện đến cùng tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên, trong mắt giới chuyên môn và cả những người trong cuộc tại Malaysia, đây là một nước đi tốn kém và có rất ít cơ hội thành công. Cựu Tổng thư ký FAM, Datuk Seri Azzuddin Ahmad, và cựu danh thủ Safee Sali đều đã lên tiếng cảnh báo rằng những bằng chứng mà FAM nắm giữ là quá yếu ớt. Họ cho rằng thay vì tiêu tốn hàng triệu ringgit cho một cuộc chiến pháp lý vô vọng, số tiền đó nên được đầu tư vào việc phát triển bóng đá cộng đồng, một nền tảng đã bị bỏ quên từ lâu.

Liệu LĐBĐ Malaysia có thắng được FIFA?

Trớ trêu thay, trong khi tương lai pháp lý đang mờ mịt, ĐT Malaysia dưới sân cỏ lại đang thi đấu thăng hoa. Với 4 trận toàn thắng tại vòng loại Asian Cup 2027, họ đang đứng trước cơ hội giành vé sớm ngay trong tháng 11 này. Kịch bản này tạo ra một bài toán nan giải chưa từng có cho Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Nếu ĐT Malaysia giành vé, AFC buộc phải công nhận kết quả. Nhưng vài tháng sau, nếu CAS ra phán quyết bất lợi, AFC sẽ phải tước tấm vé đó – một tiền lệ cực kỳ rối rắm và sẽ làm giảm giá trị của giải đấu.

Đây cũng là lúc vai trò của các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, trở nên quan trọng. Một chiến thắng trước ĐT Lào không chỉ giúp ĐT Việt Nam níu kéo hy vọng, mà còn giữ cho cục diện bảng đấu không ngã ngũ sớm, cho phép các quy trình pháp lý có thời gian đi đến kết luận cuối cùng.

Nếu canh bạc tại CAS thất bại, viễn cảnh dành cho "Bầy hổ Malaya" sẽ vô cùng tăm tối. Chuyên gia Christopher Raj, cựu thành viên Ủy ban điều hành FAM, lo ngại rằng ĐT Malaysia có thể "biến mất" khỏi các giải đấu chính thức trong nhiều năm. Án phạt xử thua 0-3 trước ĐT Việt Nam và ĐT Nepal sẽ chấm dứt giấc mơ Asian Cup 2027. Nghiêm trọng hơn, một lệnh cấm thi đấu có thể khiến họ vắng mặt ở các đấu trường đỉnh cao cấp châu lục cho đến tận năm 2029.

Hệ lụy của việc này sẽ kéo theo một sự sụp đổ dây chuyền. Thứ hạng FIFA của ĐT Malaysia sẽ tụt dốc không phanh. Khi đó, họ sẽ mất đi cơ hội cọ xát với những đội tuyển mạnh, bởi không một đội bóng hàng đầu nào muốn thi đấu giao hữu với một đội xếp hạng quá thấp. Vòng luẩn quẩn này sẽ khiến nền bóng đá Malaysia ngày càng bị cô lập và thụt lùi.

Cuộc khủng hoảng hiện tại đã phơi bày một sai lầm mang tính hệ thống của bóng đá Malaysia: quá phụ thuộc vào chính sách nhập tịch ồ ạt để "đốt cháy giai đoạn" mà lơ là công tác đào tạo trẻ. Vụ kiện với FIFA, dù thành hay bại, cũng là một lời cảnh tỉnh đắt giá. Giờ đây, thay vì theo đuổi một cuộc chiến pháp lý tốn kém, có lẽ đã đến lúc bóng đá Malaysia cần dũng cảm thừa nhận sai lầm, chấp nhận làm lại từ đầu và xây dựng lại nền móng phát triển một cách bền vững.

Theo: Theo Thời báo VHNT