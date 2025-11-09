Chủ đề nóng

Thể thao
Chủ nhật, ngày 09/11/2025 18:10 GMT+7

ĐT Malaysia bị “xoá sổ” khỏi bản đồ các giải đấu đỉnh cao?

Huỳnh Trung Phong (Theo Thời báo VHNT) Chủ nhật, ngày 09/11/2025 18:10 GMT+7
Vụ bê bối làm giả hồ sơ cầu thủ nhập tịch đẩy Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vào cuộc chiến pháp lý với FIFA, đối mặt nguy cơ bị cấm thi đấu và mất vé Asian Cup 2027.
Canh bạc cuối cùng và nguy cơ sụp đổ của bóng đá Malaysia

Bóng đá Malaysia đang đứng trước một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất lịch sử, một cơn bão tự thân gây ra có nguy cơ xóa sổ đội tuyển quốc gia khỏi bản đồ các giải đấu đỉnh cao trong nhiều năm. Vụ bê bối làm giả hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch không chỉ là một vết nhơ về mặt liêm chính, mà còn đẩy Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vào một canh bạc pháp lý đầy rủi ro với chính cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới.

Sau khi đơn kháng cáo bị FIFA bác bỏ, FAM đã quyết định theo đuổi vụ kiện đến cùng tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Tuy nhiên, trong mắt giới chuyên môn và cả những người trong cuộc tại Malaysia, đây là một nước đi tốn kém và có rất ít cơ hội thành công. Cựu Tổng thư ký FAM, Datuk Seri Azzuddin Ahmad, và cựu danh thủ Safee Sali đều đã lên tiếng cảnh báo rằng những bằng chứng mà FAM nắm giữ là quá yếu ớt. Họ cho rằng thay vì tiêu tốn hàng triệu ringgit cho một cuộc chiến pháp lý vô vọng, số tiền đó nên được đầu tư vào việc phát triển bóng đá cộng đồng, một nền tảng đã bị bỏ quên từ lâu.

Liệu LĐBĐ Malaysia có thắng được FIFA?

Trớ trêu thay, trong khi tương lai pháp lý đang mờ mịt, ĐT Malaysia dưới sân cỏ lại đang thi đấu thăng hoa. Với 4 trận toàn thắng tại vòng loại Asian Cup 2027, họ đang đứng trước cơ hội giành vé sớm ngay trong tháng 11 này. Kịch bản này tạo ra một bài toán nan giải chưa từng có cho Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Nếu ĐT Malaysia giành vé, AFC buộc phải công nhận kết quả. Nhưng vài tháng sau, nếu CAS ra phán quyết bất lợi, AFC sẽ phải tước tấm vé đó – một tiền lệ cực kỳ rối rắm và sẽ làm giảm giá trị của giải đấu.

Đây cũng là lúc vai trò của các đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik, trở nên quan trọng. Một chiến thắng trước ĐT Lào không chỉ giúp ĐT Việt Nam níu kéo hy vọng, mà còn giữ cho cục diện bảng đấu không ngã ngũ sớm, cho phép các quy trình pháp lý có thời gian đi đến kết luận cuối cùng.

Nếu canh bạc tại CAS thất bại, viễn cảnh dành cho "Bầy hổ Malaya" sẽ vô cùng tăm tối. Chuyên gia Christopher Raj, cựu thành viên Ủy ban điều hành FAM, lo ngại rằng ĐT Malaysia có thể "biến mất" khỏi các giải đấu chính thức trong nhiều năm. Án phạt xử thua 0-3 trước ĐT Việt Nam và ĐT Nepal sẽ chấm dứt giấc mơ Asian Cup 2027. Nghiêm trọng hơn, một lệnh cấm thi đấu có thể khiến họ vắng mặt ở các đấu trường đỉnh cao cấp châu lục cho đến tận năm 2029.

Hệ lụy của việc này sẽ kéo theo một sự sụp đổ dây chuyền. Thứ hạng FIFA của ĐT Malaysia sẽ tụt dốc không phanh. Khi đó, họ sẽ mất đi cơ hội cọ xát với những đội tuyển mạnh, bởi không một đội bóng hàng đầu nào muốn thi đấu giao hữu với một đội xếp hạng quá thấp. Vòng luẩn quẩn này sẽ khiến nền bóng đá Malaysia ngày càng bị cô lập và thụt lùi.

Cuộc khủng hoảng hiện tại đã phơi bày một sai lầm mang tính hệ thống của bóng đá Malaysia: quá phụ thuộc vào chính sách nhập tịch ồ ạt để "đốt cháy giai đoạn" mà lơ là công tác đào tạo trẻ. Vụ kiện với FIFA, dù thành hay bại, cũng là một lời cảnh tỉnh đắt giá. Giờ đây, thay vì theo đuổi một cuộc chiến pháp lý tốn kém, có lẽ đã đến lúc bóng đá Malaysia cần dũng cảm thừa nhận sai lầm, chấp nhận làm lại từ đầu và xây dựng lại nền móng phát triển một cách bền vững.

Theo: Theo Thời báo VHNT

Xem phim, tôi tháo hết camera giám sát trong nhà: Bao lâu nay tôi đã nhầm khái niệm 'an toàn' và 'giám sát'
Gia đình

Xem phim, tôi tháo hết camera giám sát trong nhà: Bao lâu nay tôi đã nhầm khái niệm "an toàn" và "giám sát"

Gia đình

Sự nhầm lẫn giữa hai khái niệm đã kéo tôi và con mình ra xa nhau.

Hoàng đế Trung Hoa tài giỏi chết bất đắc kỳ tử vì... mê múa hát
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Trung Hoa tài giỏi chết bất đắc kỳ tử vì... mê múa hát

Đông Tây - Kim Cổ

Trong số các vị hoàng đế khai quốc thời Ngũ Đại Thập Quốc, Lý Tồn Húc – vị hoàng đế sáng lập nhà Hậu Đường, dũng cảm và thiện chiến. Có thể nói ông là vị hoàng đế tài giỏi hiếm có trong thời kỳ này.

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này, tự lập mà thành, cuối năm 2025, công danh rực rỡ
Gia đình

Người sinh vào 3 tháng Âm lịch này, tự lập mà thành, cuối năm 2025, công danh rực rỡ

Gia đình

Người sinh vào ba tháng Âm lịch này đều có ý chí kiên cường, tự lập mà nên nghiệp lớn. Dù khởi đầu chậm hơn người khác, họ càng về sau càng vững vàng.

Yến Thanh có thật trong lịch sử, là ông tổ của môn võ danh chấn Trung Hoa
Đông Tây - Kim Cổ

Yến Thanh có thật trong lịch sử, là ông tổ của môn võ danh chấn Trung Hoa

Đông Tây - Kim Cổ

Yến Thanh trong Thủy Hử có thể chỉ là một nhân vật văn học, nhưng Yến Thanh trong lịch sử lại là biểu tượng thật sự của tinh thần hiệp nghĩa: không bị vùi lấp bởi danh lợi, không bị ràng buộc bởi triều quyền. Và môn Mê Tông Quyền mà ông sáng tạo – với những bước chân kỳ ảo, thân pháp phiêu dật, chiêu thức tinh tế – chẳng khác nào lời tuyên ngôn bất hủ của một “lãng tử” đã vượt qua cả văn chương để đi vào chính sử, trở thành huyền thoại giữa thực và mộng.

Lần đầu tiên tên ông Zelensky xuất hiện trong vụ bê bối Mindich, truyền thông cảnh báo sự kết thúc của một kỷ nguyên
Thế giới

Lần đầu tiên tên ông Zelensky xuất hiện trong vụ bê bối Mindich, truyền thông cảnh báo sự kết thúc của một kỷ nguyên

Thế giới

Trong phiên điều trần trước khi xét xử một trong những bị cáo trong vụ bê bối tham nhũng ở Ukraine, cái tên Volodymyr Zelensky đã được nhắc đến, theo báo Strana của Ukraine đưa tin.

Techcombank: Từ thương hiệu Việt Nam đến vị thế toàn khu vực
Kinh tế

Techcombank: Từ thương hiệu Việt Nam đến vị thế toàn khu vực

Kinh tế

Thăng hạng 7 bậc, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) củng cố vị trí Top 5 thương hiệu Việt Nam giá trị nhất trong TOP ASEAN 500 của Brand Finance - tổ chức xếp hạng thương hiệu toàn cầu uy tín hàng đầu thế giới.

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine 'ngã ngựa' vì đại án tham nhũng
Thế giới

Bộ trưởng Tư pháp Ukraine "ngã ngựa" vì đại án tham nhũng

Thế giới

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 12/11 thông báo Bộ trưởng Tư pháp German Galushchenko đã bị đình chỉ chức vụ giữa lúc nổ ra vụ bê bối tham nhũng lớn liên quan đến lĩnh vực năng lượng của nước này.

Camera AI 'Make in Vietnam': Giải bài toán an toàn thông tin trong kỷ nguyên số
Thị trường

Camera AI "Make in Vietnam": Giải bài toán an toàn thông tin trong kỷ nguyên số

Thị trường

Trước thực tế việc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng đối với những sản phẩm camera nhập khẩu gặp nhiều khó khăn nên việc có thêm doanh nghiệp trong nước tham gia vào thị trường càng trở nên cần thiết.

Khởi tố, bắt tạm giam nam sinh lớp 11 ở Hà Tĩnh đánh học sinh lớp 9 tử vong
Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam nam sinh lớp 11 ở Hà Tĩnh đánh học sinh lớp 9 tử vong

Pháp luật

Chiều 12/11, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 (tỉnh Hà Tĩnh) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Phương (SN 2007, trú tại thôn Quang Trung 1, xã Cẩm Lạc) để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, khoản 4, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình với 100% số phiếu
Tin tức

Ông Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình với 100% số phiếu

Tin tức

Chiều 12/11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Ninh Bình đã tổ chức kỳ họp để kiện toàn nhân sự chủ chốt. Theo đó, ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026, với 100% số phiếu tán thành.

U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc thuyết phục tại CFA Team China - Panda Cup 2025
Thể thao

U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc thuyết phục tại CFA Team China - Panda Cup 2025

Thể thao

U22 Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 đầy ấn tượng trong thế trận kiên cường trước U22 Trung Quốc tại lượt trận đầu tiên của CFA Team China - Panda Cup 2025.

Đức ra tay cứu nguy giúp Ukraine thoát 'mùa đông thảm họa'
Thế giới

Đức ra tay cứu nguy giúp Ukraine thoát "mùa đông thảm họa"

Thế giới

Chính phủ Đức thông báo sẽ cung cấp thêm 40 triệu euro viện trợ mùa đông cho Ukraine nhằm ứng phó với tình trạng cạn kiệt năng lượng ở Ukraine sau các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Đà Nẵng: Ép thiếu niên 13 tuổi đi trộm điện thoại, thanh niên 19 tuổi bị bắt giam
Pháp luật

Đà Nẵng: Ép thiếu niên 13 tuổi đi trộm điện thoại, thanh niên 19 tuổi bị bắt giam

Pháp luật

Công an xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Phạm Phú Quang (19 tuổi, trú thôn Mỹ Bình, xã Núi Thành) vì ép một thiếu niên 13 tuổi cùng địa phương đi trộm điện thoại để lấy tiền tiêu xài.

Hà Nội: Giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà để bầu làm Chủ tịch HĐND TP, ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND TP
Tin tức

Hà Nội: Giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà để bầu làm Chủ tịch HĐND TP, ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND TP

Tin tức

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã thống nhất giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP, giới thiệu ông Nguyễn Đức Trung để bầu giữ Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Xác minh clip nhóm 4 người gồm nam, nữ đánh nhau náo loạn trên đường Quang Trung
Chuyển động Sài Gòn

Xác minh clip nhóm 4 người gồm nam, nữ đánh nhau náo loạn trên đường Quang Trung

Chuyển động Sài Gòn

Cơ quan chức năng phường Thông Tây Hội, TP.HCM đang vào cuộc xác minh, làm rõ clip nhóm 4 người gồm 2 nam, 2 nữ đánh nhau náo loạn.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II

Thế giới

Quốc vương Jordan mong muốn hai bên củng cố hơn nữa lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác về quốc phòng - an ninh, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau về khoa học - công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa hiểu biết giữa hai dân tộc.

Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Trưởng Ban Nội chính Thành ủy
Tin tức

Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Trưởng Ban Nội chính Thành ủy

Tin tức

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã bầu ông Đỗ Anh Tuấn, Trưởng ban Nội chính Thành ủy giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ông Trần Đình Cảnh, Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội khóa XVIII.

Tin tối (12/11): HLV Kim Sang-sik 'gạch tên' Nguyễn Xuân Son?
Thể thao

Tin tối (12/11): HLV Kim Sang-sik "gạch tên" Nguyễn Xuân Son?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik "gạch tên" Nguyễn Xuân Son ở đội hình xuất phát trận gặp Lào?; HLV Malaysia dè chừng Nepal; Malacia trở lại đội hình M.U; Oscar nhập viện vì đột quỵ; Ronaldo hé lộ thời điểm chia tay ĐT Bồ Đào Nha.

Hội Nông dân VN lấy ý kiến 34 tỉnh, thành, hoàn thiện Đề án ATTP trình Thủ tướng
Video

Hội Nông dân VN lấy ý kiến 34 tỉnh, thành, hoàn thiện Đề án ATTP trình Thủ tướng

Video

Chiều 12/11, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn Đề án "Tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất thực phẩm an toàn giai đoạn 2025-2030" trước khi trình Thủ tướng.

Video hàng trăm lính Nga ùn ùn lao vào pháo đài trọng yếu của Ukraine gây chú ý
Thế giới

Video hàng trăm lính Nga ùn ùn lao vào pháo đài trọng yếu của Ukraine gây chú ý

Thế giới

Cuộc chiến giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Pokrovsk – điểm then chốt trên tuyến đường bộ và đường sắt lớn ở vùng Donetsk – đã kéo dài hơn một năm, và nay chứng kiến bước leo thang dữ dội khi hàng trăm binh sĩ Nga được cho là đã tiến sâu vào nội đô.

Tử vi ngày mai 13/11: 3 con giáp phát triển vượt bậc, quý nhân vây quanh, túi tiền càng về cuối năm càng đầy ắp
Gia đình

Tử vi ngày mai 13/11: 3 con giáp phát triển vượt bậc, quý nhân vây quanh, túi tiền càng về cuối năm càng đầy ắp

Gia đình

Tử vi ngày mai 13/11 cho biết, thu nhập của 3 con giáp sẽ tăng đều đặn, túi tiền ngày càng đầy ắp, và họ sẽ gặt hái được cảm giác thành tựu to lớn!

Máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ lao thẳng xuống đất, 20 quân nhân tử nạn
Thế giới

Máy bay quân sự Thổ Nhĩ Kỳ lao thẳng xuống đất, 20 quân nhân tử nạn

Thế giới

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận máy bay C-130 Hercules đang trên đường từ Azerbaijan về Thổ Nhĩ Kỳ thì bị rơi tại khu vực Sighnaghi, thuộc vùng Kakheti, giáp biên giới Azerbaijan.

Agribank được vinh danh Top 10 ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2025
Doanh nghiệp

Agribank được vinh danh Top 10 ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

Doanh nghiệp

Năm 2025, chương trình “Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - VBW10” do Viet Research và Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) phối hợp tổ chức bước sang năm thứ tư liên tiếp. Đây là nghiên cứu độc lập thường niên nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có môi trường làm việc xuất sắc, góp phần định hình thị trường lao động Việt Nam, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển bền vững trong bối cảnh mới.

Đây, loại cá xưa nay rẻ như cho, tỉnh Cà Mau nuôi thành công, bắt bán 20.00 tấn/năm, nuôi thêm vẫn tốt để xuất khẩu
Nhà nông

Đây, loại cá xưa nay rẻ như cho, tỉnh Cà Mau nuôi thành công, bắt bán 20.00 tấn/năm, nuôi thêm vẫn tốt để xuất khẩu

Nhà nông

Hiện nay, diện tích nuôi cá rô phi kết hợp với các đối tượng thuỷ sản khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau (bao gồm cả tỉnh Bạc Liêu sau sáp nhập) đạt khoảng 371.840 ha, năng suất cá rô phi trung bình khoảng 50 kg cá rô phi/ha/năm, sản lượng cá thương phẩm ước khoảng 20.000 tấn/năm.

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Quốc vương Jordan: Khuyến khích doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường hội đàm với Quốc vương Jordan: Khuyến khích doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư

Thế giới

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở cửa thị trường cho các mặt hàng thế mạnh của nhau, khuyến khích doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư, đặc biệt trong phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản…., thúc đẩy kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

Dự án điện rác Vĩnh Tân gần 2.300 tỷ chưa thể triển khai, hàng nghìn tấn rác ở Đồng Nai vẫn phải chôn lấp mỗi ngày
Kinh tế

Dự án điện rác Vĩnh Tân gần 2.300 tỷ chưa thể triển khai, hàng nghìn tấn rác ở Đồng Nai vẫn phải chôn lấp mỗi ngày

Kinh tế

Hàng nghìn tấn rác sinh hoạt ở Đồng Nai vẫn phải chôn lấp mỗi ngày, trong khi dự án điện rác Vĩnh Tân trị giá gần 2.300 tỷ đồng tại xã Tân An chưa thể khởi công do vướng mắc thủ tục.

Đá 70 phút cho Ninh Bình FC, “Mbappe Việt Nam” 18 tuổi gây ấn tượng với HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Đá 70 phút cho Ninh Bình FC, “Mbappe Việt Nam” 18 tuổi gây ấn tượng với HLV Kim Sang-sik

Thể thao

2 trận với tổng cộng thời gian trên sân là 70 phút, nhưng đó là 70 phút mà Nguyễn Lê Phát khiến giới chuyên môn phải chú ý, bất chấp cầu thủ 18 tuổi này được HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình FC xếp đá ở vị trí tiền vệ chứ không phải tiền đạo sở trường.

The Masterpieces of Slavic Romanticism - Hành trình lãng mạn chạm đến chiều sâu cảm xúc
Kinh tế

The Masterpieces of Slavic Romanticism - Hành trình lãng mạn chạm đến chiều sâu cảm xúc

Kinh tế

Trong tiết trời se lạnh tháng 11, những giai điệu mang đậm tinh thần dân tộc Slav của hai nhà soạn nhạc A.Dvořák và Rachmaninov đã ngân vang trong Nhà hát Hồ Gươm, mở ra hành trình đầy cảm xúc cho giới mộ điệu.

Hải Phòng đề xuất chi hơn 7 tỷ đồng mua 700 xe đạp điện trợ lực cho cảnh sát khu vực
Tin tức

Hải Phòng đề xuất chi hơn 7 tỷ đồng mua 700 xe đạp điện trợ lực cho cảnh sát khu vực

Tin tức

UBND TP Hải Phòng đề xuất chi ngân sách hơn 7 tỷ đồng mua 700 xe đạp điện trợ lực cho lực lượng cảnh sát khu vực.

Đại biểu Quốc hội bị hoãn bay 3 lần mất 2 tiếng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trần tình nguyên nhân
Kinh tế

Đại biểu Quốc hội bị hoãn bay 3 lần mất 2 tiếng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trần tình nguyên nhân

Kinh tế

Đề cập tình trạng chậm, hoãn chuyến bay đã trở thành “điều bình thường” ở một số hãng hàng không, đại biểu Huỳnh Thị Phúc (Đoàn ĐBQH TP.HCM) chia sẻ chính đại biểu cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi bị hoãn chuyến tới 3 lần, mất 2 tiếng đồng hồ. Bà đề nghị cần có cơ chế quy định rõ, buộc các hãng hàng không chỉ được phép hoãn tối đa không quá 2 lần.

