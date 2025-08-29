Dự án đường tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có nguy cơ “lặp lại lịch sử”

Ngày 29/8, ông Hoàng Anh Quang – Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì giao thông, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị, cho biết đến nay dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà mới xây lắp được 64,4% khối lượng, giá trị ước tính khoảng 181,4 tỷ đồng/281,8 tỷ đồng.

Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà còn vướng mắc 1,4km mặt bằng khiến nhà thầu chưa thể thi công. Ảnh: Ngọc Vũ.

Lý giải vấn đề này, ông Hoàng Anh Quang cho hay, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc đã ảnh hưởng tiến độ thi công.

Theo ông Quang, dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà (đoạn từ Km741+170/quốc lộ 1 - Dốc Miếu đến Km10+187/quốc lộ 9 về cảng Cửa Việt) có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 415 tỷ đồng, chiều dài 13,3km, quy mô chính là đường cấp III đồng bằng, đi qua địa bàn các xã: Phong Bình, Gio Mỹ, Gio Quang, thị trấn Gio Linh (nay là xã Gio Linh) và phường Đông Giang, thành phố Đông Hà (nay là phường Đông Hà).

Theo kế hoạch được phê duyệt, dự kiến đến 31/12/2024 dự án hoàn thành, nhằm giảm tải áp lực giao thông cho quốc lộ 1 đi qua trung tâm thành phố Đông Hà, nay là 2 phường Đông Hà và Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Thế nhưng do vướng mặt bằng và các nguyên nhân khác, hạng mục xây lắp dự án được kéo dài đến tháng 9/2025.

Cũng theo ông Quang, đến nay chỉ còn 1 tháng nữa là hạng mục xây lắp phải hoàn thành, nhưng vẫn còn 1,4km mặt bằng chưa được giải phóng, bàn giao để thi công.

Cụ thể, tại 3 xã Phong Bình, Gio Mỹ và Gio Quang thuộc huyện Gio Linh (cũ), nay là xã Gio Linh còn vướng mắc 22 trường hợp và 30 ngôi mộ chưa di dời. Trong 22 trường hợp vướng mắc có một số hộ đã nhận tiền đền bù nhưng chưa bàn giao mặt bằng do chưa được bàn giao khu tái định cư.

“Chúng tôi rất lo lắng về tiến độ dự án, đặc biệt khi mùa mưa đã đến. Mong rằng chính quyền địa phương các cấp quyết liệt, nhanh chóng giải phóng, bàn giao mặt bằng để thi công” – ông Quang nói.

Nút giao dự án đường tránh Đông Hà với quốc lộ 1, đi qua thôn Gia Môn, xã Gio Linh còn khoảng 100m chưa giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương mong muốn người dân ủng hộ dự án. Ảnh: H.T

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Vĩnh Phú – Chủ tịch UBND xã Gio Linh, cho biết thời gian qua, chính quyền địa phương đã vận động, tuyên truyền người dân chấp hành, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà. Những nỗ lực này đã mang lại kết quả, tuy chưa như mong đợi nhưng là tín hiệu khá tích cực. Cụ thể, ngày 8/8/2025, địa phương đã bàn giao mặt bằng dài 100m qua hồ cá hộ dân thuộc xã Phong Bình (cũ), đoạn giáp nút giao quốc lộ 1 để nhà thầu thi công. Nhờ vậy, vướng mắc mặt bằng của dự án giảm xuống còn 1,4km thay vì 1,5km so với trước đây.

Theo ông Phú, thời gian tới, UBND xã cùng các cấp, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động và chỉ đạo đẩy nhanh hoàn thành khu tái định cư để người dân chấp hành giải phóng mặt bằng.

“Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ giúp phát triển kinh tế, xã hội mà còn góp phần bảo vệ an toàn tính mạng cho người tham gia giao thông. Chúng tôi rất mong bà con nhân dân ủng hộ, sớm bàn giao mặt bằng để thi công dự án” – ông Phú chia sẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cùng các ngành chức năng kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà. Ông Hoàng Nam đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân để giải phóng mặt bằng. Ảnh: Tiến Nhất.

Trước đó, chiều 18/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cùng các ngành chức năng kiểm tra tình hình thực hiện dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà.

Tại buổi kiểm tra, ông Hoàng Nam đề nghị các địa phương liên quan tăng cường công tác dân vận, gặp gỡ, đối thoại với người dân để giải phóng mặt bằng; phối hợp với nhà thầu đưa ra giải pháp hợp lý, đúng quy định; hoàn thành trong tháng 7/2025. Những nội dung vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý theo quy định, kể cả phương án cưỡng chế.

Anh Văn Tiến Lực (trú khu phố Tân Vĩnh, phường Nam Đông Hà) được chính quyền địa phương biểu dương vì đã hiến đất làm đường tránh phía Đông, thành phố Đông Hà. Ảnh: Hải Phi.

Được biết, dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà còn có đoạn từ nút giao đường Nguyễn Hoàng đến Nam cầu sông Hiếu, tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng, dài 4,2km, đi qua phường Đông Lễ 2,26km và phường Đông Lương 2km (nay là phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). Đoạn này có tổng diện tích thu hồi khoảng 16,93ha; khoảng 259 đối tượng bị ảnh hưởng.

Tại đoạn dự án đường tránh này người dân chấp hành khá tốt, nên công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã hoàn thành. Trong đó, anh Văn Tiến Lực (trú khu phố Tân Vĩnh, phường Nam Đông Hà) đã tự nguyện hiến hơn 270m2 đất mặt tiền đường Nguyễn Hoàng cho Nhà nước để thi công đường tránh phía Đông. Hành động đẹp của anh Văn Tiến Lực được chính quyền, người dân phương hoan nghênh, đánh giá rất cao.