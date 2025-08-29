Ninh Bình kêu gọi đầu tư hai khu đô thị sinh thái mới

Hai khu đô thị đang tìm chủ đầu tư tại Hoa Lư (cũ) là Dự án Khu đô thị sinh thái phường Ninh Mỹ và Dự án Khu đô thị sinh thái Ninh An.

Trong đó, dự án khu đô thị sinh thái phường Ninh Mỹ (nay là phường Hoa Lư) có vốn đầu tư khoảng 4.899 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất hơn 20,3 ha, với diện tích đất ở 7,76 ha.

Dự kiến, dự án sẽ xây dựng hơn 308.000 m2 sàn nhà ở, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.324 người.

Dự án thứ hai là khu đô thị sinh thái Ninh An tại xã Ninh An (nay là phường Nam Hoa Lư) có tổng vốn đầu tư khoảng 2.623 tỷ đồng, quy mô đất gần 29,8 ha, trong đó đất ở khoảng 12,4 ha. Dự án này dự kiến cung cấp 229.694 m2 sàn xây dựng nhà ở, phục vụ nhu cầu của khoảng 6.766 người.

Cả hai dự án đều có tiến độ triển khai từ năm nay đến hết quý 1/2029, trong đó thời gian xây dựng cơ bản và đưa vào vận hành dự kiến là 36 tháng kể từ khi được bàn giao đất.

Gần đây, tỉnh Ninh Bình liên tục mở rộng thu hút đầu tư với nhiều dự án khu đô thị tầm cỡ. Nổi bật nhất là khu đô thị sinh thái hơn 163 ha tại phường Ninh Khánh và xã Ninh Khang (nay là phường Hoa Lư) có tổng mức đầu tư lên tới 16.440 tỷ đồng (khoảng 628 triệu USD).

Dự án được quy hoạch đa dạng loại hình nhà ở từ liền kề, biệt thự, căn hộ thương mại đến nhà ở xã hội, với quy mô hơn 7.600 căn hộ, dự kiến triển khai giai đoạn 2025 - 2032.