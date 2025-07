Nguồn cung căn hộ tiếp tục được cải thiện

6 tháng đầu năm 2025, thị trường căn hộ tại TP.HCM có những dấu hiệu tích cực về nguồn cung lẫn sức cầu. Theo báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM của DKRA Group, phân khúc căn hộ, nguồn cung sơ cấp tăng 40% so với cùng kỳ năm 2024, đạt khoảng 20.583 căn.

Trong đó, Bình Dương (cũ) và TP.HCM (cũ) tiếp tục là địa phương dẫn đầu khi chiếm tới 79.6% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường. Đồng thời, nguồn cung mới có sự phục hồi rõ nét với hơn 10.000 căn hộ được mở bán ra thị trường, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Về sức cầu, thị trường cũng ghi nhận nhiều chuyển biến cực trước động thái sáp nhập tỉnh thành, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ quý 2/2024. Giá bán sơ cấp tăng khoảng 3-8% so với quý trước, tập trung ở phân khúc tầm trung và cao cấp. Trong khi đó, thanh khoản thứ cấp duy trì đà hồi phục với giá bán tăng phổ biến từ 4-11%, so với quý 1/2025.

Các chuyên gia dự báo nguồn cung căn hộ tại TP.HCM trong quý 3/2025 sẽ tiếp tục tăng. Ảnh: Gia Linh

Trong khi đó, dữ liệu của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (Dat Xanh Services - FERI), nguồn cung mới nhà ở tại khu vực phía Nam tăng mạnh tới 113%, được bổ sung thêm 12.549 sản phẩm. Tổng nguồn cung sơ cấp toàn khu vực miền Nam 6 tháng đầu năm ước đạt 28.446 sản phẩm. Trong đó, nguồn cung mới tăng trưởng mạnh, chủ yếu tập trung tại khu vực TP.HCM, Bình Dương (cũ) và dự kiến tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

Về lượng cầu, thị trường nhà ở phía Nam tiếp tục đà tăng trưởng về tỷ lệ hấp thụ từ 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, tỷ lệ hấp thụ trong 6 tháng đầu năm 2025 tại khu vực miền Nam ước đạt 45-50%. Con số này cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước, tăng từ 15-20%, cho thấy sức mua và khả năng hấp thụ của thị trường đã có sự cải thiện rõ rệt.

Phân khúc căn hộ hạng A tiếp tục giữ vị thế chủ đạo tại TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Ông Phạm Lâm – CEO DKRA Group dự báo phân khúc căn hộ, ghi nhận trong quý 3/2025 sẽ duy trì nguồn cung mới tương đương quý 2, dao động khoảng 9.000 – 11.000 căn, tập trung chủ yếu ở TP.HCM (cũ) và Bình Dương (cũ).

Trong đó, phân khúc căn hộ hạng A tiếp tục giữ vị thế chủ đạo tại TP.HCM trong khi phân khúc hạng B và C dẫn dắt nguồn cung mới tại khu vực vùng ven.

“Các Luật, Thông tư, Nghị định mới được áp dụng từ ngày 1/7 và động thái duy trì lãi suất cho vay ở mức thấp sẽ tiếp tục là những yếu tố ảnh hưởng tích cực lên sức cầu thị trường. Mặt bằng giá có xu hướng tăng nhẹ tại những khu vực được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ thông tin sáp nhập địa giới hành chính. Thời gian tới, các chủ đầu tư vẫn sẽ linh hoạt điều chỉnh phương thức thanh toán, chính sách bán hàng, quà tặng mở bán, hỗ trợ lãi suất,… nhằm kích cầu thị trường”, vị chuyên gia cho hay.