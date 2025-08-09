Cùng dự Đại hội Đảng bộ xã Khâu Vai có lãnh đạo Sở Nội vụ; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũ và các xã trước sáp nhập; lãnh đạo các xã lân cận và 189 đại biểu chính thức đại diện cho trên 750 đảng viên toàn Đảng bộ xã.

Xã Khâu Vai sau sáp nhập có diện tích tự nhiên trên 107 km2. Đảng bộ xã hiện có 49 chi bộ trực thuộc. Toàn xã có 3.771 hộ/22.300 nhân khẩu, với 11 dân tộc cùng chung sống; trong đó dân tộc Mông chiếm trên 95%.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, chịu tác động, ảnh hưởng dịch bệnh, thiên tai, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã đoàn kết, nỗ lực hoàn thành và đạt nhiều chỉ tiêu đề ra.

Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được củng cố, tăng cường, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Khâu Vai (trước sáp nhập tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Khâu Vai thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũ).

Kinh tế - văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Nhân dân từng bước xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; chính sách dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội được triển khai đảm bảo. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, bị động, bất ngờ, phát sinh điểm nóng.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã xác định tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 20 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Khâu Vai lần thứ I.

Trong đó có một số chỉ tiêu lớn như: Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân đạt 5,5%/năm; giải quyết việc làm mới cho 2.000 người; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt 95%; tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng đạt 95%; tỷ lệ thôn có đường bê tông đến trung tâm đạt 80%...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc khẳng định: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, trong đó mục tiêu trọng tâm là “Phấn đấu đến năm 2030 xã Khâu Vai trở thành điểm sáng về phát triển du lịch, dịch vụ, tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 30%”, xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tham quan sản phẩm nông sản đặc trưng của xã Khâu Vai trưng bày tại Đại hội Đảng bộ xã Khâu Vai.

Đặt mục tiêu đưa ngành Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, điểm đến hấp dẫn, nổi bật trong không gian du lịch của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; xác định đây là con đường ngắn nhất để giảm nghèo, nâng cao thu nhập bền vững và chất lượng cuộc sống cho người dân.

Xã tiếp tục quyết liệt thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, nhân rộng các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh quảng bá, xây dựng thương hiệu các sản phẩm chủ lực của địa phương; tăng cường cải cách hành chính theo hướng gần dân, sát dân, chủ động phục vụ nhu cầu của Nhân dân; tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, ưu tiên cho giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học; bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện xóa bỏ các hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu; chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư của người dân để xử lý giải quyết khó khăn ngay tại cơ sở, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng Trung tâm phục vụ hành chính công xã Khâu Vai 2 bộ máy vi tính.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã trao tặng Trung tâm phục vụ hành chính công xã 2 bộ máy vi tính.

Theo: Báo Tuyên Quang