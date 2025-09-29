Chủ đề nóng

Xã hội
Thứ hai, ngày 29/09/2025 09:54 GMT+7

Du khách liều mình leo vách đá cứu người phụ nữ đuối nước, dù vừa phẫu thuật

Mộc An (Theo SCMP) Thứ hai, ngày 29/09/2025 09:54 GMT+7
Ông Dương cho biết, vào khoảnh khắc đó ông không nghĩ đến hậu quả, điều duy nhất trong đầu là cứu người.
Một nam du khách Trung Quốc trong giai đoạn hồi phục sau ca phẫu thuật xương đòn đã nhận được “cơn mưa” lời khen khi đặt sự an toàn của người khác lên trên chính mình. Ông liều mình leo xuống vách đá để cứu một phụ nữ Nhật Bản đang đuối nước tại một điểm tham quan ở Nhật.

Người đàn ông 54 tuổi này tên Dương, đến từ thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (tây bắc Trung Quốc). Ông cùng vợ tới tham quan bãi biển Jogasaki, tỉnh Shizuoka hôm 16/9 thì nghe thấy có người rơi xuống biển.

Ông kể rằng nhìn thấy một phụ nữ nằm ngửa, trôi trên mặt nước. Không do dự, ông leo xuống vách đá cứu người, theo Beijing News.

Ông Dương cho hay việc leo xuống vách đá gần như thẳng đứng vô cùng khó khăn. “Chân tôi run lẩy bẩy. Một số người trên cầu gần đó hô với tôi: "Đừng xuống, nguy hiểm lắm". Tôi cũng sợ nhưng nghĩ: "Đó cũng là một mạng người, mình phải cứu", ông kể.

Sau khi tiếp cận người phụ nữ, ông Dương lật cơ thể cô nằm ngửa rồi đặt đầu và vai cô lên một vật nổi. Ảnh: 163.com.

Theo lời ông, một nhân viên quản lý khu du lịch đã ném phao cứu sinh xuống cho người phụ nữ nhưng gió mạnh làm phao bị thổi đi. Người đứng xem sau đó ném xuống một túi nhựa lớn đựng chai nước rỗng hy vọng làm vật nổi tạm thời.

Người phụ nữ cách bờ khoảng 30–40m dần chuyển sang nằm úp. Khi bơi tới gần, ông Dương lật người cô nằm ngửa, đặt đầu và vai cô lên túi nhựa rồi bơi ngửa kéo cô vào bờ.

Hậu quả là ông Dương bị xước nhẹ ở cánh tay trái do leo trên đá. Ảnh: 163.com.

Tuy nhiên, sóng ngược khiến việc vào bờ rất khó khăn. Khi gần tới chân vách đá, đá ướt và trơn khiến càng nguy hiểm. Với cánh tay trái hạn chế vận động, ông Dương phải cắn vào tóc người phụ nữ để giữ trong lúc tự leo lên.

Hai thợ lặn cứu hộ địa phương sau đó bơi ra đưa người phụ nữ lên thuyền rồi quay lại đón ông Dương. Ban đầu ông định tự leo lên nhưng kiệt sức đành bỏ cuộc. “Cơ bắp tôi cứng đờ, cảm giác như tê liệt”, ông nói.

Lực lượng cứu hộ Nhật Bản đưa bánh mì cho ông và cúi đầu cảm ơn. Ông Dương từng phẫu thuật xương đòn hồi đầu tháng 8 và vẫn đang hồi phục.

“Nhưng lúc đó tôi không nghĩ gì khác ngoài cứu người”, ông nói. “Tôi hoàn toàn kiệt sức sau cuộc giải cứu, như vừa chạy xong một cuộc marathon”.

