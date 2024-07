Du lịch tại gia cùng cư dân Ocean City

Du ngoạn năm châu hoàn toàn miễn phí



Mùa hè năm nay, chị Phạm Thu Huệ, cư dân Vinhomes Oecan Park 2, lựa chọn du lịch tại gia cho cả gia đình. Quyết định được các thành viên ủng hộ 100%, bởi ngay trong lòng đại đô thị đã có "vũ trụ giải trí" Grand World chơi hoài không chán.

"Từ khi chuyển về Ocean City, tôi không còn phải đau đầu tìm chỗ đi chơi cho cả nhà, khi ngay tại nơi mình sống đã có hàng ngàn trải nghiệm mới từ khám phá, vui chơi, mua sắm cho đến ăn uống", chị Huệ chia sẻ.

Chiều lòng 2 con gái đều là fan K-Pop, nên điểm khởi đầu thứ Bảy hàng tuần của gia đình chị Huệ thường bắt đầu từ "Trung tâm Hàn Quốc mới" - K-Town. Nơi đây mang tới không khí náo nhiệt của phố mua sắm Gangnam, phố văn hóa Iteawon, phố ẩm thực và nghệ thuật Hongdea, phố thời trang mỹ phẩm Myeongdong.

Không chỉ tái hiện chân thực bản chính từ kiến trúc đến cảnh quan, K-Town còn có ẩm thực, mua sắm, dịch vụ "chuẩn Hàn". Gia đình chị Huệ cũng không bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm nhập vai khi các thành viên cùng khoác lên mình trang phục Hanbok, nếm đủ mỹ vị xứ kim chi từ mỳ cay, lẩu kim chi đến cánh gà rán, kem Bingsu; tham gia thử thách với các căn phòng của Genesis Escape và không quên mang về những bức ảnh "tự sướng" tại Photo Palette.

Tại K-Town có nhiều cửa hàng cho thuê trang phục Hanbok đi kèm dịch vụ chụp ảnh lấy ngay cho du khách.

Sau buổi sáng khám phá "Hàn Quốc thu nhỏ", cả gia đình chị Huệ sẽ tới The Venice, khám phá kiến trúc phương Tây phồn hoa, tráng lệ. Cả gia đình như bị hút hồn bởi hàng trăm căn shop rực rỡ sắc màu trải dài hai bên bờ sông Venice, nơi tấp nập những con thuyền Gondola và mô phỏng chân thực khung cảnh giao thương sầm uất mang đặc trưng của nước Ý. Điểm nhấn không thể bỏ qua trong hành trình này là show diễn thực cảnh kỷ lục châu Á "The Grand Voyage" kết hợp công nghệ 3D mapping hiện đại và màn bắn pháo hoa 120m rực rỡ trên bầu trời.

Little Hong Kong có phố ẩm thực đêm hoạt động đến 22h00 hàng ngày.

Từ ngày Ocean City có thêm phố thương mại dịch vụ Little Hong Kong, 2 ngày nghỉ cuối tuần của gia đình chị Huệ dường như không bao giờ là đủ. Văn hóa xứ Cảng thơm từ ẩm thực, mua sắm, đến chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, nghỉ dưỡng đều hội tụ đủ tại các con phố Lan Quế Phường, Tiêm Sa Chủy và Cửu Long. Đặc biệt, nơi đây có phố ẩm thực đêm, không chỉ hội tụ các món ăn nổi tiếng mà còn mang đến hệ thống bar, club, karaoke… phục vụ nhu cầu "quẩy" hết mình của du khách.

"Ngày cuối tuần nào cũng như được du ngoạn năm châu miễn phí, trải nghiệm văn hóa từ Đông sang Tây. Chủ đầu tư lại luôn làm mới các điểm đến bằng chuỗi sự kiện, lễ hội sôi động, nên cư dân cứ đến hoài mà không thấy chán", chị Huệ chia sẻ.

"Mùa vàng" của các gian hàng và ngành du lịch

Bước vào cao điểm du lịch mùa hè, Ocean City không chỉ là điểm đến hấp dẫn của hơn 70.000 cư dân đại đô thị mà còn là địa chỉ hàng đầu, thu hút đông đảo khách du lịch từ Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận đổ về.

Ocean City sở hữu "thiên đường biển" thu hút du khách đổ về giải nhiệt mùa hè.

Trước khi có sự xuất hiện của các tiện ích vui chơi giải trí như K-Town hay Little Hong Kong, đại đô thị đã được coi là thiên đường nghỉ dưỡng khi không gian mở chiếm tới 1/4 diện tích. Mùa hè tới, du khách đổ về đây tấp nập để giải nhiệt với bộ đôi công viên nước VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park; biển hồ nhân tạo Crystal Lagoon… cùng hàng loạt công viên xanh trải dài khắp khu đô thị.

Ocean City đã trở thành thành phố điểm đến mới khi liên tục diễn ra các lễ hội tầm cỡ quốc tế.

Ocean City cũng đã trở thành điểm đến của các lễ hội sôi động khi liên tục diễn ra các sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm cỡ quốc tế. Đơn cử, đại nhạc hội "New You - New World" tháng 3/2024 đã thu hút 100.000 người hâm mộ; sự kiện khai trương K-Town cuối tháng 4 kéo hơn nửa triệu du khách tới Grand World trong dịp lễ 30/4 - 1/5; Lễ hội "Korea Travel Festa" diễn ra vào tháng 5/2024 thu hút hàng nghìn tín đồ Hallyu và cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam…

Tính từ thời điểm ra mắt tháng 12/2023, đến tháng 6/2024, chỉ riêng Grand World đã mang về cho nơi đáng sống bậc nhất hành tinh con số kỷ lục 6 triệu lượt du khách. Nguồn khách hàng thường xuyên và khổng lồ này cũng chính là "mỏ vàng" mang lại doanh thu khủng cho chuỗi kinh doanh, dịch vụ tại Ocean City, biến nơi đây thành miền đất hứa cho các nhà đầu tư.

Đặc biệt, với việc kiến tạo nên một vũ trụ trải nghiệm "must go - must see - must try" cho du khách trong và ngoài nước, Ocean City được xem là động lực mới cho du lịch phía Bắc, một biểu tượng cho thành công của Vingroup trong việc kiến tạo những điểm đến tầm cỡ quốc tế.