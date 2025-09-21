Đức Phúc làm nên lịch sử khi giành giải thưởng hơn 9 tỷ đồng trong cuộc thi âm nhạc tại Nga

Đức Phúc giành vị trí quán quân thuyết phục với ca khúc lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam

Rạng sáng 21/9 theo giờ Việt Nam (tối 20/9 tại Nga), ca sĩ Đức Phúc đã tạo nên cột mốc lịch sử khi xuất sắc giành ngôi vô địch tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025, tổ chức ở sân vận động Live Arena (Moskva, Nga).

Với tổng điểm ấn tượng 422, Đức Phúc bỏ xa vị trí Á quân là tam ca Nomad đến từ Kyrgyzstan (373 điểm). Nam ca sĩ không chỉ giành cúp pha lê danh giá mà còn nhận phần thưởng trị giá 30 triệu ruble (khoảng 360.000 USD, tương đương hơn 9 tỷ đồng), qua đó khẳng định cũng sức hấp dẫn của âm nhạc Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đức Phúc trong khoảnh khắc giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025. (Ảnh: Sputnik)

Tại cuộc thi, Đức Phúc mang đến ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy. Bài hát truyền tải thông điệp về sức sống, ý chí và bản lĩnh của dân tộc Việt tới bạn bè quốc tế.

Sự kiện âm nhạc quốc tế Intervision Song Contest 2025 (Intervision 2025) chính thức khai mạc lúc 20h00 ngày 20/9 theo giờ Nga (00h00 ngày 21/9 giờ Việt Nam) tại Live Arena.

Đây là cuộc thi âm nhạc quốc tế được tổ chức tại Nga sau hơn 30 năm gián đoạn. Năm nay, sự kiện có 23 quốc gia tham dự, trong đó Việt Nam góp mặt với đại diện là ca sĩ Đức Phúc. Mỗi quốc gia có ca sĩ tham gia cũng sẽ cử 01 đại diện tham gia ban giám khảo (giám khảo đại diện của Việt Nam là nhạc sĩ Nguyễn Trọng Đài - người từng học tại Nhạc viện Tchaikovsky tại Nga).

Nhạc sĩ Trọng Đài cho biết quy chế chấm thi bảo đảm công bằng, không có sự chiếu lệ nào trong việc chấm thi. Và 23 ca sĩ đại diện cho 23 nước tham dự đều mang đến những tiết mục đặc sắc nhất thể hiện văn hóa của nước mình. Theo ông, việc chạm đến trái tim người nghe chính là tiêu chí quan trọng trong quá trình chấm điểm.

Đức Phúc lên đường sang Nga từ hôm 11/9 để tham gia các hoạt động bên lề,. Anh làm việc trực tiếp với đội ngũ kỹ thuật, rà soát âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng hình ảnh, bố trí vũ đạo. Trong tiết mục có sự xuất hiện của nhiều vật dụng tượng trưng cho Việt Nam như nón lá, chiếu cói...

Chia sẻ với truyền thông, Đức Phúc cho biết anh cảm thấy đây là cơ hội hiếm có đứng trên sân khấu quốc tế để lan tỏa những điều đẹp đẽ của Việt Nam đến với thế giới. "Tôi đã chuẩn bị ca khúc dành riêng cho cuộc thi mang đầy đủ các yếu tố bản sắc văn hóa tinh thần và hình ảnh của Việt Nam, nét đẹp của Việt Nam để gửi đến khán giả quốc tế" - anh cho biết.



Đức Phúc sinh năm 1996, từng là sinh viên khoa Kiến trúc, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Đam mê ca hát từ nhỏ và đã ghi tên tham gia nhiều gameshow, nhưng tới The Voice - Giọng hát Việt 2015, Đức Phúc mới chính thức được công chúng biết tới rộng rãi.

Tại vòng Giấu mặt của cuộc thi, Đức Phúc thể hiện ca khúc I'm not the only one và chinh phục 4 huấn luyện viên. Sau 6 tháng tham gia cuộc thi, với sự huấn luyện của Mỹ Tâm, chàng trai 19 tuổi chính thức trở thành quán quân nam đầu tiên của Giọng hát Việt với tỷ lệ tin nhắn bình chọn áp đảo 49.25%.

Sau 9 năm hoạt động nghệ thuật, Đức Phúc đang là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật trong showbiz Việt. Anh có hàng loạt bản hit như Mùa hè tuyệt vời, Hết thương cạn nhớ, Hơn cả yêu, Đi chùa cầu duyên...