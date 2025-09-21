Chủ đề nóng

Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Nepal rúng động vì biểu tình
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Văn hóa - Giải trí
Chủ nhật, ngày 21/09/2025 11:17 GMT+7

Chia sẻ nóng của Đức Phúc sau khi giành Quán quân Intervision 2025: “Khoảnh khắc lịch sử này sẽ in đậm trong tim tôi”

+ aA -
Yến Thanh Chủ nhật, ngày 21/09/2025 11:17 GMT+7
Đêm 20/9 (theo giờ Việt Nam), Chung kết Intervision Song Contest 2025 đã diễn ra tại Live Arena, Mátxcơva (Nga), ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam - đã xuất sắc giành ngôi Quán quân với phần trình diễn ấn tượng ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương”.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đây được coi là chiến thắng lịch sử, khẳng định vị thế của nghệ sĩ trẻ Việt Nam trên sân khấu âm nhạc thế giới. Màn trình diễn ấn tượng kết hợp giữa dân ca và rap của Đức Phúc đã chinh phục hoàn toàn ban giám khảo quốc tế tại Intervision Moscow 2025, mang về cho nam ca sĩ 422 điểm và ngôi vị Quán quân.

Đức Phúc giành Quán quân tại Intervision 2025. Ảnh: NVCC

Trong đêm thi, Đức Phúc vượt qua nhóm Nomad Trio đến từ Kyrgyzstan (373 điểm) và ca sĩ Dana Al Meer của Qatar (369 điểm) để vững vàng bước lên ngôi vị cao nhất. Chiến thắng này không chỉ đem lại niềm vui cho cá nhân Đức Phúc mà còn là minh chứng cho sức sáng tạo, bản lĩnh và sự hội nhập mạnh mẽ của âm nhạc Việt Nam trong dòng chảy quốc tế. Ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương”, sáng tác bởi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, được lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam" của nhà thơ Nguyễn Duy.

Với phần phối khí độc đáo, kết hợp chất liệu dân gian cùng rap hiện đại, ca khúc mang thông điệp về sức mạnh tiềm ẩn, tinh thần kiên cường và niềm tự hào dân tộc. Phần trình diễn của Đức Phúc gây ấn tượng mạnh nhờ sự đầu tư chỉn chu từ âm nhạc, dàn dựng sân khấu đến trang phục, vừa tôn vinh văn hóa truyền thống, vừa tạo được sự gần gũi với khán giả quốc tế. Nói về ý nghĩa và thông điệp muốn truyền tải thông qua sân khấu “Phù Đổng Thiên Vương”, Đức Phúc cho biết: “Phúc lựa chọn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương vì muốn mang đến một câu chuyện một tiết mục đậm bản sắc Việt Nam.

Phù Đổng Thiên Vương là biểu tượng của sức mạnh, lòng kiên cường tinh thần dẻo dai của người Việt Nam. Từ đó, Phúc cùng ekip đã nghĩ đến việc kết hợp yếu tố sử thi với âm nhạc hiện đại, tạo nên một phần trình diễn vừa gần gũi với khán giả Việt Nam, vừa mang hơi thở tiệm cận của âm nhạc hiện đại , để bạn bè quốc tế có thể dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn về văn hoá và bản sắc Việt Nam.

Ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương”, sáng tác bởi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, được lấy cảm hứng từ bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy. Ảnh: NVCC

Thông qua sân khấu tại Nga, từ âm nhạc đến các yếu tố đậm chất Việt Nam trình diễn trên sân khấu như trang phục, visual led, vũ đạo, đạo cụ… Phúc mong muốn gửi gắm thông điệp về sức mạnh của niềm tin, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Câu chuyện Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương và hình ảnh Cây Tre Việt Nam không chỉ là truyền thuyết của Việt Nam mà còn là biểu tượng chung cho ý chí chiến đấu, khả năng vượt qua thử thách và sự dẻo dai của Người Việt. Phúc hy vọng khán giả quốc tế sẽ cảm nhận được vẻ đẹp văn hóa Việt và tìm thấy sự đồng cảm cũng như nguồn cảm hứng cho hành trình của chính họ”. Theo ban tổ chức, giải thưởng dành cho Quán quân trị giá 30 triệu ruble (tương đương 360.000 USD, hơn 9 tỷ đồng Việt Nam).

Đây được coi là mức thưởng lớn nhất trong lịch sử Intervision, khẳng định quy mô và uy tín của cuộc thi. Chiến thắng của Đức Phúc không chỉ khép lại hành trình đáng tự hào tại Intervision Song Contest 2025, mà còn mở ra một cánh cửa mới cho nghệ sĩ Việt Nam khẳng định tên tuổi ở tầm quốc tế. Thành công này là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các tài năng trẻ, đồng thời góp phần quảng bá văn hóa và nghệ thuật Việt Nam đến bạn bè năm châu.

Đức Phúc bày tỏ: “Tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào khi có cơ hội đại diện Việt Nam tại Intervision 2025. Khoảnh khắc lịch sử đó sẽ in đậm sâu trong trái tim nhỏ bé này. Đây là thành quả của cả một tập thể đã cùng nhau làm việc, sáng tạo và nỗ lực không ngừng. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới khán giả trong và ngoài nước, ê-kíp, bạn bè và gia đình đã đồng hành, cũng như ban tổ chức đã mang đến một sân chơi công bằng và ý nghĩa. Tôi mong rằng, từ dấu mốc này, âm nhạc Việt Nam sẽ ngày càng được biết đến nhiều hơn trên bản đồ thế giới".

Đức Phúc vượt qua nhóm Nomad Trio đến từ Kyrgyzstan (373 điểm) và ca sĩ Dana Al Meer của Qatar (369 điểm) để vững vàng bước lên ngôi vị cao nhất. Ảnh: NVCC

Intervision Song Contest 2025 là một giải đấu ca hát danh tiếng, nơi quy tụ những giọng ca xuất sắc từ nhiều quốc gia, được tổ chức với mục tiêu tôn vinh tài năng âm nhạc và sự sáng tạo trong biểu diễn. Intervision 2025 cũng đánh dấu lần đầu tiên cuộc thi âm nhạc quốc tế danh giá này được tổ chức tại Nga sau hơn 30 năm gián đoạn.

Chia sẻ về tiêu chí nghiêm ngặt khi lựa chọn nghệ sĩ đại diện Việt Nam tham gia Intervision 2025, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết: “Chúng tôi đặt ra những tiêu chí rõ ràng và nghiêm ngặt khi lựa chọn nghệ sĩ đại diện cho quốc gia đi tham gia Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Intervision 2025, đó là: Nghệ sĩ phải có bề dày kinh nghiệm biểu diễn sân khấu, phù hợp với thể loại âm nhạc của cuộc thi; lựa chọn được ca khúc nắm bắt xu hướng âm nhạc quốc tế, có khả năng gây hiệu ứng lan toả mạnh mẽ và sở hữu thành tích nghệ thuật ấn tượng, có hình ảnh truyền cảm hứng cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ, và ca sĩ Đức Phúc đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này".

Tham khảo thêm

Đức Phúc làm nên lịch sử khi giành giải thưởng hơn 9 tỷ đồng trong cuộc thi âm nhạc tại Nga

Đức Phúc làm nên lịch sử khi giành giải thưởng hơn 9 tỷ đồng trong cuộc thi âm nhạc tại Nga

Khán giả tiếc nuối khi Hà Tâm Như giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025

Khán giả tiếc nuối khi Hà Tâm Như giành ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2025

BTV Thể thao của VTV từng là ứng viên Hoa hậu, xuất hiện nổi bật ở loạt giải đấu lớn

BTV Thể thao của VTV từng là ứng viên Hoa hậu, xuất hiện nổi bật ở loạt giải đấu lớn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”

Tại họp báo ra mắt series chương trình “Cảnh giác 247” diễn ra sáng nay (19/9), nhà báo Nguyễn Thu Hà bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo.

Hà Siêu Liên không đeo nhẫn cưới, hôn nhân với Đậu Kiêu có dấu hiệu rạn nứt

Văn hóa - Giải trí
Hà Siêu Liên không đeo nhẫn cưới, hôn nhân với Đậu Kiêu có dấu hiệu rạn nứt

Nữ diễn viên tử vong vì bị côn trùng cắn

Văn hóa - Giải trí
Nữ diễn viên tử vong vì bị côn trùng cắn

BLV Tạ Biên Cương nói gì về việc rời khỏi VTV sau gần 20 năm gắn bó?

Văn hóa - Giải trí
BLV Tạ Biên Cương nói gì về việc rời khỏi VTV sau gần 20 năm gắn bó?

Nhiều tin đồn quanh cái chết của Vu Mông Lung

Văn hóa - Giải trí
Nhiều tin đồn quanh cái chết của Vu Mông Lung

Đọc thêm

Ninh Bình FC “chơi trội”
Thể thao

Ninh Bình FC “chơi trội”

Thể thao

Để giúp các CĐV Thép xanh Nam Định thuận lợi hơn trong việc vào sân xem trận derby Ninh Bình giữa Ninh Bình FC và Thép xanh Nam Định, phía Ninh Bình FC đã quyết định tặng 1.000 vé vào sân cho các CĐV đội khách.

Ly hôn chỉ vì mâu thuẫn đặt tên con
Xã hội

Ly hôn chỉ vì mâu thuẫn đặt tên con

Xã hội

Một tòa án ở Thượng Hải (Trung Quốc) vừa thụ lý vụ ly hôn hy hữu, xuất phát từ mâu thuẫn của cặp vợ chồng về việc đặt tên cho con trai.

Lần thứ 6 cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố, có cả cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM
Pháp luật

Lần thứ 6 cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố, có cả cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Pháp luật

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch AIC, và 15 đồng phạm, trong đó có ông Lê Hồng Sơn, cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM bị truy tố về tội "vi phạm quy định đấu thầu" trong một vụ án gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.

Câu chuyện biến kho tàng văn hóa thành mô hình giảm nghèo bền vững ở Lai Châu
Lai Châu Ngày Mới

Câu chuyện biến kho tàng văn hóa thành mô hình giảm nghèo bền vững ở Lai Châu

Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu, vùng đất biên cương Tây Bắc, nơi 20 dân tộc anh em cùng chung sống, đã và đang chứng minh một hướng đi đầy triển vọng "biến bản sắc văn hóa thành động lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững". Câu chuyện này không chỉ là thành công của một địa phương, mà còn là minh chứng rõ nét cho việc triển khai hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy Lai Châu.

Tây Ninh: Người phụ nữ chuyển nhầm 190 triệu đồng, được công an hỗ trợ tìm kiếm
Tin tức

Tây Ninh: Người phụ nữ chuyển nhầm 190 triệu đồng, được công an hỗ trợ tìm kiếm

Tin tức

Nhận lại toàn bộ số tiền, chị Lê Thị Diễm Châu (44 tuổi, ngụ phường Gò Dầu, Tây Ninh) đã cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của công an phường.

Hà Tĩnh: Sốt đất “ảo” tại nông thôn sau quy hoạch khu công nghiệp
Nhà đất

Hà Tĩnh: Sốt đất “ảo” tại nông thôn sau quy hoạch khu công nghiệp

Nhà đất

Sau khi Hà Tĩnh công bố quy hoạch khu công nghiệp gần 200 ha tại xã Toàn Lưu, giá đất nơi đây tăng vọt 30 - 40%. Chỉ trong hơn một tuần, các "nhà đầu tư" biến đường làng thành "chợ đất" sôi động. Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương và chuyên gia cảnh báo đây là cơn sốt đất "ảo" do đầu cơ, tiềm ẩn rủi ro cao cho người dân.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa vừa được bầu có 11 thành viên
Tin tức

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa vừa được bầu có 11 thành viên

Tin tức

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa có 11 thành viên và Đoàn Thư ký có 3 thành viên.

Lời nguyền khắc trên bia mộ Shakespeare thực chất là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Lời nguyền khắc trên bia mộ Shakespeare thực chất là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Hơn 4 thế kỷ trôi qua, những dòng chữ khắc trên bia mộ William Shakespeare vẫn khiến hậu thế lạnh sống lưng. Lời nguyền răn cấm động vào xương cốt của thiên tài văn chương nước Anh đã tạo nên một vòng tròn huyền bí bao quanh cái chết của ông – nơi khoa học và tâm linh đến nay vẫn chưa thể giải đáp.

Dây và Cáp điện Thăng Long: Nhà thầu nghìn tỷ bị “điểm tên” chậm đóng BHXH
Kinh tế

Dây và Cáp điện Thăng Long: Nhà thầu nghìn tỷ bị “điểm tên” chậm đóng BHXH

Kinh tế

Công ty TNHH Dây và Cáp điện Thăng Long, “khách quen” tại các công ty điện lực trên địa bàn TP Hà Nội vừa bị điểm tên chậm đóng BHXH.

Sở NN&MT Quảng Ngãi cần chấn chỉnh trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Tin tức

Sở NN&MT Quảng Ngãi cần chấn chỉnh trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Tin tức

Trong 112 hồ sơ giải quyết trễ hạn của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi ở tháng 8/2025, số trường hợp thuộc về Sở NN&MT là 91 hồ sơ.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam nam thanh niên cưỡng dâm sau khi chia tay bạn gái
Pháp luật

Đà Nẵng: Bắt tạm giam nam thanh niên cưỡng dâm sau khi chia tay bạn gái

Pháp luật

Từng có quan hệ tình cảm nhưng bị chia tay, Nguyễn Duy Tuấn đã quay lén ảnh nóng rồi dùng để uy hiếp, buộc bạn gái cũ phải quan hệ tình dục; đối tượng vừa bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ.

Thôn, Tổ dân phố đổi tên như nào năm 2025?
Bạn đọc

Thôn, Tổ dân phố đổi tên như nào năm 2025?

Bạn đọc

Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số 4168/BNV-CQĐP (ngày 23/6/2025) gửi Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố, hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã. Trong đó, nội dung về việc chuyển đổi, đổi tên thôn, tổ dân phố sau khi sáp nhập được đặc biệt quan tâm.

Ô tô Mercedes lùi đổ trụ bơm, cây xăng ở Hà Nội bốc cháy dữ dội
Tin tức

Ô tô Mercedes lùi đổ trụ bơm, cây xăng ở Hà Nội bốc cháy dữ dội

Tin tức

Ôtô Mercedes lùi vào trụ bơm xăng tại cửa hàng Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, Hà Nội), khiến hai xe máy bốc cháy, nhân viên bán xăng kịp chạy thoát thân.

Thu hoạch lúa sớm, liên kết bao tiêu lúa gạo, nông dân An Giang giảm bớt thiệt thòi khi giá lúa giảm
Nhà nông

Thu hoạch lúa sớm, liên kết bao tiêu lúa gạo, nông dân An Giang giảm bớt thiệt thòi khi giá lúa giảm

Nhà nông

Mặc dù giá lúa vụ Hè Thu năm nay tại Đồng bằng sông Cửu Long đang thấp hơn so với đầu vụ và cùng kỳ năm ngoái, song nhiều nông dân An Giang vẫn khá phấn khởi. Nguyên nhân là phần lớn diện tích đã được thu hoạch trước khi giá lúa giảm sâu, cộng thêm nhiều hộ tham gia mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng cao, được doanh nghiệp bao tiêu với giá cao hơn thị trường từ 200 đồng–1.000 đồng/kg.

Arsenal vs Man City (22h30 ngày 21/9): Bất phân thắng bại?
Thể thao

Arsenal vs Man City (22h30 ngày 21/9): Bất phân thắng bại?

Thể thao

Arsenal vs Man City là cuộc so tài thuộc vòng 5 Premier League 2025/2026 và hai đội có thể chia điểm khi có thực lực cân bằng cũng như sự hiểu biết kỹ lưỡng về nhau.

Chủ tịch nước lên đường dự khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc
Thế giới

Chủ tịch nước lên đường dự khóa họp 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc

Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao lên đường tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long sẽ biểu diễn tiết mục đặc biệt tại Lễ hội Đền Trần Thương
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long sẽ biểu diễn tiết mục đặc biệt tại Lễ hội Đền Trần Thương

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long cùng gần 300 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên… sẽ biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc tại Lễ hội Đền Trần Thương.

Messi toả sáng rực rỡ: Ghi 2 bàn, kiến tạo 1 bàn, giúp Inter Miami thắng 3-2
Thể thao

Messi toả sáng rực rỡ: Ghi 2 bàn, kiến tạo 1 bàn, giúp Inter Miami thắng 3-2

Thể thao

Sáng 21/9, Messi ghi 2 bàn và 1 kiến tạo giúp Inter Miami thắng trận thứ hai liên tiếp, khi đánh bại DC United với tỷ số 3-2 để áp sát tốp đầu MLS.

Đức đã tiết lộ kẻ thực sự phá hoại hòa bình ở Ukraine
Điểm nóng

Đức đã tiết lộ kẻ thực sự phá hoại hòa bình ở Ukraine

Điểm nóng

Châu Âu đang làm mọi cách có thể để cản trở một giải pháp hòa bình ở Ukraine và muốn kéo dài xung đột bằng mọi giá, thành viên Đảng Bundestag cánh tả Sevim Dagdelen phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Berliner Zeitung.

Vượt qua chông gai, 3 con giáp bứt phá trong đầu tháng 8 Âm lịch, sự nghiệp thăng hoa, tình yêu mật ngọt
Gia đình

Vượt qua chông gai, 3 con giáp bứt phá trong đầu tháng 8 Âm lịch, sự nghiệp thăng hoa, tình yêu mật ngọt
4

Gia đình

3 con giáp may mắn sẽ có cơ hội bứt phá vượt bậc trong đầu tháng 8 Âm lịch, gặt hái thành công rực rỡ trong công việc, tài chính và tình cảm.

Liên minh Việt - Nhật bắt tay xây dựng trung tâm logistics lạnh tích hợp đầu tiên tại Việt Nam
Chuyển động Sài Gòn

Liên minh Việt - Nhật bắt tay xây dựng trung tâm logistics lạnh tích hợp đầu tiên tại Việt Nam

Chuyển động Sài Gòn

Hai tập đoàn logistics Nhật Bản bắt tay cùng công ty Toàn Phát tại TP.HCM xây dựng Mekong Logistics Hub – trung tâm logistics lạnh tích hợp đầu tiên tại Việt Nam, với kỳ vọng nâng tầm chuỗi giá trị nông - thủy sản và đưa hàng Việt vươn xa thị trường toàn cầu.

Cô giáo đất Cảng gợi ý cách làm xôi chim ngon như nhà hàng
Xã hội

Cô giáo đất Cảng gợi ý cách làm xôi chim ngon như nhà hàng

Xã hội

Món xôi chim mà một cô giáo chế biến không quá cầu kì, khá nhanh gọn, nhưng vẫn thơm ngon hết sảy khiến các thành viên trong gia đình ai cũng mê.

Học sinh đi xe đạp điện lao xuống sông Xáng Ngang, được thành viên lực lượng an ninh cơ sở cứu kịp thời
Chuyển động Sài Gòn

Học sinh đi xe đạp điện lao xuống sông Xáng Ngang, được thành viên lực lượng an ninh cơ sở cứu kịp thời

Chuyển động Sài Gòn

Một nam học sinh ở xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh cũ) đã may mắn thoát chết sau khi mất lái, lao cả người và xe đạp điện xuống sông. Một thành viên lực lượng an ninh cơ sở đang đi phà đã bơi xuống sông đến cứu sống nam học sinh này.

Tin sáng (21/9): Công Phượng mất cơ hội ở ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin sáng (21/9): Công Phượng mất cơ hội ở ĐT Việt Nam?

Thể thao

Công Phượng mất cơ hội ở ĐT Việt Nam?; Cristiano Ronaldo lập cú đúp giúp Al Nassr thắng đậm; Barcelona có thể mua đứt Marcus Rashford; Chelsea tìm bến đỗ mới cho Raheem Sterling; Vợ cũ của Mauri Icardi công khai tình mới.

Hà Nội có thêm nguồn nước để “hồi sinh” sông Tô Lịch
Tin tức

Hà Nội có thêm nguồn nước để “hồi sinh” sông Tô Lịch

Tin tức

Nước thải đã qua xử lý tại Nhà máy Yên Xá (phường Thanh Liệt) bắt đầu được dẫn vào sông Tô Lịch qua tuyến kênh dài 1,7 km, sử dụng cống hộp bê tông kích thước 2,5 x 2,5 m, trước khi đổ vào sông tại đập dâng Thanh Liệt.

Giá USD hôm nay 21/9: Thêm dự báo 'nóng' về tỷ giá VND/USD
Kinh tế

Giá USD hôm nay 21/9: Thêm dự báo "nóng" về tỷ giá VND/USD

Kinh tế

Chứng khoán VNDirect dự báo, áp lực tỷ giá dự kiến sẽ hạ nhiệt trong quý IV/2025 nhờ sự kết hợp từ nhiều yếu tố: Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán, dòng vốn FDI giải ngân mạnh, thặng dư thương mại cải thiện và kiều hối gia tăng dịp cuối năm.

Thị trường tài sản số hôm nay 21/9: Dịch chuyển dòng tiền tỷ USD từ sàn ngoại về Việt Nam
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 21/9: Dịch chuyển dòng tiền tỷ USD từ sàn ngoại về Việt Nam

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 21/9: Ông Michael Kokalari (VinaCapital) đánh giá Chính phủ đang tập trung vào ba mục tiêu trọng yếu.

Phản ứng 'kỳ quặc' của NATO đối với máy bay chiến đấu của Nga gây phẫn nộ
Điểm nóng

Phản ứng 'kỳ quặc' của NATO đối với máy bay chiến đấu của Nga gây phẫn nộ

Điểm nóng

Cựu sĩ quan CIA Scott Ritter tuyên bố trên trang mạng xã hội X rằng phản ứng của NATO trước cáo buộc máy bay chiến đấu Nga vi phạm không phận Estonia giống như phản ứng của một kẻ đốt phá.

Vua sòng bạc Hà Hồng Sân: Là anh em họ với Lý Tiểu Long
Đông Tây - Kim Cổ

Vua sòng bạc Hà Hồng Sân: Là anh em họ với Lý Tiểu Long

Đông Tây - Kim Cổ

99 năm cuộc đời của vua sòng bạc Hà Hồng Sân (1921-2020) đã trải qua nhiều vinh quang và cay đắng, hơn nữa còn chứa đựng những khía cạnh thú vị mà công chúng ít khi nào nghe đến.

Đây là cách trồng hoa, trồng rau, trồng quả kiểu mới, giúp nông dân Lào Cai cầm nhiều tiền hơn
Nhà nông

Đây là cách trồng hoa, trồng rau, trồng quả kiểu mới, giúp nông dân Lào Cai cầm nhiều tiền hơn

Nhà nông

Từ chỗ chỉ quen với tập quán canh tác tự cung tự cấp, dựa nhiều vào thiên nhiên, hiện nay người dân vùng cao Lào Cai đã tiếp cận khoa học kỹ thuật, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, từng bước chuyển sang sản xuất chuyên canh hàng hóa.

Tin đọc nhiều

1

Hoa hậu Thùy Tiên được viện kiểm sát ghi nhận hai tình tiết giảm nhẹ

Hoa hậu Thùy Tiên được viện kiểm sát ghi nhận hai tình tiết giảm nhẹ

2

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

3

Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”

Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”

4

Lộ diện người biết rõ kết quả xét nghiệm từ FIVB của Đặng Thị Hồng

Lộ diện người biết rõ kết quả xét nghiệm từ FIVB của Đặng Thị Hồng

5

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 4 V.League 2025/2026: Vòng đấu của những trận “derby”!

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 4 V.League 2025/2026: Vòng đấu của những trận “derby”!