Khởi tố, bắt tạm giam cặp vợ chồng lừa đảo gần 100 tỷ đồng với chiêu bài "tu tập thành tiên"

Trước đó, như Báo Dân Việt đã thông tin, qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đã phát hiện tại một khu đất rẫy rộng lớn ở xã Ea Khal, huyện Ea H'leo có xây dụng 1 nhà thờ tổ và 6 tịnh thất, phục vụ cho nhiều người dân từ nhiều tỉnh, thành phố đến "ẩn tu".

Cơ quan điều tra phải dùng máy múc để lấy một số đồ vật mà cặp vợ chồng Tuấn và Nhớ chôn dưới dưới lòng đất, nhằm lửa đảo là sẽ giúp nhanh chóng "tu tập thành tiên".

Hoạt động tu tập tại đây có nhiều điều bất minh và có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua xác minh, phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, xác định khu đất rẫy trên rộng hơn 6ha là do Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (37 tuổi) cùng trú tại phường Tân An, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) mua, xây dựng các tịnh thất để dẫn dụ người dân về đây tu tập.

Khu đất rộng hơn 6ha ở xã Ea Khal, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk, nơi vợ chồng Tuấn và Nhớ dựng lên 1 nhà thờ tổ và 6 "tịnh thất" để lừa đảo "tu tập thành tiên".

Ngay sau đó, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử 3 tổ công tác lên đường đến Bình Dương, TP.HCM và huyện Ea H'leo bắt, khám xét nơi ở, nơi tu tập của 2 vợ chồng Tuấn.

Quá trình khám xét, công an đã thu giữ 10 giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất; 3 thẻ tiết kiệm với trị giá gần 12 tỷ đồng; 1 xe ô tô trị giá 2,7 tỷ đồng, hơn 100 triệu đồng tiền mặt; 2 xe mô tô; nhiều trang sức bằng vàng cùng hàng trăm đồ vật tu tập có liên quan.

Cơ quan chức năng tiến hành khám xét nơi ở, nơi tu tập của 2 vợ chồng Tuấn.

Bước đầu, công an đã làm rõ, vợ chồng Tuấn đã dùng thủ đoạn tu tập đắc đạo để lừa 3 bị hại chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý cặp vợ chồng Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Thị Nhớ theo quy định.