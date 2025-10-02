Đụng trúng con động vật hoang dã quý hiếm khi dọn dẹp sau bão số 10, một người Nghệ An nộp cho chính quyền

9 hoàng tử tranh ngai vàng, Khang Hi xử trí ra sao?
Khang Hi là hoàng đế Trung Hoa thứ 4 thời nhà Thanh. Ông được coi là một trong những hoàng đế vĩ đại nhất lịch sử Trung Hoa. Ông cũng là một trong những hoàng đế có nhiều con nhất.
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 2/10, UBND xã Giai Lạc (tỉnh Nghệ An) đã tiếp nhận 1 con rùa vàng quý hiếm, là động vật nguy cấp được anh Trần Văn Quy, trú ở xóm Bình Yên, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An phát hiện khi đang dọn dẹp trong vườn nhà của gia đình sau bão số 10.
Sau khi tìm hiểu, xác định con rùa vàng là động quý hiếm có tên trong sách Đỏ cần được bảo vệ nên anh Trần Văn Quý đã liên hệ và bàn giao cho chính quyền địa phương.
Anh Trần Văn Quy, nông dân ở xóm Bình Yên, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An (địa bàn huyện Yên Thành trước đây) bàn giao con rùa vàng quý hiếm cho chính quyền địa phương. Ảnh: GL
Được biệt, con rùa vàng quý hiếm nặng khoảng 1kg, kích thước 20cm, hoàn toàn khoẻ mạnh, nhanh nhẹn.
Anh Trần Văn Quy cho biết: "Trong lúc đang dọn dẹp khắc phục hậu quả cơn bão số 10, tôi tình cờ phát hiện một con rùa lạ có màu vàng đang bò trong vườn nhà. Qua tìm hiểu, đây là con rùa vàng cực kỳ quý hiếm.
Do đó, tôi đã bàn giao con rùa vàng cho UBND xã Giai Lạc để thả về môi trường tự nhiên theo quy định".
Rùa vàng có tên gọi khoa học là Cuora Mouhotii, là một loài rùa trên cạn vô cùng quý hiếm, thuộc họ rùa đầm Emydidae và bộ rùa Testudinata.
Rùa vàng có kích thước trung bình, được tìm thấy nhiều ở khu vực các nước như Trung Quốc, Đông Ấn Độ, Lào và Việt Nam. Rùa sa nhân thuộc nhóm IIB, được liệt kê trong Sách đỏ IUCN 2012 và cần được bảo vệ khẩn cấp.
Thắng cảnh Hang Câu, thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) là tác phẩm “điêu khắc đá kỳ vĩ” của nước và sóng biển qua hàng triệu năm. Hang Câu có nhiều tiềm năng trong nghiên cứu khảo cổ, điểm đến hấp dẫn đối với du khách khi tham quan đảo núi lửa Lý Sơn. Dù có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhưng công tác quản lý, bảo vệ và khai thác giá trị của thắng cảnh này đang tồn tại nhiều bất cập.