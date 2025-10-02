Chủ đề nóng

Chủ đề nóng
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Đụng trúng con động vật hoang dã quý hiếm khi dọn dẹp sau bão số 10, một người Nghệ An nộp cho chính quyền

Lê Tập Thứ năm, ngày 02/10/2025 16:28 GMT+7
Anh Trần Văn Quy, xóm Bình Yên, xã Giai Lạc (trước đây là xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cũ) đang dọn dẹp vườn sau bão số 10, đã vô trình đụng trúng một con rùa vàng-động vật hoang dã quý hiếm. Sau khi biết con vật quý hiếm này có tên trong sách Đỏ, anh Quy đã đem con rùa vàng đến bàn giao cho chính quyền địa phương để thả về môi trường tự nhiên.
Ngày 2/10, UBND xã Giai Lạc (tỉnh Nghệ An) đã tiếp nhận 1 con rùa vàng quý hiếm, là động vật nguy cấp được anh Trần Văn Quy, trú ở xóm Bình Yên, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An phát hiện khi đang dọn dẹp trong vườn nhà của gia đình sau bão số 10.

Sau khi tìm hiểu, xác định con rùa vàng là động quý hiếm có tên trong sách Đỏ cần được bảo vệ nên anh Trần Văn Quý đã liên hệ và bàn giao cho chính quyền địa phương.


Anh Trần Văn Quy, nông dân ở xóm Bình Yên, xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An (địa bàn huyện Yên Thành trước đây) bàn giao con rùa vàng quý hiếm cho chính quyền địa phương. Ảnh: GL

Được biệt, con rùa vàng quý hiếm nặng khoảng 1kg, kích thước 20cm, hoàn toàn khoẻ mạnh, nhanh nhẹn.

Anh Trần Văn Quy cho biết: "Trong lúc đang dọn dẹp khắc phục hậu quả cơn bão số 10, tôi tình cờ phát hiện một con rùa lạ có màu vàng đang bò trong vườn nhà. Qua tìm hiểu, đây là con rùa vàng cực kỳ quý hiếm.

Con rùa núi vàng, con động vật rừng, con động vật hoang dã có tên trong sách Đỏ được Anh Trần Văn Quy bàn giao cho chính quyền địa phương. Ảnh: GL

Do đó, tôi đã bàn giao con rùa vàng cho UBND xã Giai Lạc để thả về môi trường tự nhiên theo quy định".

Rùa vàng thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB (sách Đỏ Việt Nam, sách Đỏ thế giới). Ảnh: GL

Rùa vàng có tên gọi khoa học là Cuora Mouhotii, là một loài rùa trên cạn vô cùng quý hiếm, thuộc họ rùa đầm Emydidae và bộ rùa Testudinata.

Rùa vàng có kích thước trung bình, được tìm thấy nhiều ở khu vực các nước như Trung Quốc, Đông Ấn Độ, Lào và Việt Nam. Rùa sa nhân thuộc nhóm IIB, được liệt kê trong Sách đỏ IUCN 2012 và cần được bảo vệ khẩn cấp.

