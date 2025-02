Ngày 13/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Võ Văn Lam (SN 1977, ngụ quận Bình Tân), Đỗ Viết Tuấn (SN 1982, quê Quảng Trị) và Đỗ Công Minh Trị (SN 1977, ngụ tỉnh Long An) về hành vi vận chuyển hàng cấm.



Tài xế xe tải bị bắt vì được thuê vận chuyển 40.440 bao thuốc lá lậu

Theo thông tin ban đầu, lúc 21h30 ngày 16/1, lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra xe tải do Lam điều khiển.

Lam tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Qua kiểm tra, xác định bên trong thùng xe có 62 thùng carton chứa 40.440 bao thuốc lá điếu mang các nhãn hiệu: NANJING, CHUNGHWA, 555 GOLD, ESSE CHANGE.

Lam thừa nhận số hàng trên do Tuấn thuê vận chuyển. Năm 2023, Tuấn và Lam quen biết nhau do cùng làm nghề tài xế xe tải.

Tuấn (bên phải) và Trị tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Cuối tháng 11/2024, Tuấn giới thiệu cho Lam làm vận chuyển hàng cấm từ Long An về TPHCM để giao cho các xe tải lớn chạy tuyến Bắc – Nam để vận chuyển ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Cả hai thực hiện vận chuyển hàng cấm cùng nhau được khoảng 30 chuyến. Tiền công Lam nhận được là 25 nghìn đồng/thùng hàng.

Chiều 16/1, Tuấn gọi điện cho Lam đi chở hàng cấm. Trên đường di chuyển, Lam nhận được điện thoại của Trị thông báo điểm bốc hàng.

Khi đến địa điểm bãi đất trống thuộc ấp 1, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Lam cùng với Trị vận chuyển 62 thùng carton chứa thuốc lá điếu nhập lậu từ bãi đất lên xe tải của Lam.

Bốc hàng xong, Lam lái xe tải chạy trên tuyến Quốc lộ 1 cũ để giao hàng thì bị cảnh sát bắt giữ. Từ lời khai của Lam, cảnh sát đã bắt giữ Tuấn và Trị.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận được 1 người đàn ông không rõ lai lịch thuê vận chuyển thuốc lá lậu từ TPHCM ra Hà Nội nên Tuấn đã giới thiệu công việc này cho Lam để chia tiền công.

Khi Tuấn nhận thông báo có thuốc lá điếu nhập lậu sẽ liên lạc với Lam để đến nhận, vận chuyển hàng rồi giao cho các xe tải lớn để chuyển ra Bắc.

Lam đếm số thùng hàng và báo cho Tuấn để tính tiền công. Tiền công vận chuyển thỏa thuận với người bán là 250 nghìn đồng/ thùng, Tuấn và Lam hưởng 25 nghìn đồng/ thùng, số còn lại Tuấn trả cho các tài xế xe tải lớn.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh tiếp tục điều tra, làm rõ.