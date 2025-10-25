Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 06:24 GMT+7

Dưới chân con đèo đẹp ngoạn mục ở tỉnh Đắk Lắk (sau sáp nhập) có một cái vịnh biển đẹp nhất, nhì Việt Nam

+ aA -
Ngọc Dung Thứ bảy, ngày 25/10/2025 06:24 GMT+7
Nằm nép mình dưới chân đèo Cả, vịnh Vũng Rô, tỉnh Đắk Lắk mới (sau sáp nhập tỉnh Phú Yên) hiện lên như một bức tranh sơn thủy hữu tình giữa biển trời bao la. Không chỉ là danh thắng nổi tiếng, nơi đây còn là chứng tích lịch sử, gắn với bến Vũng Rô - nơi từng đón những chuyến tàu Không số chở vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Vẻ đẹp thiên nhiên và hào khí lịch sử hòa quyện đã làm nên sức hút đặc biệt của vịnh Vũng Rô-vịnh biển đẹp mê ly nơi phía Đông tỉnh Đắk Lắk (địa phận tỉnh Phú Yên trước sáp nhập).

Vịnh Vũng Rô Phú Yên: Bức tranh thủy mặc giữa biển trời Đắk Lắk

Chúng tôi đến Vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (địa phận tỉnh Phú Yên trước sáp nhập) vào những ngày chớm thu, khi tiết trời dịu lại sau những ngày hè rực nắng.

Cuba trồng lúa, tự hào, xúc động với dự án trồng lúa ở Cuba qua xem phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc"

Vũng Rô là vịnh biển đẹp, được bao bọc bởi những dãy núi hùng vĩ như Đèo Cả, Đá Bia, Hòn Bà ở ba phía Bắc, Đông, Tây; phía Nam là Mũi Điện - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam với ngọn hải đăng sừng sững giữa mây trời.

Từ trung tâm phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk (địa phận TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây) chúng tôi chạy xe máy theo quốc lộ 1 xuôi Nam khoảng 30 km.

Đến lưng chừng đèo Cả, một con đường nhỏ hiện ra, dẫn xuống vịnh. Cả đoàn rẽ vào, men theo những con dốc quanh co giữa màu xanh bạt ngàn núi rừng.

Dọc đường đi, làn gió biển mát rượi thoảng qua khiến không gian thêm trong lành. Giữa thiên nhiên xanh mát, chúng tôi như hòa vào sự bao la của đất trời, tạm gác lại những bộn bề thường nhật.

Rồi bất chợt, Vũng Rô hiện ra rộng mở giữa khoảng không mênh mông, tựa tấm gương khổng lồ màu ngọc bích. Những bãi cát trắng mịn trải dài ôm lấy làn nước trong xanh thơ mộng.

Vịnh Vũng Rô còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng hàng trăm loài hải sản và cả những rạn san hô rực rỡ dưới lòng biển - vẻ đẹp khiến ai từng chứng kiến đều nao lòng. Không phải ngẫu nhiên khi nơi đây từng được Tổ chức Du lịch thế giới công nhận là một trong những thắng cảnh đẹp nhất châu Á.

Đang mải khám phá, chúng tôi gặp anh Đặng Văn Thành - một người dân địa phương mộc mạc, thân thiện.

Anh chia sẻ: “Muốn tận hưởng trọn vẹn Vũng Rô, nên ngủ lại một đêm để cảm nhận sự tĩnh lặng khi đêm xuống và dậy sớm ngắm bình minh. Ban ngày, có thể thuê thuyền khám phá các hòn đảo nhỏ, lặn ngắm san hô, thưởng thức tôm hùm, cá mú tươi ngon đánh bắt ngay tại vịnh”.

Vẻ đẹp mê ly của non nước mây trời ở Vịnh Vũng Rô, xã Xuân Hòa, tỉnh Đắk Lắk (địa phận tỉnh Phú Yên trước sáp nhập) dưới chân đèo Cả và núi Đá Bia hùng vĩ. Ảnh: D.T.Xuân

Qua lời anh, chúng tôi biết thêm nhiều câu chuyện làng chài, những ngày biển động và niềm tự hào khi Vũng Rô ngày càng được nhiều du khách biết đến…

Dấu ấn lịch sử hào hùng nơi vịnh Vũng Rô

Giữa khung cảnh yên bình, trong xanh của vịnh Vũng Rô hôm nay, chúng tôi chợt nghĩ về một thời bi tráng của vùng đất này.

Nơi vịnh biển thơ mộng này từng in dấu chân bao lớp người đi vào lịch sử, gắn với những chuyến tàu Không số trên con đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại. Không chỉ quyến rũ bởi cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, Vũng Rô còn là một vùng đất thiêng liêng, nơi mỗi làn sóng, ngọn gió vẫn thì thầm nhắc nhớ về những ngày khói lửa, khi biển trời nơi đây hóa thành trang sử vàng của dân tộc.

Với địa hình vịnh nước sâu, kín gió, núi non hiểm trở, nơi đây là chỗ neo đậu an toàn cho tàu thuyền, đồng thời có nhiều hang, gộp đá tự nhiên thuận lợi cất giấu vũ khí.

Vịnh Vũng Rô còn có các hành lang bí mật nối Hòa Hiệp, Hòa Xuân lên các căn cứ kháng chiến như Tỉnh ủy Phú Yên, Liên Tỉnh ủy 3 và các tỉnh Nam Tây Nguyên. Chính địa thế hiểm trở nhưng kín đáo đã biến nơi đây thành bến tiếp nhận vũ khí từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam - Tây Nguyên.

Từ tháng 11/1964 - 2/1965, nơi đây đón 4 chuyến tàu Không số, mang gần 200 tấn vũ khí cho các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk (cũ).

Công việc bốc dỡ, vận chuyển được quân và dân địa phương tổ chức chu đáo, mưu trí, kiên cường. Ở bến Vũng Rô còn lưu truyền câu chuyện cảm động về cô dân công Nguyễn Thị Tảng (quê Hòa Hiệp) đã trao cho thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh nắm đất quê hương gói trong chiếc khăn tay khi tàu sắp rời bến như lời gửi gắm tình quân dân Phú Yên ra miền Bắc, trở thành biểu tượng đẹp trong kháng chiến.

Ba chuyến cập bến an toàn, nhưng chuyến thứ tư - tàu 143 bị địch phát hiện. Trong những tháng ngày khốc liệt đó, nhiều chiến sĩ hải quân đã anh dũng hy sinh, máu của họ hòa vào biển khơi, hóa thành sóng nước mênh mông.

Gắn bó sâu sắc với những chuyến hải trình lịch sử ấy là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh, nguyên Thuyền trưởng tàu 41 - người từng chỉ huy ba chuyến tàu cập bến Vũng Rô an toàn.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh kể lại chuyện tàu Không số vận chuyển vũ khí trên bến vịnh Vũng Rô, tỉnh Phú Yên, nay là tỉnh Đắk Lắk cho thế hệ trẻ. Ảnh: D.T.Xuân

Mỗi lần trở lại bến xưa, nơi in dấu bao khoảnh khắc sinh tử, khóe mắt ông lại rưng rưng. Trong giọng kể của ông, niềm tự hào quyện cùng nỗi nghẹn ngào khi nhắc đến những đồng đội đã ngã xuống, về những đêm tối căng mình vượt sóng gió, về những cái bắt tay vội vã giữa quân dân và cả sự hy sinh thầm lặng, thiêng liêng…

Rời câu chuyện của vị thuyền trưởng già, chúng tôi dạo bước trên bến Vũng Rô trong buổi chiều bảng lảng nắng.

Vịnh Vũng Rô được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia từ ngày 18/6/1997. Tại đây, Quân chủng Hải quân đã xây dựng Bia di tích bến Vũng Rô và Nhà tưởng niệm liệt sĩ Đoàn tàu Không số để ghi nhớ và tri ân sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước.

Giữa dòng khách tham quan, chúng tôi gặp Nguyễn Hoàng Nam - một sinh viên đến từ TP. Hồ Chí Minh đứng lặng khá lâu trước bia tưởng niệm.

Nam bộc bạch: “Đọc trong sách đã thấy xúc động nhưng đến tận nơi, nghe kể về những chuyến tàu Không số và sự hy sinh, em càng thấy trân trọng tình yêu nước, lòng quả cảm và sự hy sinh thầm lặng của bao lớp người đi trước”.

Vịnh Vũng Rô hôm nay không chỉ là một điểm đến thơ mộng mà còn là “địa chỉ đỏ” để tri ân, nhắc nhớ và tiếp nối.

Giữa sắc xanh ngọc bích của biển trời, âm vang lịch sử như hòa vào nhịp sống hiện đại, khiến vịnh Vũng Rô vừa là bức tranh thủy mặc nên thơ, vừa là bản trường ca bất tử của dân tộc.

Theo: Báo Đắk

Tham khảo thêm

Lạ chưa, loại cây trồng làm hàng rào mọc dại bạt ngàn ở Phú Yên, chàng trai 8X này 'biến thành' nước ép, mỹ phẩm

Lạ chưa, loại cây trồng làm hàng rào mọc dại bạt ngàn ở Phú Yên, chàng trai 8X này "biến thành" nước ép, mỹ phẩm

Vô khu rừng này của một xã ở Phú Yên, thấy con động vật hoang dã ngồi thu lu trên cây cao

Vô khu rừng này của một xã ở Phú Yên, thấy con động vật hoang dã ngồi thu lu trên cây cao

Một huyện ở Phú Yên chuyển sang trồng nhiều loại cây đặc sản, dân giàu lên thấy rõ

Một huyện ở Phú Yên chuyển sang trồng nhiều loại cây đặc sản, dân giàu lên thấy rõ

Loại cây dại có gai nhọn này ai thấy cũng né, một anh Phú Yên làm kiểu gì mà lại 'biến' thành tiền?

Loại cây dại có gai nhọn này ai thấy cũng né, một anh Phú Yên làm kiểu gì mà lại "biến" thành tiền?

Nuôi loài thú vốn là con động vật hoang dã 'nhát như cáy', ông nông dân Phú Yên giàu hẳn lên

Nuôi loài thú vốn là con động vật hoang dã "nhát như cáy", ông nông dân Phú Yên giàu hẳn lên

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

Trong khi Philippines, thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam đang dự tính xây dựng 147 trung tâm chế biến lúa gạo nhằm hướng đến mục tiêu dần tự chủ lương thực thì Việt Nam cũng tìm hướng mở rộng thị trường, sang các nước châu Phi, châu Á khác. Trong 20 ngày đầu tháng 10, các chuyến tàu chở gạo Việt Nam cũng hướng đến châu Phi là chủ yếu.

Nuôi thành công thứ cá rẻ tiền, thịt ngọt như mì chính, bơi dày đặc, một ông nông dân Tây Ninh xong vụ nào lãi vụ đó

Nhà nông
Nuôi thành công thứ cá rẻ tiền, thịt ngọt như mì chính, bơi dày đặc, một ông nông dân Tây Ninh xong vụ nào lãi vụ đó

Cuba trồng lúa, tự hào, xúc động với dự án trồng lúa ở Cuba qua xem phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc"

Nhà nông
Cuba trồng lúa, tự hào, xúc động với dự án trồng lúa ở Cuba qua xem phim tài liệu 'Hạt giống hạnh phúc'

Các tuyến đường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninh Bình, có nơi toàn nhà to, biệt thự

Nhà nông
Các tuyến đường nông thôn mới đẹp như phim ở Ninh Bình, có nơi toàn nhà to, biệt thự

Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đề xuất chính sách đặc biệt mở vùng sản xuất lúa tại Cuba, Triều Tiên

Nhà nông
Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đề xuất chính sách đặc biệt mở vùng sản xuất lúa tại Cuba, Triều Tiên

Đọc thêm

Xem phim, tôi và chồng quyết định dù bận đến mấy, chúng tôi vẫn phải làm điều này mỗi tối để cứu con
Gia đình

Xem phim, tôi và chồng quyết định dù bận đến mấy, chúng tôi vẫn phải làm điều này mỗi tối để cứu con

Gia đình

Gia đình không chỉ cần tình yêu mà cần một cơ chế giao tiếp lành mạnh.

Nếu Tần Thủy Hoàng sống thọ, liệu có xuất hiện “Hán – Sở tranh hùng”?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu Tần Thủy Hoàng sống thọ, liệu có xuất hiện “Hán – Sở tranh hùng”?

Đông Tây - Kim Cổ

Doanh Chính, Tần Thủy Hoàng, con trai của Tần Chiêu Tương Vương và Triệu Cơ, là một chính khách, nhà chiến lược và nhà cải cách kiệt xuất ở Trung Quốc cổ đại. Ông là nhân vật chính trị đầu tiên hoàn thành việc thống nhất Trung Quốc, và ông cũng là vị vua đầu tiên của Trung Quốc tự xưng là Hoàng đế.

Mưa lớn liên tiếp, đất đá ở Đà Nẵng vẫn đang 'dịch chuyển', đe doạ tài xế dừng xe trên đường Hồ Chí Minh
Nhà nông

Mưa lớn liên tiếp, đất đá ở Đà Nẵng vẫn đang "dịch chuyển", đe doạ tài xế dừng xe trên đường Hồ Chí Minh

Nhà nông

Lãnh đạo xã Phước Năng (TP Đà Nẵng) cảnh báo nguy cơ đất đá tiếp tục sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đe dọa an toàn tài xế khi nhiều phương tiện vẫn đang dừng nối đuôi tại khu vực sạt lở.

Hà Tĩnh: Chuẩn bị tung loạt đặc sản OCOP phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Nhà nông

Hà Tĩnh: Chuẩn bị tung loạt đặc sản OCOP phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Nhà nông

Những tháng cuối năm đang trở thành thời điểm “nóng” tại nhiều cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP trên địa bàn Hà Tĩnh. Đây được xem là giai đoạn vàng để các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất tăng tốc sản xuất, mở rộng kênh phân phối, sẵn sàng nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026.

Hoàng đế đầu tiên của nhà Nam Minh: Vừa lên ngôi, cho thái giám lùng bắt thiếu nữ vào cung hầu hạ
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế đầu tiên của nhà Nam Minh: Vừa lên ngôi, cho thái giám lùng bắt thiếu nữ vào cung hầu hạ

Đông Tây - Kim Cổ

Bản thân Chu Do Tung, thay vì trở thành điểm tựa để vực dậy triều Minh, lại chỉ là một vị hoàng đế nhu nhược, mê tửu sắc, để mặc quốc sự rơi vào tay gian thần, và cuối cùng kết thúc trong cảnh ô nhục bị quân Thanh bắt sống, xử tử nơi đất khách.

Ai sinh tháng Âm lịch này được ban phước lành, nhân duyên tốt, năng lực mạnh, trung niên rủng rỉnh
Gia đình

Ai sinh tháng Âm lịch này được ban phước lành, nhân duyên tốt, năng lực mạnh, trung niên rủng rỉnh

Gia đình

Người sinh tháng Âm lịch này không dựa vào tài sản thừa kế mà dựa vào sự sáng suốt và hành động thiết thực của chính mình để vươn lên làm giàu.

SLNA thua Đông Á Thanh Hóa, HLV Văn Sỹ Sơn nói gì với khán giả?
Thể thao

SLNA thua Đông Á Thanh Hóa, HLV Văn Sỹ Sơn nói gì với khán giả?

Thể thao

“Với trận thua này tôi không trách các cầu thủ. Trách nhiệm thuộc về tôi. Tôi xin nhận lỗi trước toàn thể khán giả nhà”, HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ sau trận SLNA thua Đông Á Thanh Hóa.

'Trải nghiệm đau đớn' - Bộ trưởng Đức trốn trong hầm trú ẩn khi Nga tấn công Kiev
Thế giới

'Trải nghiệm đau đớn' - Bộ trưởng Đức trốn trong hầm trú ẩn khi Nga tấn công Kiev

Thế giới

Bộ trưởng Kinh tế Đức, bà Katherina Reiche, đã buộc phải xuống hầm trú ẩn trong đợt không kích của Nga nhằm vào Kiev rạng sáng thứ Bảy25/10.

Tin tối (26/10): FIFA báo tin cực vui cho bóng đá Việt Nam
Thể thao

Tin tối (26/10): FIFA báo tin cực vui cho bóng đá Việt Nam

Thể thao

FIFA báo tin cực vui cho bóng đá Việt Nam; cầu thủ Chelsea phải sơ tán khỏi sân tập; Messi bỏ ngỏ khả năng dự World Cup 2026; Carragher tin Man City đủ sức cản bước Arsenal vô địch; Barcelona cử người “xem giò” Greenwood.

Hơn 1000 binh sĩ Ukraine bị bao vây, ông Putin ra lệnh gấp
Thế giới

Hơn 1000 binh sĩ Ukraine bị bao vây, ông Putin ra lệnh gấp

Thế giới

Khoảng hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đã bị các lực lượng Nga bao vây tại khu vực Kupyansk và Krasnoarmeysk - các chỉ huy quân đội Nga báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin khi ông đến thăm một sở chỉ huy hôm Chủ nhật 26/10.

Thác Bản Giốc, tượng đài chiến thắng Điện Biên, đồng lúa chín, nhà sàn... được tái hiện sinh động tại Hội chợ Mùa Thu
Ảnh

Thác Bản Giốc, tượng đài chiến thắng Điện Biên, đồng lúa chín, nhà sàn... được tái hiện sinh động tại Hội chợ Mùa Thu

Ảnh

Ngày 26/10, dòng người tấp nập đổ về Trung tâm Triển lãm Quốc gia để hòa vào không khí rộn ràng của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025. Khu vực gian hàng của các tỉnh thành miền múi phía Bắc thu hút nhiều người đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Đà Nẵng: Công an mở bếp giữa đêm mưa, nấu mì cứu đói cho gần 200 người dân
Xã hội

Đà Nẵng: Công an mở bếp giữa đêm mưa, nấu mì cứu đói cho gần 200 người dân

Xã hội

Giữa đêm mưa lũ, gần 200 người dân xã Trà Leng được lực lượng công an xã đưa đến trú ẩn an toàn và cùng nhau chia sẻ bát mì nóng, sưởi ấm lòng người giữa rẻo cao trong những ngày mưa dữ.

Nông thôn Tây Bắc: Rộn ràng lễ hội mừng cốm mới ở Mường Kim, Lai Châu
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Rộn ràng lễ hội mừng cốm mới ở Mường Kim, Lai Châu

Lai Châu Ngày Mới

Những ngày cuối tháng 10, không khí rộn ràng, vui tươi tràn ngập bản Cáp Na 1 (Mường Kim, Lai Châu). Người người nô nức đổ về dự lễ hội Kin Khảu Mảu (mừng cốm mới) năm 2025.

Bất ngờ với ca khúc “Còn gì đẹp hơn” được kết hợp mới lạ theo cách này
Văn hóa - Giải trí

Bất ngờ với ca khúc “Còn gì đẹp hơn” được kết hợp mới lạ theo cách này

Văn hóa - Giải trí

Khác với phiên bản giản dị, mộc mạc của Nguyễn Hùng, ca khúc “Còn gì đẹp hơn” trong MV cùng tên đã đưa làn điệu âm hưởng dân gian “Bèo dạt mây trôi” kết hợp phong cách Pop – Classical tạo nên điều bất ngờ cho khán giả.

Giải pháp để chính quyền 2 cấp nâng cao hiệu quả giảm nghèo trong giai đoạn mới
Giảm nghèo đa chiều

Giải pháp để chính quyền 2 cấp nâng cao hiệu quả giảm nghèo trong giai đoạn mới

Giảm nghèo đa chiều

Ngoài việc chủ động, linh hoạt trong việc thiết kế chính sách giảm nghèo, chính quyền 2 cấp cũng cần có những giải pháp căn cơ, cụ thể đặc biệt là tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo làm công tác giảm nghèo.

Một sai lầm định đoạt trận đấu giữa SLNA và Đông Á Thanh Hóa
Thể thao

Một sai lầm định đoạt trận đấu giữa SLNA và Đông Á Thanh Hóa

Thể thao

Tình huống mắc sai lầm của hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ đã tạo điều kiện để Rimario ghi bàn thắng định đoạt trận đấu. Kết quả, SLNA thua Đông Á Thanh Hóa 0-1.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu rơi nước mắt tại hôn lễ: 'Mọi người biết anh là thiếu gia nhưng ta đã đi qua những ngày tay trắng'
Văn hóa - Giải trí

Chế Nguyễn Quỳnh Châu rơi nước mắt tại hôn lễ: "Mọi người biết anh là thiếu gia nhưng ta đã đi qua những ngày tay trắng"

Văn hóa - Giải trí

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu cho biết cô và chồng thiếu gia đã trải qua nhiều thăng trầm trong 5 năm bên nhau.

Ông Trump chứng kiến Thái Lan - Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn
Thế giới

Ông Trump chứng kiến Thái Lan - Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn

Thế giới

Tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Mỹ diễn ra ở Kuala Lumpur ngày 26/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á rằng, Washington sẽ duy trì vai trò là đối tác tin cậy và mạnh mẽ của khu vực “trong nhiều thế hệ tới”, theo Nikkei.

Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội: Thành công nổi bật nhất là đảm bảo thực thi ngay Công ước
Thế giới

Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội: Thành công nổi bật nhất là đảm bảo thực thi ngay Công ước

Thế giới

Với việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước Hà Nội, kết quả quan trọng nhất là đảm bảo được việc thực thi ngay Công ước. Đã có 72 nước ký kết vào sau này phê chuẩn, đảm bảo công ước đi vào hiệu lực rất sớm và được thực thi sớm.

Hưng Yên chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực giấy tờ khi đã có ở VNeID, đề nghị người dân giám sát
Tin tức

Hưng Yên chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực giấy tờ khi đã có ở VNeID, đề nghị người dân giám sát

Tin tức

UBND tỉnh Hưng Yên đã chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực và giấy tờ, tài liệu khi thông tin đã được tích hợp trên căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử.

Bầu 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
Tin tức

Bầu 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Tin tức

Chiều 26/10, HĐND thành phố Hải Phòng kiện toàn công tác nhân sự các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND thành phố.

Nhiều điểm sạt lở do mưa lớn, Đà Nẵng di dời khẩn cấp hơn 620 người dân
Tin tức

Nhiều điểm sạt lở do mưa lớn, Đà Nẵng di dời khẩn cấp hơn 620 người dân

Tin tức

Nhiều điểm sạt lở do mưa lớn, Đà Nẵng di dời khẩn cấp hơn 620 người dân, thông tin vừa được UBND xã Trà Đốc cho biết.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có chỉ số phúc khí cao, tài vận ấm lên vào mùa đông, Tết này không thiếu tiền tiêu
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp có chỉ số phúc khí cao, tài vận ấm lên vào mùa đông, Tết này không thiếu tiền tiêu

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, mùa đông sẽ mang đến cho 4 con giáp cuộc sống đầy bất ngờ, cho phép họ tạm biệt những lo lắng về tài chính.

Bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm dưới vuông tôm ở Cà Mau
Tin tức

Bé gái 3 tuổi tử vong thương tâm dưới vuông tôm ở Cà Mau

Tin tức

Bé gái 3 tuổi ở nhà cùng cha ruột (xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau), nhưng không may trong lúc chạy ra ngoài đã té ngã xuống vuông tôm, tử vong.

Đánh bại Thể Công Viettel, HAGL thoát khỏi vị trí cuối bảng
Thể thao

Đánh bại Thể Công Viettel, HAGL thoát khỏi vị trí cuối bảng

Thể thao

Trong cuộc đọ sức tại vòng 8 V.League 2025/2026, HAGL thi đấu lép vế nhưng nhờ phòng ngự kín kẽ và tận dụng tốt cơ hội nên đội chủ sân Pleiku đã xuất sắc đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 2-1.

'Bóng hồng” đến sân Vinh tiếp lửa SLNA đấu Đông Á Thanh Hoá
Thể thao

"Bóng hồng” đến sân Vinh tiếp lửa SLNA đấu Đông Á Thanh Hoá

Thể thao

Trong khi CĐV Thanh Hóa mang theo dàn trống "khủng" đến sân Vinh, thì nhiều bóng hồng xứ Nghệ cũng đã dự khán từ rất sớm khiến không khí trận đấu giữa SLNA và Đông Á Thanh Hóa "nóng rực" trước giờ bóng lăn.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA trừng phạt giờ ra sao?
Thể thao

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA trừng phạt giờ ra sao?

Thể thao

Mới đây, truyền thông Malaysia đã bất ngờ cập nhật tình trạng hiện tại của 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA ra án phạt.

Làng Lim, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có kiểu hát 'Quan họ hiếu', vậy quan họ hiếu là lối hát như thế nào?
Nhà nông

Làng Lim, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có kiểu hát "Quan họ hiếu", vậy quan họ hiếu là lối hát như thế nào?

Nhà nông

Mỗi làng quan họ gốc thường có hình thức diễn xướng đặc trưng với những quy định lề lối riêng. Trong đó, làng Lũng Giang (còn gọi làng Lim, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) và làng kết chạ Tam Sơn (phường Tam Sơn) từng có một hình thức diễn xướng quan họ rất độc đáo gọi là "Quan họ hiếu" hay còn gọi chèo Chải hê nhưng nay đã mai một.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump
Thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump

Thế giới

Ngày 26/10, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), nhân dịp cùng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hoa Kỳ.

'Đường Tăng' ở tuổi 73 vẫn miệt mài livestream bán hàng
Văn hóa - Giải trí

"Đường Tăng" ở tuổi 73 vẫn miệt mài livestream bán hàng

Văn hóa - Giải trí

Nam diễn viên Trì Trọng Thụy, người gắn liền với vai Đường Tăng trong “Tây du ký” hiện vẫn livestream bán hàng mỗi ngày dù đã 73 tuổi và sở hữu khối tài sản hàng tỷ USD từ người vợ quá cố.

Tin đọc nhiều

1

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

2

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT
13

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT

3

Sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường QL14E lên miền núi Đà Nẵng bị chia cắt, 33 hộ dân bị cô lập

Sạt lở nghiêm trọng, tuyến đường QL14E lên miền núi Đà Nẵng bị chia cắt, 33 hộ dân bị cô lập

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

5

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?