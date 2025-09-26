Nước ép, trà thảo dược xương rồng

Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư cơ khí, Trần Bảo Huy, sinh năm 1988, ở phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk (trước sáp nhập, đây là địa bàn tỉnh Phú Yên) làm việc cho một tập đoàn của Nhật Bản có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Sau 7 năm gắn bó, Huy quyết định chuyển đến phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) mở homestay.

Từ việc sử dụng xương rồng tai thỏ vào trang trí như một cách tạo điểm nhấn không gian biển giữa cao nguyên, Huy có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về loại cây quen thuộc này và phát hiện ra xương rồng có rất nhiều công dụng.

Thay vì làm dịch vụ, Huy chuyển hướng sang trồng và thử nghiệm chế biến xương rồng thành các sản phẩm xương rồng muối chua, nước ép xương rồng.

Ban đầu, vì không biết cách khống chế độ nhớt nên sản phẩm dễ hư, thối. Mất thêm một thời gian học hỏi, Huy đã tìm ra công nghệ ép, sấy và hình thành công thức riêng trong chế biến xương rồng.

Thấy được hướng đi mới, Huy đã bán hết tài sản về lại quê nhà Phú Yên bắt đầu hành trình mới: Khởi nghiệp từ cây xương rồng.





Anh Trần Bảo Huy, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk (trước sáp nhập, đây là địa bàn tỉnh Phú Yên) thu hoạch xương rồng tại vườn mẫu. Ảnh: M.Duyên

“Tháng 7/2023, những chai nước ép xương rồng đầu tiên ra đời đạt chuẩn, có thể bảo quản trong điều kiện tự nhiên một năm mà vẫn giữ được nguyên chất.

Năm 2024, hai sản phẩm nước ép xương rồng và xương rồng muối chua nhận được chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Năm 2025, tôi sản xuất thêm trà thảo dược xương rồng đóng gói bằng túi lọc”, Huy kể.

Xương rồng vốn là loại cây mọc tự nhiên ở miền Trung nắng gió; chỉ cần dùng một nhánh dinh dưỡng cắm xuống cát là lên thành cây. Tuy nhiên, xương rồng xuất hiện rải rác nên việc thu hái phục vụ chế biến gặp khó khăn.

Muốn có nguyên liệu ổn định, Huy vận động bà con trồng diện tích lớn. Hiện Huy liên kết được với 20 hộ dân tăng diện tích trồng lên từ 2 - 5ha. Qua đó không chỉ bảo đảm nguyên liệu cho chế biến mà còn giúp người dân có thêm nguồn thu nhập từ cây quen thuộc này.

Xác định gắn bó với cây xương rồng, Huy thành lập Công ty TNHH Xương rồng Việt Nam, xây dựng nhà xưởng chế biến và đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm từ xương rồng ra thị trường với thương hiệu Leafking.

Không chỉ đạt lợi ích kinh tế, ước mơ của Trần Bảo Huy còn là phủ xanh những dải cát trống khô cằn, gửi thông điệp bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu tới mọi người.

“Xương rồng phù hợp với miền Trung đất cát, khô hạn. Khi phát triển rộng, xương rồng không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế đất bạc màu và hiện tượng sa mạc hóa. Tăng giá trị cho loài cây này cũng là cách góp phần mang lại cuộc sống ổn định cho bà con”, Huy bộc bạch.

Chiết xuất cây xương rồng làm mỹ phẩm

Trần Văn Vũ (SN 1986, phường Đông Hòa) cũng từng ở lại TP Hồ Chí Minh làm việc sau khi tốt nghiệp đại học ngành kỹ sư xây dựng.

Những lúc rảnh rỗi, Vũ tìm hiểu về xương rồng, một loại cây truyền thống của vùng đất cát quê hương và thấy tiếc khi ở các nước như Mỹ, Ấn Độ từ lâu đã khai thác cây xương rồng thành sản phẩm hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao, trong khi người dân quê mình bao đời nay gắn bó cùng xương rồng lại không thể khá hơn.

Anh Trần Văn Vũ kiểm tra quá trình sinh trưởng của cây xương rồng trên vùng đất cát quê hương. Ảnh: CTV

Với mục tiêu biến loại cây quen thuộc này thành cây trồng có giá trị, Vũ bắt tay vào khai thác, và cách của Vũ là áp dụng khoa học kỹ thuật để chiết xuất xương rồng tươi thành nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm.

Năm 2018, Vũ về quê thành lập Công ty Cổ phần Organic Nopal Việt Nam và tăng diện tích vùng nguyên liệu từ 300 m2 lên 5 ha.

Trong quá trình chiết xuất, công ty áp dụng công nghệ sinh học và máy móc tiên tiến để bảo toàn được các loại vitamin, khoáng chất và hoạt chất quý có trong xương rồng.

Qua đó tạo ra những sản phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, có dược tính cao cho ngành thực phẩm và mỹ phẩm mà lại rất thân thiện với môi trường.

“Con đường phía trước còn nhiều gian nan nhưng tới hiện tại, tôi vui mừng vì sau bao nỗ lực cuối cùng cũng tìm ra con đường khẳng định được giá trị cho cây xương rồng”, Vũ chia sẻ.

