Thể thao
Thứ tư, ngày 15/10/2025 12:10 GMT+7

"Dưới thời HLV Kim Sang-sik, ĐT Việt Nam đang có 1 sự chuyển mình"

+ aA -
Quốc An Thứ tư, ngày 15/10/2025 12:10 GMT+7
Nhận định qua 2 chiến thắng trước ĐT Nepal trong tháng 10 trên kênh BLV Quang Huy Story, BLV Quang Huy khẳng định, ĐT Việt Nam đang đi đúng hướng: “Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển đang có một sự chuyển mình — trẻ hóa, khát vọng hơn, chơi chủ động hơn".
Liệu ĐT Việt Nam của HLV Kim Sang-sik có đang đi đúng hướng?

Chiến thắng 1-0 trước ĐT Nepal trên sân Thống Nhất tối 14/10 khép lại loạt trận FIFA Days tháng 10 của ĐT Việt Nam theo cách có thể chưa thật mỹ mãn, nhưng hoàn toàn chấp nhận được. Dưới cơn mưa nặng hạt và mặt sân Thống Nhất sũng nước, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik đã vượt qua một “trận thủy chiến” đúng nghĩa để giành trọn 3 điểm trước ĐT Nepal, qua đó tiếp tục bám đuổi ĐT Malaysia với 3 điểm ít hơn. Với BLV Quang Huy, đây là một chiến thắng đáng quý, phản ánh tinh thần kiên cường và sự chủ động của đội bóng trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

ĐT Việt Nam có thêm một trận đấu nhọc nhằn trước ĐT Nepal. Ảnh: Hoàng Giang.

“Đây là trận đấu mà ĐT Việt Nam chơi tích cực và dễ xem”, BLV Quang Huy nhận định trên kênh BLV Quang Huy Story. “Dù chỉ thắng 1-0, nhưng trong điều kiện mặt sân ngập nước như vậy, chiến thắng nào cũng đáng quý. Cái được lớn nhất hôm nay là chúng ta giành trọn 3 điểm và không có cầu thủ nào bị chấn thương. Ở điều kiện như thế này, trên thế giới mấy đội phải chịu cảnh đá ‘thủy chiến’ như vậy đâu — vượt qua được đã là may mắn rồi”.

Trận đấu tối 14/10 chứng kiến nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát của HLV Kim Sang-sik so với trận lượt đi thắng ĐT Nepal 3-0 cách đây vài ngày. Theo BLV Quang Huy, những điều chỉnh này là hợp lý và cần thiết. “Chúng ta thay bốn vị trí: Văn Vĩ đá thay Tuấn Hải, Thanh Nhàn thay Hai Long, trung vệ Hiểu Minh vào sân thay Bùi Tiến Dũng, còn trong khung thành là Trần Trung Kiên. Những cầu thủ trẻ được trao cơ hội, và tôi cho rằng đó là lựa chọn hợp lý. Trên mặt sân lầy lội, cầu thủ trẻ thường di chuyển linh hoạt, có sức bật và tinh thần chiến đấu tốt hơn. Nếu chúng ta dùng đội hình già hơn, có lẽ sẽ không tạo được sức ép cần thiết”.

Dù vậy, những hạn chế cũng bộc lộ rõ. Ba lần dứt điểm dội khung thành, cùng hàng loạt cơ hội trôi qua đáng tiếc, khiến ĐT Việt Nam chỉ có thể rời sân với tỷ số tối thiểu. “Đúng là đen đủi thật”, BLV Quang Huy nói. “Với cách tạo cơ hội như thế, đáng ra Việt Nam phải có một chiến thắng đậm hơn. Nhưng bóng đá là vậy — mưa, sân lầy, bóng nặng, cú sút lệch đi một chút là khác ngay. Tôi cho rằng việc có 3 điểm trong điều kiện ấy đã là tốt. Đá xong trận mà cầu thủ vẫn khỏe mạnh, không ai chấn thương, đó mới là điều quan trọng nhất”.

Một vấn đề khác khiến giới chuyên môn bức xúc là tình trạng mặt sân Thống Nhất. Dù ban tổ chức đã lùi giờ thi đấu nửa tiếng để tránh mưa, nhưng đến khi bóng lăn, sân vẫn ngập sâu, bóng hầu như không thể lăn đúng quỹ đạo. BLV Quang Huy nhấn mạnh: “Tôi từng nói rồi: sân Thống Nhất lâu nay thoát nước rất kém. Nhìn từ ngoài thì tưởng nước rút được, nhưng thực tế là ngược lại — nước từ bên ngoài còn tràn vào sân, vì khu vực đó thấp và không có đường thoát. Hôm nay lại mưa lớn kéo dài nên chẳng khác gì bể bơi. Trong điều kiện như thế mà chúng ta vẫn duy trì được áp lực, giữ được thế trận, thì phải khen các cầu thủ”.

Liệu ĐT Việt Nam có đang đi đúng hướng? Ảnh: Hoàng Giang.

Khi được hỏi về tương quan với ĐT Malaysia — đội thắng đậm 5-1 ở trận cùng giờ — BLV Quang Huy cho rằng ĐT Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng. “Nếu ĐT Nepal mà gỡ được bàn, chúng ta hòa thì tình hình sẽ rất dở, vì ĐT Malaysia thắng đậm như vậy thì hiệu số sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng thôi, bóng đá có phần may rủi. ĐT Việt Nam hôm nay chưa đến mức ‘đen đủi tột cùng’. Dù sao cũng giữ được trọn vẹn 6 điểm trong 2 trận đấu với ĐT Nepal. Còn việc ĐT Malaysia thắng thì... họ cũng phải thắng thôi. Dù ĐT Malaysia có bị FIFA và AFC xử thua vì vụ nhập tịch lậu, chúng ta vẫn phải chuẩn bị tốt nhất để gặp họ. Không thể dựa vào may rủi hay án phạt của đối thủ được”.

Nhìn về chặng đường tới, BLV Quang Huy cho rằng trận gặp ĐT Lào vào tháng 11 sẽ là cơ hội tốt để thử nghiệm, hoàn thiện đội hình. “Trận gặp ĐT Lào là dịp để tung thêm nhiều cầu thủ trẻ, cho họ cơ hội cọ xát và làm quen với nhịp đấu quốc tế. Đây cũng là cách tạo nền tảng cho trận quan trọng với ĐT Malaysia sau đó. Cầu thủ trẻ khi được đá chính sẽ thêm tự tin, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh. Khi kết hợp họ với các trụ cột giàu kinh nghiệm, đội hình sẽ có sự tươi mới và linh hoạt hơn”.

Bên cạnh đó, ông cũng đánh giá cao khả năng điều chỉnh nhân sự của HLV Kim Sang-sik. “Nhiều trận, những cầu thủ được tung vào sân ở hiệp hai đã tạo ra khác biệt. Chúng ta nên tiếp tục phát huy điều đó. Khi cầu thủ quen với nhịp thay người, họ sẽ tự động biết phải làm gì khi được tung vào sân, giúp đội bóng linh hoạt hơn”.

Kết lại, BLV Quang Huy khẳng định ĐT Việt Nam đang đi đúng hướng. “Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển đang có một sự chuyển mình — trẻ hóa, khát vọng hơn, chơi chủ động hơn. Hai trận thắng ĐT Nepal là những bước khởi đầu cần thiết. Còn với ĐT Malaysia, nếu họ đã bị trừ điểm rồi mà ta lại thắng trên sân nhà, thì chiến thắng ấy vừa mang ý nghĩa chuyên môn, vừa như một câu trả lời đẹp: ĐT Việt Nam thắng bằng thực lực của mình. Tháng 11 tới, gặp ĐT Lào rồi gặp Malaysia vào tháng 3/2026 — đó sẽ là lúc để chứng minh rằng những gì tích lũy trong FIFA Days tháng 10 không uổng phí. Nếu giữ vững tinh thần, phong độ và thêm một chút may mắn, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể hướng đến những mục tiêu cao hơn”.

