Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc dẫn Đen Vâu, Erik cùng gần 200 nghệ sĩ vào viếng lăng Bác

Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc dẫn 200 nghệ sĩ vào viếng Bác Hồ

Sáng nay (26/8), dù Hà Nội đổ mưa rất to, nhiều tuyến phố bị ngập lụt nhưng Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc – Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đã dẫn gần 200 đại biểu khối Văn hóa – Thể thao tham gia diễu binh, diễu hạnh dịp A80 vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm tại Nhà thờ 67.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc cùng các nghệ sĩ, vận động viên thể thao vào viếng lăng Bác. Ảnh: NTBD

Trong không khí trang nghiêm, xúc động đoàn đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Nhà thờ 67 trầm mặc, thiêng liêng. Những nén hương thơm được thắp lên như lời tri ân sâu nặng của thế hệ hôm nay đối với Bác - Người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Sau nghi thức dâng hương, đoàn đại biểu đã đến thăm Nhà thờ gia tiên, ao cá Bác Hồ và cùng xem những thước phim tư liệu quý về Bác. Những hình ảnh, kỷ vật còn lưu giữ gợi lại tình cảm gần gũi, thiêng liêng của Bác, đồng thời nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị to lớn mà Người đã để lại cho dân tộc.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc trò chuyện và dặn dò các nghệ sĩ trẻ. Ảnh: NTBD

Những hình ảnh giản dị, gần gũi về cuộc đời và sự nghiệp của Người hiện lên đầy xúc động, khiến không ít nghệ sĩ không cầm được nước mắt. Nghệ sĩ Ưu tú Thùy Liên, diễn viên Hồng Diễm, Khả Ngân, Bảo Thanh, rapper Đen Vâu, ca sĩ Đức Phúc, Anh Tú, Erik, Hoàng Thùy Linh, MC Nguyên Khang... cùng các thành viên đoàn làm phim “Mưa đỏ”... mắt còn ngấn lệ sau khi thước phim được khép lại.

Nhiều nghệ sĩ chia sẻ rằng, dù đã nhiều lần xem phim tài liệu về Bác nhưng mỗi lần lại là một lần rưng rưng, thêm tự hào, thêm trách nhiệm. Tại đây, các nghệ sĩ tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp A80 tới đây vinh dự được trao tặng huy hiệu Bác Hồ.

Các ca sĩ, diễn viên chụp ảnh kỷ niệm cùng lãnh đạo Bộ VHTTDL, Cục Nghệ thuật biểu diễn. Ảnh: NTBD

Phát biểu tại chương trình, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn xúc động bày tỏ: “Đây là khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng và giàu ý nghĩa, để mỗi văn nghệ sĩ chúng ta được dâng hương, tưởng niệm Bác Hồ kính yêu, để được nhìn lại, suy ngẫm về những giá trị cao đẹp mà Người để lại cho dân tộc.

Chính từ nguồn cảm hứng bất tận ấy, các nghệ sĩ, diễn viên tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ mang hết tâm huyết, tài năng, trách nhiệm để góp phần tạo nên những chương trình nghệ thuật, màn trình diễn xứng đáng với tầm vóc sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước”.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc, MC Nguyên Khang, diễn viên Khả Ngân, ca sĩ Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc, Erik, rapper Đen Vâu và diễn viên phim "Mưa đỏ". Ảnh: NTBD

Thay mặt Cục Nghệ thuật biểu diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc gửi lời cảm ơn chân thành đến Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Ban lãnh đạo Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn thể nghệ sĩ, diễn viên đã không quản ngại thời tiết khắc nghiệt để tham dự chương trình, thể hiện tình cảm, lòng tri ân đối với Bác.

Chương trình viếng Lăng Chủ tịch Hồ chí Minh, dâng hương tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt, mà còn là dấu ấn tinh thần sâu sắc, tiếp thêm niềm tin, khí thế và động lực cho đội ngũ văn nghệ sĩ trước thềm lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây cũng là dịp để mỗi người tự nhắc nhở mình phải sống, làm việc, cống hiến xứng đáng hơn với tình yêu thương và kỳ vọng mà Bác Hồ đã gửi gắm cho các thế hệ tương lai.

Các nghệ sĩ thuộc đơn vị nghệ thuật ngành công an chụp cùng Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc và rapper Đen Vâu. Ảnh: NTBD

Các đại biểu chụp ảnh trước Phủ Chủ tịch và thăm nhà sàn Bác Hồ. Ảnh: NTBD

Các nghệ sĩ xúc động khi được nghe kể về Bác Hồ tại nhà sàn trong Phủ Chủ tịch

Ca sĩ Erik chia sẻ: “Sáng nay, tôi cùng các anh chị em nghệ sỹ và lãnh đạo Cục nghệ thuật biểu diễn được tới viếng lăng Bác trước thềm đại lễ 2/9, được thăm ngôi nhà Bác từng sống và làm việc, được nghe những câu chuyện và thấm nhuần hơn tư tưởng vì dân, vì nước của Bác.

Chúng tôi – thế hệ trẻ nối bước cha anh càng thêm biết ơn Bác - một vị lãnh tụ vĩ đại đã dành trọn một đời để lo cho dân, cho nước. Hoà bình đẹp lắm, Bác Hồ ơi! Chúng cháu đời đời ghi nhớ ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.

MC Nguyên Khang cũng trải lòng với Dân Việt: "Tôi rất trân trọng và tự hào khi được cùng các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú, nghệ sĩ trẻ sáng nay viếng thăm lăng Bác, đến thăm nhà sàn, ao cá, khu vườn và căn nhà nơi Bác từng làm việc.

MC Nguyên Khang chụp ảnh bên nhà sàn Bác Hồ. Ảnh: FBNV

Tôi rất xúc động khi được xem thước phim về những ngày cuối đời của Bác, Người đã dành trọn cho đất nước quê hương, cho toàn dân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Qua lời kể của chị Thắm - thuyết trình viên, tôi càng cảm động hơn trước những câu chuyện giản dị về Bác, về cách mà Bác chia sẻ với những chiến sĩ những bài học nhân văn, về nhân sinh.

Hôm nay là một ngày Hà Nội mưa rất lớn, nhưng sự quan tâm đồng hành và chia sẻ của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Xuân Bắc và các đồng chí lãnh đạo thật sự rất ấm áp và chúng tôi không thể nào quên. Khoảnh khắc ý nghĩa trọn vẹn khi anh em nghệ sĩ chúng tôi được cài lên ngực áo Huy hiệu Bác Hồ - một cách rất trân trọng và tự hào".