Đường sắt điều chỉnh lịch chạy tàu tới Hà Nội trong dịp Quốc khánh 2/9

Công ty CP Vận tải đường sắt vừa cho biết, nhằm phục vụ chuẩn bị cho Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, đường sắt điều chỉnh ga đi, đến các chuyến tàu từ Hải Phòng, Lào Cai về Hà Nội và ngược lại, để tránh các tuyến đường tạm thời bị cấm và hạn chế lưu thông.

Theo đó, tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, các tàu LP8/LP7 chạy các ngày 24, 27, 29/8 và ngày 1/9 kết thúc hành trình và xuất phát tại ga Long Biên; Các tàu LP2/LP3, LP5/LP6 chạy các ngày 30/8 và 2/9 kết thúc và xuất phát tại ga Long Biên.

Ga Hà Nội.

Cùng đó, đường sắt điều chỉnh tàu LP5 chạy các ngày 21, 24, 27/8 xuất phát tại ga Long Biên lúc 15h26; Tàu HP1 chạy các ngày 30/8, 2/9 xuất phát tại ga Long Biên; Tàu HP2 chạy Hải Phòng các ngày 21, 24, 27, 29/8 và ngày 1/9 kết thúc hành trình tại ga Long Biên.

Tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai, các tàu SP7/SP8 chạy các ngày 21, 24, 27, 29/8 và ngày 1/9 kết thúc hành trình và xuất phát tại ga Gia Lâm. Tàu SP3 chạy các ngày 21, 24, 27, 29/8 và 1/9 xuất phát tại ga Gia Lâm.

Tàu SP4 xuất phát ga Lào Cai các ngày 29/8 và 1/9 kết thúc hành trình tại ga Gia Lâm ngày hôm sau.

Đường sắt cũng lưu ý hành khách đi tàu từ ga Hà Nội thời gian các ngày cấm đường để đến sớm tránh ùn tắc: 11h30 - 3h00 từ ngày 21/8 đến 22/8/2025; 15h00 - 3h00 từ ngày 24/8 đến 25/8/2025; 15h00 - 3h00 từ ngày 27/8 đến 28/8/2025; 18h00 - 15h00 từ ngày 29/8 đến 30/8/2025; 18h00 - 15h00 từ ngày 1/9 đến 2/9/2025.

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đường sắt chạy cố định hàng ngày 5 đôi tàu khách Thống nhất giữa Hà Nội - TP.HCM, riêng tàu SE11/SE12 chạy đến ngày 5/9/2025. Giữa Đà Nẵng - TP.HCM chạy hàng ngày đôi tàu SE21/SE22; Nha Trang - TP.HCM chạy hàng ngày tàu SNT1/SNT2; TP.HCM - Phan Thiết chạy đôi tàu SPT1/SPT2. Các tàu này có dừng đỗ tại các tỉnh phía Nam, hành khách có thể lựa chọn để di chuyển.

Đối với các đoàn tàu chạy tăng cường trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, đường sắt vẫn áp dụng giảm giá vé đối với các đối tượng chính sách xã hội: Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh nặng, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, học sinh, sinh viên…