Thứ ba, ngày 19/08/2025 08:48 GMT+7

Chỉ thị "nóng" từ Chính phủ: Bộ Công an lập chuyên đề siết an toàn đường sắt, xử nghiêm vi phạm

Thế Anh Thứ ba, ngày 19/08/2025 08:48 GMT+7
Bộ Xây dựng được giao chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành Chỉ thị số 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trong tình hình mới.

Xử lý các hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng được giao chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động vận tải đường sắt, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh đường sắt.

Cùng đó, phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các vị trí xung yếu trên các tuyến đường sắt, các cầu, hầm đường sắt, đường ngang, phát hiện các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt, các bất cập về tổ chức giao thông tại vị trí đường ngang, đề ra biện pháp khắc phục về kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt đối với nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, chất lượng sửa chữa, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt…

Hệ thống đường sắt quốc gia,

Bộ Xây dựng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, vi phạm tại đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt theo quy định; chủ động cung cấp các vị trí đường ngang, giao cắt với đường sắt cho các tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin dẫn đường tích hợp vào cơ sở dữ liệu để cảnh báo người sử dụng trước khi đi qua giao cắt với đường sắt.

Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông đường sắt, các dự án trọng điểm. Chỉ đạo các đơn vị chức năng có giải pháp bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trong quá trình thi công, cải tạo, sửa chữa hạ tầng giao thông đường sắt.

Bộ Xây dựng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt; rà soát, bổ sung đầy đủ các biển báo hiệu, vạch dừng, gờ, gồ giảm tốc tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt trong phạm vi quản lý và kết nối tín hiệu đường bộ, đường sắt tại các đường ngang trên quốc lộ để cảnh báo, hướng dẫn người dân qua, lại an toàn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức thực hiện việc xóa bỏ lối đi tự mở, xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, xây dựng đường gom…; khẩn trương tổ chức thực hiện hoàn thành việc sửa chữa, bổ sung đầy đủ hệ thống thông tin tín hiệu tại 184 đường ngang có người gác.

Xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông đường sắt

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chuyên đề về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt; tăng cường kiểm tra người điều khiển phương tiện đường bộ tham gia giao thông tại đường ngang, lối đi tự mở.

Ngoài ra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn đối với phương tiện đường sắt, về tiêu chuẩn, điều kiện và việc chấp hành quy trình tác nghiệp của các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu... để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông đường sắt đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra ngoài xác định nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông phải xác định, làm rõ nguyên nhân có liên quan đến trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước và thực thi công vụ phục vụ công tác phòng ngừa và xử lý tai nạn giao thông chính xác, khách quan, đúng quy định pháp luật.

Song song đó, kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục các tồn tại, bất cập về kết cấu hạ tầng đường sắt, phương tiện đường sắt, nhân viên đường sắt, công tác quản lý, khai thác, vận hành giao thông đường sắt…

Thực hiện nghiêm các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị chức năng thực hiện rà soát các vị trí xung yếu trên các tuyến đường sắt, các cầu, hầm đường sắt, đường ngang, phát hiện các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt, các bất cập về tổ chức giao thông tại vị trí đường ngang, lối đi tự mở.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đường sắt, kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình, quy phạm an toàn giao thông đường sắt của đội ngũ nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; thường xuyên kiểm tra an toàn của phương tiện đường sắt, hoạt động của các thiết bị an toàn trên hệ thống đường ngang.

Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong việc quản lý, điều hành chạy tàu, cảnh báo tự động tại các đường ngang, các lối đi tự mở; phối hợp chính quyền địa phương bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt, hoàn thành xử lý các lối đi tự mở qua đường sắt thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt và quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đường sắt thường xuyên, rộng rãi đến người dân; cảnh báo các nguy cơ, hậu quả tai nạn giao thông tại lối đi tự mở, đường ngang, hậu quả, tác hại của việc ném đất, đá lên tàu; chỉ đạo các tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin dẫn đường tích hợp các vị trí đường ngang, giao cắt với đường sắt vào cơ sở dữ liệu để cảnh báo người sử dụng trước khi đi qua giao cắt với đường sắt.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (có đường sắt đi qua) chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý nhà nước, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, ưu tiên kinh phí đầu tư để xử lý triệt để điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt, lối đi tự mở; kiên quyết thu hồi diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt tại các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông theo quy định pháp luật; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân cấp xã, các ngành trực thuộc trong việc xử lý, giải tỏa các công trình vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn giao thông đường sắt và kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt.

Các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí, truyền thông tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt cho lứa tuổi học sinh và các bậc phụ huynh; tổ chức ký cam kết của các hộ dân sinh sống dọc đường sắt với chính quyền cơ sở về đảm bảo an toàn giao thông đường bộ - đường sắt; nhân rộng các mô hình "Em yêu đường sắt quê em", "Đoạn đường ông cháu cùng chăm"…, tạo thói quen chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông đường sắt...

Rút ngắn thời gian từ trung tâm TP.HCM tới biển còn 2 giờ, cao tốc sẽ mở lối phát triển mới

Trong vòng chưa tới 2 giờ, ô tô từ TP.HCM sẽ có thể đến khu vực Vũng Tàu, nếu đi theo cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tránh được Quốc lộ 51 từ lâu đã quá tải.

Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Doanh nghiệp ngấm đòn, đơn hàng giảm, thực tế từng ngành bị áp thuế bao nhiêu?
50

Kinh tế
Mỹ áp thuế đối ứng 20% với Việt Nam: Doanh nghiệp ngấm đòn, đơn hàng giảm, thực tế từng ngành bị áp thuế bao nhiêu?

Giá USD hôm nay 18/8: Thị trường tự do tăng mạnh trở lại

Kinh tế
Giá USD hôm nay 18/8: Thị trường tự do tăng mạnh trở lại

Giá xăng dầu hôm nay 18/8: Lao dốc, giá xăng dầu vào thời “ngủ đông” hay “bẫy giá”?

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 18/8: Lao dốc, giá xăng dầu vào thời “ngủ đông” hay “bẫy giá”?

Hàng không cấp tốc tăng tải hàng trăm nghìn chỗ, phục vụ cao điểm 2/9

Kinh tế
Hàng không cấp tốc tăng tải hàng trăm nghìn chỗ, phục vụ cao điểm 2/9

Đọc thêm

NÓNG: Áp thấp nhiệt đới trên đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, toàn miền Bắc ở cao điểm mưa lớn
Nhà nông

NÓNG: Áp thấp nhiệt đới trên đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, toàn miền Bắc ở cao điểm mưa lớn

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (19/8) áp thấp nhiệt đới đã đi vào khu vực đất liền các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng.

Xôn xao, tò mò về một trang trại 'khủng' nuôi đàn thú dữ là 9 con hổ to bự ngay giữa cánh đồng ở Thanh Hóa
Nhà nông

Xôn xao, tò mò về một trang trại "khủng" nuôi đàn thú dữ là 9 con hổ to bự ngay giữa cánh đồng ở Thanh Hóa

Nhà nông

Một trang trại nuôi hổ nằm biệt lập giữa cánh đồng xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa (địa bàn huyện Thọ Xuân trước đây) đang thu hút sự tò mò của người dân do tính chất đặc biệt và hiếm thấy.

Tử Cấm Thành ra sao sau khi Từ Hi Thái hậu tháo chạy khỏi Liên quân tám nước?
Đông Tây - Kim Cổ

Tử Cấm Thành ra sao sau khi Từ Hi Thái hậu tháo chạy khỏi Liên quân tám nước?

Đông Tây - Kim Cổ

Tử Cấm Thành từng rơi vào tình cảnh hoang tàn sau khi Từ Hi Thái hậu tháo chạy khỏi Liên quân tám nước.

Hôn nhân bền chặt của Dương Tử Quỳnh
Văn hóa - Giải trí

Hôn nhân bền chặt của Dương Tử Quỳnh

Văn hóa - Giải trí

Dương Tử Quỳnh chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc với doanh nhân Jean Todt. Cô cho rằng, tình yêu không chỉ tính bằng năm tháng mà bằng từng ngày và từng khoảnh khắc.

Đức bị sốc bởi một tuyên bố của ông Trump tại cuộc gặp với ông Zelensky
Thế giới

Đức bị sốc bởi một tuyên bố của ông Trump tại cuộc gặp với ông Zelensky

Thế giới

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng không cần lệnh ngừng bắn tạm thời ở Ukraine cho thấy áp lực đang được đặt lên Tổng thống Zelensky, tờ báo Đức Berliner Zeitung đưa tin.

Gạo Việt vượt Thái Lan, Thủ tướng chỉ đạo triển khai 'thần tốc' hơn nữa việc xuất khẩu gạo
Nhà nông

Gạo Việt vượt Thái Lan, Thủ tướng chỉ đạo triển khai "thần tốc" hơn nữa việc xuất khẩu gạo

Nhà nông

6 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Để duy trì vị thế, Thủ tướng đề nghị ngành gạo Việt cần tháo gỡ một số nút thắt, đồng thời, tranh thủ các cơ hội, triển khai "thần tốc" hơn nữa việc xuất khẩu gạo.

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1, công an đang điều tra nguyên nhân
Chuyển động Sài Gòn

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 1, công an đang điều tra nguyên nhân

Chuyển động Sài Gòn

Xe đầu kéo biển số TP.HCM do tài xế tên T điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ cầu Đồng Nai về trung tâm TP. Khi đến gần cầu vượt đi bộ số 1, ngọn lửa bất ngờ bùng lên từ phía đầu xe, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Hải, Hải Phòng: Kết tinh trí tuệ để Vĩnh Hải ngày càng phát triển, giàu đẹp
Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Vĩnh Hải, Hải Phòng: Kết tinh trí tuệ để Vĩnh Hải ngày càng phát triển, giàu đẹp

Tin tức

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Vĩnh Hải (Hải Phòng) phấn đấu xây dựng xã trở thành hình mẫu về đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, dịch vụ nông sản và tiểu thủ công nghiệp hướng tới mục tiêu xã Vĩnh Hải ngày càng phát triển và đẹp giàu.

Jannik Sinner bỏ cuộc, thành cựu vương Cincinnati Open, lỡ hẹn US Open 2025?
Thể thao

Jannik Sinner bỏ cuộc, thành cựu vương Cincinnati Open, lỡ hẹn US Open 2025?

Thể thao

Jannik Sinner vừa trải qua một trận đấu rất đáng quên khi anh chỉ chơi được 24 phút rồi bỏ cuộc ở chung kết Cincinati Open 2025, trở thành cựu vương của chính giải đấu này và dấy lên mối lo ngại lớn hơn là không thể tham dự US Open 2025.

Xã Đak Lua, xã nông thôn xa xôi của tỉnh Đồng Nai, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 84 triệu đồng
Nhà nông

Xã Đak Lua, xã nông thôn xa xôi của tỉnh Đồng Nai, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 84 triệu đồng

Nhà nông

Đak Lua là một trong những xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đồng Nai (trước sáp nhập, xã Đak Lua là địa bàn giáp ranh giữa 3 tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước và là một xã thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai). Những năm gần đây, diện mạo nông thôn trên địa bàn xã Đak Lua được cải thiện rõ rệt, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.

Thị trường tín chỉ carbon: Hàng loạt doanh nghiệp tư nhân lớn đã đi trước đón đầu
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Hàng loạt doanh nghiệp tư nhân lớn đã đi trước đón đầu

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Với lộ trình chung về mục tiêu Netzero, các doanh nghiệp tư nhân hàng đầu như Vingroup, T&T,... đã xây dựng các dự án hướng tới giao dịch tín chỉ carbon.

Chuyện vị tướng, nguyên Phó Tổng Cục trưởng của Bộ Công an, 2 mẹ con là anh hùng
Tin tức

Chuyện vị tướng, nguyên Phó Tổng Cục trưởng của Bộ Công an, 2 mẹ con là anh hùng

Tin tức

Giữa căn nhà nhỏ trong ngõ ở phố Hoàng Cầu, Hà Nội, Thiếu tướng Phan Văn Lai (95 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng, 76 năm tuổi ngành), Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Xây dựng Lực lượng (sau này là Tổng Cục Chính trị CAND), người là Chánh Thanh tra đầu tiên của Bộ Công an, rành rọt kể từng câu chuyện đời mình, từ những ngày tuổi trẻ theo cách mạng, theo kháng chiến. Ông kể, cuộc đời mình là hành trình gần một thế kỷ gắn với 2 trận tuyến: Bảo vệ Tổ quốc và gìn giữ phẩm giá con người.

Cuba trong tôi: Chuyện kể của nhà ngoại giao Việt Nam đầu tiên bay thẳng từ Miami sang Cuba
Thế giới

Cuba trong tôi: Chuyện kể của nhà ngoại giao Việt Nam đầu tiên bay thẳng từ Miami sang Cuba

Thế giới

"Năm 2008, có lẽ tôi là người Việt Nam đầu tiên bay thẳng từ Miami sang Cuba...", cựu Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch đã có bài viết chia sẻ cảm nhận của ông về đất nước Cuba.

Giá nhà đất TP. HCM còn tăng đến bao giờ?
Nhà đất

Giá nhà đất TP. HCM còn tăng đến bao giờ?

Nhà đất

Với kỳ vọng một "siêu đô thị" vùng sẽ khiến giá nhà đất tại các khu vực như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu tăng đáng kể. Dự báo thời gian tới, bất động sản các khu vực mới nổi sẽ có mức tăng bình quân 9 - 11%/năm với căn hộ và 6 - 12%/năm với nhà liền thổ.

1 cây cảnh hơn 10 chậu thanh xà, hoa xanh sống động như bướm bay, quạt múa, chuông reo, lay động lòng người
Gia đình

1 cây cảnh hơn 10 chậu thanh xà, hoa xanh sống động như bướm bay, quạt múa, chuông reo, lay động lòng người

Gia đình

Những cây cảnh hoa xanh biếc như bầu trời, tươi đẹp hơn hoa thanh xà, còn sinh động, khi gió thổi qua giống bướm bay, quạt múa, chuông reo, vô cùng đẹp mắt.

Tình cờ đi lạc vô nhà dân TPHCM, con động vật hoang dã đuôi dài, lông trắng này được nộp cho kiểm lâm
Nhà nông

Tình cờ đi lạc vô nhà dân TPHCM, con động vật hoang dã đuôi dài, lông trắng này được nộp cho kiểm lâm

Nhà nông

Một con gà lôi trắng-con động vật hoang dã quý hiếm tình cờ đi lạc vô nhà một người dân TPHCM. Người này đã bắt lại rồi đem giao nộp cho lực lượng kiểm lâm, sau đó được chuyển đến Hạt Kiểm lâm Củ Chi để chăm sóc.

UBND xã được trao thêm những thẩm quyền gì mới?
Bạn đọc

UBND xã được trao thêm những thẩm quyền gì mới?

Bạn đọc

Từ ngày 01/7/2025, UBND cấp xã được phân cấp và tiếp nhận một số thẩm quyền mới từ cấp huyện, đồng thời nhận chuyển giao một phần quyền hạn từ cấp tỉnh. Đây là thay đổi lớn trong tổ chức chính quyền địa phương, nhằm tinh gọn bộ máy, tăng tính chủ động cho cơ sở.

Ông Trump nói về khả năng đột phá trong đàm phán với Ukraine; Ông Putin đã đồng ý gặp ông Zelensky trong vòng 2 tuần
Thế giới

Ông Trump nói về khả năng đột phá trong đàm phán với Ukraine; Ông Putin đã đồng ý gặp ông Zelensky trong vòng 2 tuần

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu sắp xếp cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Âm vang Cố thổ
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Âm vang Cố thổ

Văn hóa - Giải trí

Tác giả Phan Thành Đạt gửi tới cuộc thi "Việt Nam trong tôi" chùm 4 bài thơ bao gồm: Cố thổ, Áo chàm, Âm vang cố thổ, Chốn xưa.

Hơn 1000 VĐV tham dự Giải Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc 2025
Thể thao

Hơn 1000 VĐV tham dự Giải Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc 2025

Thể thao

Chiều 18/8, tại Hà Nội, đã diễn ra họp báo giải Pickleball Doanh nhân trẻ Việt Nam toàn quốc lần I - năm 2025. Giải đấu do Báo Tiền Phong và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Giá xăng dầu hôm nay 19/8: Bất ngờ bật tăng, xăng dầu trong nước biến động khó lường
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 19/8: Bất ngờ bật tăng, xăng dầu trong nước biến động khó lường

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 19/8, thị trường dầu thô thế giới bất ngờ bật tăng sau chuỗi nhiều phiên giảm.

Bài học chớp thời cơ từ khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội đến khát vọng Việt Nam hùng cường
Tin tức

Bài học chớp thời cơ từ khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội đến khát vọng Việt Nam hùng cường

Tin tức

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, tinh thần quyết đoán, sự chủ động và chớp đúng thời cơ của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội (19/8/1945) vẫn là kim chỉ nam để đất nước bứt phá trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay.

80 năm Công an Nhân dân Việt Nam - với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
Tin tức

80 năm Công an Nhân dân Việt Nam - với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Tin tức

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có bài viết “80 năm Công an Nhân dân Việt Nam - với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước”. Báo Dân Việt trân trọng giới thiệu bài viết này.

Sun Group ‘rót’ hơn 13.500 tỷ đồng xây khu đô thị gần 290 ha ở TP. HCM
Nhà đất

Sun Group ‘rót’ hơn 13.500 tỷ đồng xây khu đô thị gần 290 ha ở TP. HCM

Nhà đất

Sau loạt dự án trải dài từ Bắc vào Nam, Sun Group tiếp tục ghi dấu với Khu đô thị Đông An Tây gần 290 ha tại TP. HCM, dự kiến bàn giao năm 2028.

Tác giả bộ sách 'Giáo dục tài chính': Đây không phải là sách dạy làm giàu
Kinh tế

Tác giả bộ sách "Giáo dục tài chính": Đây không phải là sách dạy làm giàu

Kinh tế

ThS. Lê Thị Thúy Sen và các cộng sự khẳng định, bộ sách "Giáo dục tài chính" không phải là sách dạy làm giàu, mà nhằm mang đến những kiến thức khoa học về tài chính, tiền tệ và phân tích tác động của các yếu tố kinh tế lên hoạt động tài chính cá nhân.

Cơ cấu, tổ chức Công an nhân dân buổi đầu thành lập và những chiến công trong mùa Thu năm 1945
Tin tức

Cơ cấu, tổ chức Công an nhân dân buổi đầu thành lập và những chiến công trong mùa Thu năm 1945

Tin tức

Dù mang tên gọi tự vệ, liêm phóng, cảnh sát hay trinh sát, các tổ chức đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân đều làm nhiệm vụ đấu tranh chống phản cách mạng đồng thời giữ an ninh trật tự, bảo vệ Đảng và chính quyền cách mạng non trẻ vừa được thành lập.

Ông Trump đã làm gián đoạn các cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo EU vì cuộc gọi của ông Putin
Thế giới

Ông Trump đã làm gián đoạn các cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo EU vì cuộc gọi của ông Putin

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ngắt lời cuộc trò chuyện với các nhà lãnh đạo EU và Tổng thống Ukraine Zelensky để gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, một phóng viên của tờ Bild đưa tin, trích dẫn nguồn tin riêng của ông.

Toàn cảnh vị trí xây cầu vượt sông Hồng trị giá gần 12.000 tỷ đồng dự kiến khởi công hôm nay, 19/8
Ảnh

Toàn cảnh vị trí xây cầu vượt sông Hồng trị giá gần 12.000 tỷ đồng dự kiến khởi công hôm nay, 19/8

Ảnh

Dự kiến sáng nay, 19/8, TP Hà Nội sẽ chính thức khởi công xây dựng cầu Ngọc Hồi, cây cầu bắc qua sông Hồng, kết nối Thủ đô với tỉnh Hưng Yên. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải giao thông cho khu vực phía Nam Hà Nội, mở rộng không gian phát triển đô thị và thúc đẩy liên kết vùng.

3 đoàn xe, pháo quân sự hơn 100 chiếc lặng lẽ di chuyển, tập kết tại Hà Nội trong đêm khuya chuẩn bị cho A80
Ảnh

3 đoàn xe, pháo quân sự hơn 100 chiếc lặng lẽ di chuyển, tập kết tại Hà Nội trong đêm khuya chuẩn bị cho A80

Ảnh

Tối 18/8, đoàn xe tăng thiết giáp và khí tài quân sự từ Miếu Môn tiến về trung tâm Hà Nội, tập kết tại Bộ Quốc Phòng chuẩn bị cho các tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt trước lễ diễu binh, diễu hành chính thức ngày 2/9.

Một đường rạch nhỏ sau tai đã giải quyết cơn đau đầu suốt 4 năm
Xã hội

Một đường rạch nhỏ sau tai đã giải quyết cơn đau đầu suốt 4 năm

Xã hội

Bệnh nhân bị đau đầu, vùng tai phải và góc hàm từ năm 2021, đã đi khám nhiều nơi nhưng không tìm được nguyên nhân chính xác, điều trị bằng thuốc không hiệu quả.

