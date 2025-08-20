“U80 hưởng ứng A80”: Hơn 1.300 người cao tuổi hát Quốc ca chào mừng Quốc khánh 2/9

Mới đây, chương trình "U80 hưởng ứng A80" đã diễn ra tại khu phức hợp nghỉ dưỡng - dưỡng lão Phương Đông Asahi, Hà Nội, với sự tham gia của đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cùng các đối tác.

Điểm nhấn của chương trình là phần xác lập kỷ lục "Sự kiện hát Quốc ca có số lượng người cao tuổi tham gia đông nhất tại Việt Nam" của hơn 1.360 người cao tuổi - là hội viên Hội Cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, Hội Người cao tuổi và người dân trên địa bàn.

Sự kiện "U80 hưởng ứng A80" thu hút hơn 1.300 người cao tuổi tham dự.

Tại sự kiện, hơn 1.300 người cao tuổi đã cùng hòa giọng hát Quốc ca trong một không gian trang trọng, chính thức ghi tên vào danh sách Kỷ lục Việt Nam với hạng mục "Sự kiện hát Quốc ca có số lượng người cao tuổi tham gia đông nhất tại Việt Nam".

Sự kiện cũng trưng bày ảnh AI, các khu vực trưng bày ảnh tái hiện lịch sử, gian hàng được bố trí nhằm gắn kết cộng đồng, truyền cảm hứng sống tích cực và kết nối các thế hệ.

Hơn 1.300 người cao tuổi cùng hát Quốc ca chào mừng ngày lễ trọng đại của đất nước.

Bên cạnh đó, người cao tuổi tham dự sự kiện đã được thăm khám và tư vấn sức khỏe miễn phí. Trong bối cảnh giai đoạn già hóa dân số, việc xây dựng môi trường sống toàn diện cho người cao tuổi ngày càng trở nên cấp thiết. Sự kiện "U80 hưởng ứng A80" đã trở thành ngày hội tôn vinh thế hệ vàng, gắn liền với các giá trị nhân văn, văn hóa và lịch sử, đáp ứng trọn vẹn cả nhu cầu sức khỏe lẫn tinh thần của người cao tuổi.

Bà Đào Thị Tính (71 tuổi) từng là quân nhân công tác tại Viện Công nghệ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chia sẻ, đây là sự kiện đặc biệt của người cao tuổi, hay nói cách khác là “concert riêng dành cho người cao tuổi”, vì thế ai tham gia cũng cảm thấy vinh dự, tự hào. Dù trời mưa những những người tham gia cũng vô cùng hào hức, trang nghiêm để sự kiện được thành công tốt đẹp.

Bà Đào Thị Tính chia sẻ, đây là sự kiện vô cùng ý nghĩa, nhất là với người cao tuổi.

Dưới góc nhìn của một người lính đã từng xem, tham dự nhiều sự kiện trọng đại trước đó, bà Tính cho rằng, sự kiện A80 năm nay được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, chu đáo và các hoạt động không chỉ tập trung vào khối diễu binh, diễu hành mà còn sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

“Chính điều này sẽ tạo nên tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc với ý chí và sự quyết tâm rất lớn ở mọi tầng lớp nhân dân”, bà Tính chia sẻ.

Do tuổi đã cao, vì thế sự kiện “U80 hưởng ứng A80” theo đánh giá của bà Tính là vừa sức với những người cao tuổi. Vì dù tinh thần yêu nước có cao đến đâu, những người cao tuổi cũng không thể “đu concert” ở những sự kiện quá đông người vì sức khỏe không cho phép. Thậm chí, trong ngày lễ lớn của dân tộc diễn ra vào ngày 2/9 tới đây, những người cao tuổi cũng cần phải thận trọng khi tham gia.

Bà Tính cho rằng, để có thể đóng góp cho quê hương, đất nước những người cao tuổi như bà trước hết cần giữ gìn và đảm bảo sức khỏe. Do vậy, những sự kiện đông người, những cụ từ U70 trở lên cần phải cân nhắc tham gia, nhất là những người có bệnh lý nền.

Theo bà, người cao tuổi thể hiện lòng yêu nước có rất nhiều cách, nhưng cần phải đảm bảo sức khỏe là ưu tiên hàng đầu.

“Yêu nước là tốt, nhưng người cao tuổi dù được ưu tiên cũng không thể ra xếp hàng vài giờ để đứng chờ xem duyệt binh được dù sức khỏe có tốt đến đâu. Đó là chưa kể, thời tiết có thể sẽ bất thường như mưa lớn hoặc nắng to đều ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi”, bà Tính lo lắng.

Theo bà Tính, có rất nhiều cách để thể hiện lòng yêu nước, với người cao tuổi trước hết hãy chuẩn bị một tinh thần và sức khỏe thật tốt để có thể cùng gia đình, con cháu xem trên truyền hình. Nếu khu dân cư có điều kiện thì cùng hội các cụ đến nhà văn hóa, hay nơi đặt màn hình lead công cộng để xem và hòa mình vào không khí thiêng liêng của tổ quốc. Đó cũng là cách để thể hiện lòng yêu nước.