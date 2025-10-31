“Đường tới thành Thăng Long”: 15 năm lận đận của bộ phim 100 tỷ đồng về vua Lý Công Uẩn

Vì sao “Đường tới thành Thăng Long” phải trải qua 15 năm "đoạn trường"?

Năm 2009, bộ phim lịch sử “Đường tới thành Thăng Long” được quảng bá rầm rộ, được xem là "bom tấn" kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long. Kinh phí đầu tư sản xuất bộ phim được công bố thời điểm đó là 100 tỷ đồng cho 19 tập phim.

Nhưng bộ phim sau khi hoàn thành đã phải trải qua 15 năm "đoạn trường bi ai", mãi đến ngày 20/10 vừa qua, phim mới được phát sóng trên VTV5 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Phim "Đường tới thành Thăng Long" được phát sóng trên VTV5 với độ dài mỗi tập 45 phút, dài 19 tập. Ảnh: THC

“Đường tới thành Thăng Long” xoay quanh con người và sự nghiệp của vua Lý Công Uẩn, người có vai trò gắn kết giữa 3 triều đại Đinh – Tiền Lê – triều Lý và hành trình đi đến quyết định rời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng Long.

Phim do đạo diễn Cận Đức Mậu (Trung Quốc) và Tạ Huy Cường (Việt Nam) chỉ đạo diễn xuất, Trịnh Văn Sơn chấp bút kịch bản, Trung Quốc Kha Chương Hòa chỉnh sửa biên kịch và một công ty tư nhân sản xuất. Toàn bộ các cảnh quay đều được thực hiện ở phim trường Hoành Điếm của Trung Quốc.

Vậy, lí do gì khiến bộ phim 100 tỷ này phải trải qua 15 năm "đoạn trường bi ai" mới được phát sóng?

Theo tìm hiểu, năm 2010, sau khi phim hoàn thành, nhà sản xuất có đưa lên YouTube một vài trích đoạn của phim nhưng đã phải hứng chịu sự phản ứng gay gắt của công chúng vì cho rằng phim không thuần Việt và bóp méo lịch sử.

Giáo sư sử học Lê Văn Lan, thành viên của Hội đồng Duyệt phim Quốc gia lúc đó đã bức xúc vì bộ phim không thể hiện được tính xác thực của lịch sử Việt Nam. 19 tập phim có tên là "Đường tới thành Thăng Long" nhưng chỉ duy nhất có tập thứ 19, mà cũng chỉ một phần của tập này, nói đến chuyện dời đô từ Hoa Lư tới Đại La với những hình ảnh về một đoàn thuyền trên sông, trên đó có những người đứng chỉ trỏ.

Còn 18 tập phim còn lại đều là cảnh huynh đệ tương tàn, đầu rơi máu chảy rùng rợn. Nhiều chi tiết trong phim hoàn toàn sai lệch với lịch sử Việt Nam, đặc biệt là phần nói về cuộc kháng chiến chống Tống lần 1 của Lê Hoàn.

Giáo sư Trần Luân Kim - thành viên Hội đồng Duyệt phim Quốc gia thời điểm đó cũng cho biết, trong hai lần duyệt đầu, Hội đồng duyệt phim đã yêu cầu sửa rất nhiều chi tiết. Nhiều người không tin nhà sản xuất có thể sửa được như yêu cầu của Hội đồng duyệt, càng không thể làm cho phim “thuần Việt” được như mong muốn khi phần lớn bối cảnh quay đều thực hiện tại phim trường Trung Quốc.

Tin Showbiz 24h: Hòa Minzy nôn nao muốn cưới chồng, Hồng Diễm lần đầu đoạt cúp pickleball

Bản thân ông Lê Ngọc Minh - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh lúc đó cũng cho rằng: “Một bộ phim gây tranh cãi sẽ không phù hợp để chiếu trong dịp trọng đại như kỷ niệm 1000 năm Thăng Long”.

Sau nhiều lần chỉnh sửa theo yêu cầu của Cục Điện ảnh và Hội đồng duyệt phim quốc gia, đến tháng 3/2011, Bộ VHTTDL đã có công văn gửi Đài Truyền hình Việt Nam để nghị xem xét việc phát sóng phim theo quy định của Luật Điện ảnh và Luật Báo chí. Tuy nhiên, sau khi tiếp thu ý kiến từ dư luận, Đài Truyền hình Việt Nam đã quyết định hủy bỏ lịch phát sóng phim “Đường tới thành Thăng Long” dự kiến vào ngày 30/6 trên VTV3.

Đạo diễn mừng rơi nước mắt khi phim “Đường tới thành Thăng Long” được phát sóng

Trao đổi với Dân Việt, ông Tạ Huy Cường – đạo diễn phía Việt Nam cho biết, khi bộ phim “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long” được phát sóng, anh mừng rơi nước mắt. Việc cuối cùng bộ phim với hàng trăm con người trong ê-kíp đổ bao tâm huyết đến được với khán giả sau 15 năm khiến anh như trút được một gánh nặng.

Cuộc vi hành của vua Lê Hoàn gặp đám cướp mang đến cho khán giả sự thích thú trong tập 11 "Đường tới thành Thăng Long". Ảnh chụp màn hình

“Tập phát sóng đầu tiên tôi khóc liên tục”, đạo diễn Tạ Huy Cường bày tỏ.

Đạo diễn Tạ Huy Cường cho biết rằng, mấy năm qua, ê-kíp thực hiện bộ phim “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long” vẫn ra sức chỉnh sửa để phim hoàn thiện hơn, chứ không phải dừng ở bản chỉnh sửa từ cách đây 10 năm hay 15 năm trước.

Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi: “Có lúc tôi tưởng chừng không thể sống tiếp”

“Chúng tôi chỉnh sửa chủ yếu là bối cảnh. Phim có trăm cảnh (nếu cả tiểu tiết thì lên đến cả nghìn cảnh) được chỉnh sửa lại về kiến trúc, màu sắc phù hợp với văn hoá Việt Nam. Khó khăn lớn nhất là nhân sự làm 3D và chỉnh sửa làm sao để không bị lộ đoạn được sửa.

Chúng tôi huy động các kỹ thuật cao tay của Việt Nam và các kỹ thuật chỉnh sửa đã dùng các công nghệ mới nhất. Trong đó, bên tôi mời bên Trần Việt Phương 3D để thực hiện công đoạn này. Anh Trần Việt Phương cũng chính là người chịu trách xử lý kĩ xảo 3D cho phim Mưa đỏ”, đạo diễn Tạ Huy Cường cho biết thêm.

Ông Trần Việt Phương – Giám đốc Công ty 3D cũng cho biết, 10 năm trước, ông cùng ê-kíp nhận nhiệm vụ chỉnh sửa phim "Lý Công Uẩn - Đường đến thành Thăng Long" để cho bối cảnh gần hơn với bối cảnh Đại Việt.

“Công việc khó khăn khi chúng tôi chỉ là đơn vị can thiệp vào khâu hậu kỳ chứ không có các yếu tố tiền kỳ. Nghĩ lại thời gian đó, thay lại từng mái nhà đổi màu áo cũng như thay đổi hoa văn trên một số chi tiết. Tổng số cảnh xử lý cũng khá lớn. Đến bây giờ phim lên sóng, xét một cách công bằng thì phim này cũng là một phim tốt so với thời điểm thời bấy giờ”, ông Trần Việt Phương cho biết.

Ông Trần Việt Phương tiết lộ rằng, công ty đã sắp xếp khoảng 20 nhân sự thực hiện việc chỉnh sửa hàng trăm cảnh của phim “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long trong vòng 4 tháng. Ê-kíp đã rất cố gắng tỷ mỉ và tâm huyết với từng cảnh một.

Theo ông Trần Việt Phương, khi sửa lại kiến trúc, nhóm kỹ xảo của ông nhận được yêu cầu thay kiến trúc mái, thay bằng các đầu đao không quá đặc trưng của các thời. Cụ thể, không được rõ hoa văn vì nếu rõ quá thì sẽ nhận ra là thời Lê hay thời nào đó, chỉ cần có cảm giác Việt Nam thôi là được.

“Chúng tôi tránh hoa văn có chỉ dấu thời đại, kiểu như vẫn là thời Lý nhưng chỉ mây nước thôi chứ không phải các hoa văn đặc thù thời Lý", ông Phương nói.

Tin Showbiz 24h: Ngô Thanh Vân bối rối khi con lớn quá nhanh, Bảo Anh xin lỗi vì sự cố trang phục

Về các đồ vật nội thất, ông Trần Việt Phương cho biết: "Những đồ trên bàn chẳng hạn, về lý thuyết thì thời Lý vẫn dùng đồ thời Đông Sơn, hoặc dùng đồ Trung Quốc, chuyện đó bình thường. Nhưng đặc biệt kiến trúc của Hoàng Điếm thì phải xóa hết". Chẳng hạn, nhiều hoa văn được lấy từ đền vua Đinh, hay trên các thạp Đông Sơn. Các tác phẩm thư pháp đều do họa sĩ - nhà nghiên cứu Phan Cẩm Thượng thực hiện.

Trên nhóm Đại Việt cổ phong – một diễn đàn yêu di sản, trang phục cổ với hơn 200 nghìn thành viên, thành viên Phú Đức bày tỏ: “Nếu bộ phim này phát sóng đúng thời điểm lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long thì đã là một bộ phim tuyệt tác bởi tâm lý cực kỳ trông đợi và tinh thần lễ kỷ niệm. Thời đó trông mong lắm nhưng không hiểu lý sao bộ phim bị cấm chiếu. Hiện tôi xem phim phát trên VTV5 thấy rất lôi cuốn vì thời điểm đó khó có bộ phim nào có các góc quay đẹp, đầu tư trang phục cổ trang hay đến vậy”.