Văn hóa - Giải trí
Thứ sáu, ngày 31/10/2025 07:30 GMT+7

Tin Showbiz 24h: Ngô Thanh Vân bối rối khi con lớn quá nhanh, Bảo Anh xin lỗi vì sự cố trang phục

+ aA -
Hà Khiết Đan Thứ sáu, ngày 31/10/2025 07:30 GMT+7
Ngô Thanh Vân bối rối khi con lớn quá nhanh, Bảo Anh xin lỗi về sự cố trang phục… là những thông tin “hot” của bản tin showbiz 24h qua.
0

Tin showbiz 24h là tổng hợp những thông tin nóng hổi về đời sống của giới sao Việt

Ngô Thanh Vân bối rối khi con lớn quá nhanh

Ngô Thanh Vân vừa hạ sinh con gái đầu lòng hồi đầu tháng 8/2025, khi đã ở vào tuổi 46. Niềm vui này khiến nữ diễn viên vỡ rất nhiều cảm xúc. Mới đây, cô chia sẻ: “Gạo lớn nhanh quá. Ba mẹ còn chưa kịp nhận ra mình đã làm ba mẹ như thế nào thì con đã lớn mất rồi. Giờ ngồi nhớ lại mấy ngày đầu khi mới về nhà, nếu không có các cô bảo mẫu giúp đỡ, chắc ba mẹ còn lúng túng lắm.

Ngô Thanh Vân và Huy Trần hạnh phúc bên con gái mới chào đời. Ảnh: FBNV

Thật sự biết ơn các cô - những người đã ở bên ba mẹ Gạo trong những ngày đầu bỡ ngỡ nhất. Từ cách tắm bé, cho bú, đến ru con ngủ, mọi thứ đều được hướng dẫn tận tình và đầy yêu thương. Nhờ có các cô, ba mẹ đã học được cách chăm con thật bình tĩnh và tự tin hơn mỗi ngày.

Hành trình này thật mới mẻ, nhưng cũng thật tuyệt vời. Ba mẹ trân trọng từng giây phút bên con, đến mức quên cả ngày tháng. Giờ chỉ ước có một nút bấm nào đó để thời gian ngừng lại, để con cứ mãi đáng yêu như thế này trong vòng tay ba mẹ được không?”.

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979 tại Trà Vinh nhưng sang Na Uy định cư cùng mẹ và trở về Việt Nam vào năm 1999. Cô được biết đến với tư cách là người mẫu, diễn viên, ca sĩ, đạo diễn, nhà sản xuất phim. Cô được mệnh danh là "đả nữ" của điện ảnh Việt nhờ vào những vai diễn hành động ấn tượng.

Tin Showbiz 24h: Hòa Minzy nôn nao muốn cưới chồng, Hồng Diễm lần đầu đoạt cúp pickleball

Ngô Thanh Vân gây chú ý từ khi tham gia phim Dòng máu anh hùng (2007) và sau đó chuyển sang vai trò nhà sản xuất. Cô đã sản xuất nhiều bộ phim ăn khách như Tấm Cám: Chuyện chưa kểCô Ba Sài GònSong Lang và đặc biệt là Hai Phượng.

Ngô Thanh Vân cũng tham gia một số phim Hollywood như” The Old Guard 2 (Người bất tử 2), Star Wars: The Last Jedi và Da 5 Bloods.

Ngô Thanh Vân kết hôn với doanh nhân Huy Trần vào năm 202 và chào đón con gái đầu lòng vào tháng 8 năm 2025. 

Bảo Anh xin lỗi vì sự cố trang phục

Tối 30/10, Bảo Anh tham gia biểu diễn trong một đêm nhạc ở Quảng Ninh. Tuy nhiên, bộ trang phục biểu diễn của cô vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ phía khán giả. Điều này khiến Bảo Anh phải lên tiếng xin lỗi.

Bộ trang phục khiến Bảo Anh bị chê trong đêm nhạc ở Quảng Ninh. Ảnh: TL

Nữ ca sĩ viết: “Thân gửi các khán giả của Bảo Anh, cho Bảo Anh được gửi lời xin lỗi vì sự cố trang phục tối qua. Ngay sát giờ lên đường, bộ đồ dự kiến đã phát sinh lỗi kỹ thuật nên ê-kíp không thể kịp chỉnh sửa cho chuyến đi xuống Quảng Ninh. Trong tình huống gấp, Bảo Anh buộc phải chọn set đồ cá nhân để kịp lên sân khấu (đi kèm việc đã báo và được BTC chương trình chấp thuận).

Đã lâu Bảo Anh mới trở lại Quảng Ninh, lại hát đúng hai ca khúc mình thích nên thật sự háo hức và đã cố gắng giữ tinh thần tốt nhất để hát thật hay. Bảo Anh hiểu trang phục là phần quan trọng của trải nghiệm biểu diễn, nhưng cũng tin rằng năng lượng và sự chân thành mới là cốt lõi kết nối nghệ sĩ và khán giả.

Á hậu Thụy Vân sinh con gái ở tuổi 39

Thành thật xin lỗi nếu lựa chọn trang phục tối qua đã ảnh hưởng cảm nhận và trải nghiệm của mọi người. Bảo Anh và team sẽ rút kinh nghiệm để mỗi lần gặp nhau trọn vẹn hơn. Cảm ơn vì đã luôn thông cảm và đồng hành”.

Bảo Anh sinh năm 1992 tại TP.HCM. Cô được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên (2012). Nữ ca sĩ gây ấn tượng với khán giả bởi giọng hát trong sáng, ngọt ngào cùng hình tượng "công chúa" pop-ballad.

Bảo Anh sở hữu nhiều ca khúc đình đám được giới trẻ yêu thích như: Anh muốn em sống sao, Mình yêu nhau bao lâu, Sống xa anh chẳng dễ dàngTrái tim em cũng biết đau.

Evis Phương đưa vợ đi ăn phở ở quán có 80 năm tuổi đời

Ca sĩ Evis Phương đã chia sẻ cảm xúc hân hoan khi lần đầu tiên đưa vợ đi ăn phở ở quán phở có 80 năm tuổi đời. Ông viết: “Hôm nay, lần đầu tiên đưa vợ đi ăn quán phở mà Elvis Phương đã đến đây vài lần trước năm 1975. Quán phở nằm sâu trong con hẻm nhỏ, tồn tại hơn 80 năm nay.

Ăn xong Elvis Phương hỏi vợ có ngon không, vợ không trả lời mà hỏi lại chồng: “Bố thấy có ngon không?”. Với bao nhiêu năm trôi qua mà một quán phở vẫn tồn tại cho người dân TP.HCM nên chưa ăn mà tôi đã thấy cảm xúc dâng trào và ăn xong thì câu trả lời của tôi là còn ngon”.

Evis Phương đưa vợ đi ăn phở ở quán phở có tuổi đời 80 năm. Ảnh: FBNV

Elvis Phương sinh năm 1945 tại Bình Dương. Ông nổi tiếng từ những thập niên 1960-1970 và là một trong những ca sĩ hiếm hoi tiếp cận âm nhạc phương Tây từ sớm.

Tin showbiz 24h: Tuấn Hưng thấy tủi thân và xấu hổ, Nguyễn Văn Chung lần đầu làm người dẫn chương trình

Khán giả thường nhớ đến Evis Phương qua những tình khúc vượt thời gian như: Không, Còn yêu em mãi, Niệm khúc cuốiÁo lụa Hà Đông.

Sau năm 1975, Elvis Phương sang định cư tại Pháp rồi sau đó chuyển đến Mỹ, trở thành một trong những danh ca hải ngoại rất được yêu thích.

Về đời tư, danh ca Elvis Phương trải qua nhiều thăng trầm và hiện đang có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên người vợ thứ hai là bà Phan Lệ Hoa.

Quách Thu Phương ví cuộc đời là hành trình được – mất

Diễn viên Quách Thu Phương chia sẻ những hình ảnh mới nhất của bản thân kèm dòng trạng thái đầy triết lý. Cô viết: “Có lẽ, đời người chính là một hành trình được mất. Mất đi sự ngây thơ, có được sự trưởng thành. Mất đi sự đơn thuần, có được sự chín chắn. Mất đi sự rảnh rỗi, có lại được thành qᴜả. Mất đi người luôn đồng hành với mình, mới hiểu hết được vui buồn của tụ tán li hợp…. Vì vậy, mất đi cũng là có được, ông tɾời không lấy không của ai cái gì. Ông lấy đi cái gì của bạn, nhất định sẽ tɾả lại cho bạn thật xứng đáng”.

Quách Thu Phương xinh đẹp và tươi trẻ. Ảnh: FBNV

Quách Thu Phương sinh năm 1977, hiện là diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp và tài năng diễn xuất duyên dáng, cô ghi dấu ấn qua nhiều vở kịch và phim như: Của để dànhĐầm lầy bạc...

Sau nhiều năm vắng bóng, Quách Thu Phương trở lại màn ảnh nhỏ với các vai diễn ấn tượng như: Bà Nguyệt trong Đừng bắt em phải quên; Vai mẹ trong Hương vị tình thân; Bà Sa trong Đấu trí; Bà Thạch trong Đừng làm mẹ cáu. Quách Thu Phương được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2023.

Từ khóa:
