Thứ bảy, ngày 18/10/2025 20:14 GMT+7

Dứt điểm kém, Thép xanh Nam Định bại trận trước Becamex TP.HCM

Minh Chí Thứ bảy, ngày 18/10/2025 20:14 GMT+7
Ở cuộc đọ sức tại vòng 7 V.League 2025/2026, Thép xanh Nam Định thi đấu lấn lướt nhưng do dứt điểm kém nên đội bóng thành Nam bất ngờ để thua 1-2 trước Becamex TP.HCM.
Thép xanh Nam Định đấu với Becamex TP.HCM: Đội bóng thành Nam "ngã ngựa"

Đội hình xuất phát:

Thép xanh Nam Định: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Hồng Duy, Văn Kiên, Văn Đạt, Đức Huy, Brenner, Percy Tau, A Mít, Romulo, Hoàng Anh.

Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Alves, Hoàng Hưng, Minh Trọng, Thanh Hậu, Milos, Minh Khoa, Đình Khương, Văn Anh, Oduenyi.

Ghi bàn: Romulo (56') - Minh Khoa (38’), Oduenyi (53' pen).

Ảnh: Becamex TP.HCM.

Thép xanh Nam Định đấu với Becamex TP.HCM: Với lợi thế sân nhà cùng đội hình được đánh giá cao hơn, Thép xanh Nam Định không gặp quá nhiều khó khăn trong việc giành quyền kiểm soát thế trận. Thế nhưng, hàng thủ Becamex TP.HCM thi đấu rất kín kẽ. Phút 13, Hugo Alves thực hiện pha tạt bóng từ cánh trái vào trong vòng cấm cho Hoàng Hưng dứt điểm vọt xà ngang khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.

Mãi đến phút 15, Thép xanh Nam Định mới có pha lên bóng đáng chú ý đầu tiên. Đáng tiếc là cú bắt volley trong vòng cấm của Lý Công Hoàng Anh lại đi không trúng đích.

Mặc dù chơi lép vế, song Becamex TP.HCM luôn biết cách tận dụng cơ hội để tổ chức phản công. Phút 21, Hugo Alves có đường chuyền dài từ giữa sân để Ugochukwu Oduenyi xâm nhập vòng cấm và đánh đầu trúng vị trí thủ thành Nguyên Mạnh.

Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Phút 25, Hồng Duy chuyền bóng để Đức Huy xử lý một nhịp trước khi tung ra cú sút xa ở cự ly khoảng 35m nhưng bóng lại tìm trúng xà ngang khung thành thủ môn Minh Toàn.

Quãng thời gian tiếp theo, Thép xanh Nam Định vẫn ép sân nhưng bất lực trong việc tìm đường xuyên thủng mành lưới thủ thành Minh Toàn. Tấn công mãi mà không thể ghi bàn, đội chủ sân Thiên Trường đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 38. Võ Hoàng Minh Khoa là người lập công mở tỷ số cho Becamex TP.HCM.

Thép xanh Nam Định đấu với Becamex TP.HCM: Sang hiệp hai, Thép xanh Nam Định tiếp tục tràn lên tấn công nhưng hoàn toàn bế tắc. Phút 51, Becamex TP.HCM được hưởng phạt đền sau khi Minh Khoa bị Thanh Hào phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Oduenyi dễ dàng đánh lừa thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho đội khách.

Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Không còn gì để mất, Thép xanh Nam Định tiếp tục dốc hết sức cho mặt trận tấn công. Phút 57, Romulo có bóng bên ngoài vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú dứt điểm hiểm học hạ thủ thành Minh Toàn, rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho đội chủ sân Thiên Trường.

Bàn thắng này giúp Thép xanh Nam Định thi đấu tự tin và hưng phấn hơn. Phút 59, Brenner và Percy Tau thay nhau dứt điểm về phía khung thành Becamex TP.HCM nhưng không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Minh Toàn.

Về cuối trận, Thép xanh Nam Định không ngừng gia tăng sức ép về phía khung thành Becamex TP.HCM nhưng không thể ghi thêm bàn thắng và đành chấp nhận thất bại 1-2. Đáng tiếc nhất là pha dứt điểm dội cột dọc của Văn Vĩ vào phút 83.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

