EU cảnh báo sốc: Nga tự tin hơn, chiến tranh Ukraine sẽ tiếp diễn thêm 2 năm nữa

Phòng không Ukraine. Ảnh: UP.

Tờ báo El Pais dẫn lời người đứng đầu ngành ngoại giao EU Kaja Kallas nói rằng, cuộc chiến Ukraine đã rơi vào bế tắc và Nga “cảm thấy tự tin hơn” - điều này thể hiện qua “cuộc tấn công” bằng máy bay không người lái nhằm vào Ba Lan.

Bà nhận định, chiến tranh ở Ukraine sẽ tiếp diễn ít nhất thêm hai năm nữa.

Đêm 10/9, quân đội Ba Lan đã báo cáo về một vụ xâm phạm không phận nước này. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk sau đó đã tuyên bố, "một số lượng lớn máy bay không người lái của Nga" - theo ông, 19 chiếc UAV đã xâm phạm biên giới Ba Lan.

Bloomberg đưa tin NATO dự định tăng cường sườn phía đông sau khi máy bay không người lái được cho là của Nga xâm phạm không phận Ba Lan. Về phần mình, Ba Lan đã yêu cầu các đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không và công nghệ chống UAV.

Đức cho biết họ sẽ tập trung sự hiện diện quân sự của mình tại biên giới phía đông của NATO sau vụ này.

Người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết: "Ngoài các cam kết hiện có tại các quốc gia vùng Baltic và Ba Lan, chính phủ sẽ mở rộng và tăng cường hoạt động tuần tra trên không tại Ba Lan".

Trong khi đó, sau vụ máy bay không người lái, Nga đã đề xuất tiến hành đàm phán song phương với Ba Lan - Strana cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố không có kế hoạch tấn công Ba Lan, đồng thời liệt kê các mục tiêu ở Ukraine đã bị tấn công.



Tờ Bild sau đó viết rằng hoạt động phá hủy máy bay không người lái trên lãnh thổ Ba Lan khiến các nước NATO tốn ít nhất 1,2 triệu euro.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte lại tuyên bố rằng máy bay từ bốn quốc gia đã tham gia vào việc vô hiệu hóa máy bay không người lái.