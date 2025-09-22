Mới đây, Ủy ban châu Âu (EC) đã ban hành Thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cuộn cán nguội nhập khẩu từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.

Theo thông báo, mặt hàng bị điều tra là thép cuộn cán nguội, ngoại trừ thép không gỉ, thép mạ và thép phủ màu. Giai đoạn điều tra hành vi bán phá giá kéo dài từ 1/7/2024 đến 30/6/2025, trong khi giai đoạn xem xét thiệt hại bắt đầu từ 1/1/2022 đến hết 30/6/2025. Vụ việc dự kiến kết thúc trong vòng 12 tháng, nhưng có thể gia hạn tối đa đến 14 tháng kể từ ngày khởi xướng.

EC cáo buộc các doanh nghiệp tại 5 quốc gia này đã bán thép vào thị trường EU với giá xuất khẩu thấp hơn giá bán nội địa, tạo ra biên độ phá giá được đánh giá là “đáng kể”. Trong thông báo khởi xướng, EC cũng nêu rõ cơ sở cáo buộc, mức độ thiệt hại và quan hệ nhân quả, đồng thời đề cập tới khả năng có sự can thiệp vào giá nguyên liệu đầu vào.



Việt Nam xuất khẩu 771 triệu USD thép sang EU trong nửa đầu năm 2025

Về tình hình xuất khẩu, trong nửa đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 5,66 triệu tấn thép với kim ngạch 3,7 tỷ USD, giảm 13% về lượng và 22,6% về giá trị so với cùng kỳ 2024, nguyên nhân chủ yếu do giá thép thế giới sụt giảm. ASEAN hiện là thị trường lớn nhất, chiếm 31% tổng lượng xuất khẩu, tiếp đến là EU với 20,2%, Hoa Kỳ 9,63% và Ấn Độ 8,61%. Riêng EU, lượng thép nhập khẩu từ Việt Nam đạt hơn 1,1 triệu tấn, trị giá khoảng 771 triệu USD trong 6 tháng đầu năm.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 lên mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 5/2026 tăng 28 Nhân dân tệ, lên mức 3.246 Nhân dân tệ/tấn.



Giá quặng sắt kỳ hạn tăng và dự kiến sẽ khép lại tuần với mức tăng, nhờ nhu cầu thép gia tăng cùng hoạt động bổ sung hàng tồn kho trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tại Trung Quốc.



Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1, được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), tăng 0,56% lên 805,5 Nhân dân tệ/tấn (113,23 USD/tấn). Tính cả tuần, hợp đồng này đã tăng 0,88%.



Trên sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 (SZZFU5) nhích 0,22% lên 105,5 USD/tấn, dù tính chung cả tuần vẫn giảm 0,19%.



Theo giới phân tích, nhu cầu thép đang hồi phục khi bước vào mùa cao điểm, trong khi việc tích trữ hàng tồn kho trước kỳ nghỉ lễ tiếp tục tạo động lực cho thị trường kim loại đen. Công ty môi giới Galaxy Futures nhận định nếu nhu cầu hạ nguồn phục hồi mạnh hơn dự báo từ cuối tháng 9 - 10, giá thép có thể còn tăng thêm.



Dữ liệu từ Mysteel cho thấy, lượng dự trữ các sản phẩm thép cacbon chính tại Trung Quốc đã giảm 0,3% trong tuần 12 - 18/9, xuống còn 4,18 triệu tấn. Sản lượng kim loại nóng trung bình hàng ngày đạt 2,41 triệu tấn trong tuần tính đến ngày 19/9, tăng 171.900 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

