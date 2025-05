Nhà nông

Nhà nông

An Lăng là nơi an nghỉ của ba vua vương triều nhà Nguyễn gồm Dục Ðức, Thành Thái và Duy Tân, nằm trên đường Duy Tân, phường An Cựu, TP Huế, rộng gần 6 ha.