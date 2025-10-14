Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Eximbank được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” và “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh” tại APEA 2025

Thứ ba, ngày 14/10/2025 11:28 GMT+7
Ngày 9/10/2025, tại Lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025, Eximbank được vinh danh với hai hạng mục quan trọng: Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (Corporate Excellence Award) và Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh (Fast Enterprise Award). Thành tích này đánh dấu bước tiến mới, khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Eximbank trên thị trường tài chính khu vực.
Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) là giải thưởng thường niên uy tín do Enterprise Asia – tổ chức phi chính phủ hàng đầu về kinh doanh tại châu Á sáng lập từ năm 2007. Chương trình được tổ chức tại hơn 16 quốc gia vùng lãnh thổ, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc trong quản trị, sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Với chủ đề năm nay “Showcasing Future-Ready Enterprises”, APEA 2025 tập trung lựa chọn các tổ chức có năng lực thích ứng và tầm nhìn chiến lược. Eximbank đã thuyết phục hội đồng bình chọn nhờ chiến lược phát triển toàn diện, quản trị minh bạch và tốc độ tăng trưởng nổi bật trong những năm gần đây.

Eximbank được vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (Corporate Excellence Award) và Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh (Fast Enterprise Award) tại APEA 2025.

Trong ba năm qua, Eximbank đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược: cơ cấu lại danh mục cho vay theo hướng an toàn – hiệu quả, tập trung vào khách hàng cá nhân và doanh nghiệp SME; đa dạng hóa nguồn thu ngoài tín dụng, đặc biệt ở lĩnh vực thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối – thế mạnh truyền thống; đồng thời chuẩn hóa, tối ưu hóa quy trình vận hành và ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Điểm nhấn nổi bật trong chiến lược của Eximbank là chuyển đổi số toàn diện. Ngân hàng đã vận hành ngân hàng số Eximbank EDigi cho khách hàng cá nhân và Eximbank EBiz cho khách hàng doanh nghiệp; triển khai hệ thống CRM/ESale+, core thẻ Way4; đồng thời mở rộng các phương thức thanh toán hiện đại như Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay và QR xuyên biên giới. Song song đó, Eximbank ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tiên tiến như AI, GenAI, RPA và điện toán đám mây để tối ưu vận hành, giảm chi phí và nâng cao bảo mật. Những bước tiến này không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn khẳng định năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ – Phó Tổng Giám đốc Eximbank nhấn mạnh: “Việc được vinh danh cùng lúc ở cả hai hạng mục quan trọng tại APEA 2025 là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của Eximbank trong nhiều năm qua. Thành quả này đến từ chiến lược phát triển dài hạn, sự đồng hành của khách hàng cũng như tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ nhân viên. Đây sẽ là động lực để chúng tôi tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn nữa, nâng cao trải nghiệm khách hàng và kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.”

Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ – Phó Tổng Giám đốc (bên phải) nhận giải thưởng từ Ban tổ chức APEA 2025.

Không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh doanh, Eximbank còn đặt trọng tâm vào quản trị rủi ro, minh bạch và phát triển bền vững. Ngân hàng áp dụng mô hình “ba tuyến phòng thủ” trong kiểm soát rủi ro, triển khai các sáng kiến ESG như ngân hàng số không giấy, eKYC, cấp vốn cho doanh nghiệp xanh, hợp tác với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về tài chính bền vững, đồng thời hoàn thiện cơ chế quản trị nội bộ minh bạch.

Thành công tại APEA 2025 tiếp tục nối dài chuỗi thành tích nổi bật của Eximbank trong năm, với hàng loạt giải thưởng uy tín như: Sao Khuê 2025, Sản phẩm Công nghệ & Chuyển đổi số tiêu biểu 2025, Top 50 Công ty Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam 2025, Thương hiệu mạnh Việt Nam – Top 10 Thương hiệu Đổi mới Sáng tạo 2025, cùng các giải thưởng quốc tế về chất lượng thanh toán do Citibank và J.P. Morgan trao tặng. Những thành tựu này là minh chứng rõ ràng cho chiến lược phát triển dài hạn, khẳng định uy tín và vị thế của Eximbank trên thị trường.

Việc liên tiếp được vinh danh trong nước và quốc tế không chỉ củng cố thương hiệu Eximbank mà còn mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác toàn cầu. Đặc biệt, hai giải thưởng lớn tại APEA 2025 là lời khẳng định cho cam kết “Chuyển đổi – Vươn tầm”: tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của ngành tài chính – ngân hàng Việt Nam.

